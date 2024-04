Erre senki sem számított 2024-ben: váratlan hírek érkeztek a magyar spárgáról

A magyar gasztronómia csak mostanában kezdi felfedezni spárgát, pedig hazánk igazi nagyhatalomnak számít. Ahhoz képest, hogy az Európai Unióban Magyarország a hatodik-hetedik legnagyobb spárgatermesztő, itthon kevés fogy belőle. A piaci adatok szerint Magyarországon nagyjából 2000 hektáron 3000 tonnát termesztenek belőle, amelynek 80-90 százaléka exportra megy, főként Németországba és Ausztriába. A spárgaszezon jellemzően április végétől június elejéig tart, vagyis legalább olyan hosszú, mint az eperé. Idén azonban a szokatlanul enyhe időjárás miatt hetekkel előbb megjelenhet a magyar spárga a piacokon. Milyen szezon elé néznek a termesztők? A HelloVidék Kocsis Mártont, a FruitVeB Magyar Zöldség-Gyümölcs szakmai referensét kérdezte.

HelloVidék: Magyarországon mely vidékeken, hol vannak a legnagyobb spárgaföldek? Az elmúlt években nő vagy csökken a termelők száma, mit tudnak erről?

Kocsis Márton: Magyarországon a spárgatermesztés 90%-a két megyében, Bács-Kiskun Tavalyi sok csapadék nem volt érzékelhető Bács-Kiskunban (60-65%, 700-800 hektár) és Csongrád-Csanádban (28%, 310-360 hektár) koncentrálódik. Az utóbbi évtizedre az volt a jellemző, hogy 2015-körül egy fellendülés kezdődött, és az akkori 1100 hektáros terület 1500 hektár környékére bővült, majd ez a növekedés a COVID környékén, 2020-ban lecsengett, és 1200 hektár közelébe esett vissza. Bács-Kiskun és Csongrád körzetében az országos átlagnál kevesebb a csapadék, így a tavalyi viszonylag csapadékos év ellenére is a termelők arról számoltak be, hogy öntözniük kellett (volna), így a gyöktörzsek rügydifferenciálódása több területen is elmarad az optimálistól, ami csökkentheti a termés mennyiségét.

Hogyan hatott a tavalyi sok csapadék, és az idei szokatlan meleg tél a hazai spárgatermesztésére? Milyen szezon elé néznek, milyen kihívásokra készülnek?

A meleg tél különösebb problémát nem okozhat azoknál a gazdáknál, akik tavaly normálisan védekeztek spárgalégy és spárgabogár ellen. Ilyenkor nem a tél, hanem a növényvédelem miatt nem tudnak áttelelni ezek a kártevők – de aki elhanyagolta a védekezést, ott az áttelelő állományok gondokat okozhatnak.

A meleg tél inkább abban érezteti hatását, hogy idén extrém korai szezonkezdettel lehet számolni. Tavaly április 20. körül indult a teljes szedés, idén viszont már március közepén megindultak a rügyek, ami azt jelenti, hogy április 5-10 körül már jelentős mennyiség kerülhet a piacokra. Ilyenkor jelentenek veszélyt a fagyok, mert a földből már kibújt állományokra egy talajmenti fagy katasztrofális hatással van.

Tavaly milyen évet zártak, mik a tendenciák a hazai spárgatermesztésben, mennyire kedvez ennek a kultúrnövényünknek idehaza a klímaváltozás?

Tavaly a termelők nagy átlagban jó évet zártak, a termés mennyiségileg is rendben volt (5000 tonna körüli országos volumen), és az április végi szezonkezdetnek köszönhetően a fagykárok (bár voltak) hatása is enyhébb volt. Növényvédelem szempontjából is kedvezően alakult a helyzet, mert nem volt extrém csapadék, így a rozsda és a gomba ellen nem kellett a szokásosnál többet védekezni és a rovarkértevőknél sem tapasztaltak túlszaporodást. Jól alakultak az árak is, ami azt jelenti, hogy viszonylag magasan indultak, és nem zuhantak be meredeken a nagyobb tételek piacra érkezésekor sem.

Milyen mennyiségű spárgát várnak az idei szezonban? Vannak-e változások az előző évekhez képest?

Idén pont az jelenti a veszélyt, hogy a korai szezonkezdet idején még a spanyol spárga van a piacokon, és van olyan aggály, hogy emiatt esetleg valamivel alacsonyabb lesz a magyar zöldség ára.

Milyen árszinteket tapasztaltak az idei tavaszi spárga esetében? Vannak-e különbségek az előző évekhez képest?

Mivel nincs még tavaszi spárga a piacon, erre nehéz lenne még válaszolni.

Milyen változásokat hozott az utóbbi időszakban a spárgapiac? Vannak-e új trendek vagy fogyasztói preferenciák?

Az éttermek, hotelek igényei igen eltérőek, van, aki az extra solo (24mm-nél is vastagabb spárgasípok) méretet igényli, mások a lila spárgát keresik valószínűleg dekorációs célból. Talán a legmeglepőbb új trend az utóbbi években, hogy a háziasszonyok nagyon szeretik a vékonyabb spárgát, ami már a leves méret (12 mm átmérő alatt) körüli. Ezt általában nyersen, salátába teszik, és tapasztalatuk szerint igen zsenge – valószínűleg a gyerekek is szívesen fogyasztják. Nyugat-Európában is van egy hasonló trend, ott is a nagyon vékony ún. vad spárga lett divatos.

Milyen feldolgozási vagy konzerválási módszereket ajánl az idei spárgatermés tárolására vagy felhasználására?

Sokan csak frissen fogyasztják a spárgát, pedig kiválóan savanyítható is, mint a csemegeuborka. Kovászolni is lehet, mint az uborkát, de simán fagyasztva is eltárolható. Munkaigényes, kicsit strapás ugyan, de szárítani is szokták: a megszárított, darált spárgából kiváló krémleves készíthető.

Mit tapasztalnak a magyarok spárgafogyasztásáról? Hogyan lehetne népszerűsíteni ezt a zöldséget?

Kiváló kezdeményezés, és az utóbbi időben egyre jobban terjednek is a kosárközösségek: ide közvetlenül a termelők szállítanak be, a vásárlók pedig interneten le tudják foglalni, meg tudják rendelni az általuk igényelt mennyiségeket. A legnagyobb kosárközösség Pécsett működik, de Kaposváron és más településeken is találunk ilyeneket. Ha valaki összehasonlítja a termelői és nagy boltokban található fogyasztói árakat, azt fogja látni, hogy legalább háromszoros, de gyakran ötszörös a különbség, míg a kosárközösségekben olyan áron kapható a zöldség, ami a bolti árnak bizony csak a töredéke.

Miért fogyasszunk spárgát?

A spárgából alapvetően – a színe alapján – négy típussal találkozhatunk (fehér, lila, lilászöld és zöld), de nálunk leginkább a fehér és a zöld változat terjedt el. Magyarország Európában igazi spárgatermesztő nagyhatalomnak számít ebben a két fajtában.



A spárga fás szárból és puha, zsenge hajtásból áll. A spárgahajtás a legízletesebb része a zöldségnek, amely bár közel 95%-ban víz, kifejezetten gazdag A-, C-, E-, K-, és B-vitaminokban, folsavban, kalciumban, foszforban, vasban, nátriumban, illetve káliumban. A szárat jól emészthető rostok alkotják, amelyek segítik a bélműködést és az emésztést.



A spárga tápanyag-és vitamintartalmának köszönhetően jótékonyan hat a keringésre, támogatja a szervezet méregtelenítését. Alacsony kalóriatartalma és vízhajtó hatása fogyókúra esetén is hasznos. Kiemelkedő mennyiségű folsavat tartalmaz, amelynek pozitív hatásait már említettük, de ne felejtsük el, hogy a folsav a kismamák számára is alapvető fontosságú. A spárgában bőven megtalálható B-vitaminok természetes eszközei egészségünk és szépségünk megőrzésének.

Címlapkép: Getty Images