Hatalmas bajt okozhat a koszos ágynemű, szőnyeg és függöny: az egészségünk múlhat rajta

Tavasszal rengetegen vágnak bele nagytakarításban, amikor otthonuk minden egyes részletét alaposan megtisztítják, főleg azokat a tárgyakat, területeket, amikre a hétköznapokban kevesebb figyelmet szentelnek. Ilyen például a szőnyegek, textíliák felfrissítése, vagy épp a függönyök cseréje. Arra viszont kevesen gondolnak, hogy a régóta porosodó szőnyeg vagy sötétítők bizony akár fel is erősíthetik az allergiás tüneteket, a bennük megtapadó por és pollen miatt. Hogyan érdemes őket tisztítani és milyen rendszerességgel ajánlott? Ennek jártunk most utána.

Végre itt a tavasz, ami azt jelenti, hogy újra eljött az évnek az az időszaka, amikor elővesszük az összes tisztítóeszközt és -terméket, és elkezdjük az egész ház mélytisztítását. De miért lehetnek veszélyesek a tisztítószerek?

Mosószerek, tisztítószerek, fehérítő, hipó, mosogatószer, öblítő, duguláselhárító, festékek, lakkok, illatosítószerek, rovarcsapdák, rágcsálómérgek, fagyálló, szélvédőlemosó, penész elleni szerek… A listát szinte a végtelenségig folytathatnánk. Ezek a szerek, ha nem megfelelően bánunk velük, súlyos, sőt, akár életveszélyes egészségügyi problémát okozhatnak!

Az emberek gyakran nem tudják, miért fontos, hogy megismerjék ezeket a szereket. A legtöbben a veszélyt jelző piktogramok jelentését sem ismerik. A használati utasítást elolvassák, de a megfelelő tárolás és a hulladékkezelés módját nem mindig ismerik. Ezért is fontos a lakossági felhasználók vegyi anyagokkal kapcsolatos ismereteinek bővítése. Mire érdemes figyelni például a csomagoláson vagy a flakonokon? Erről többet korábbi cikkünkben olvashatsz, ide kattintva.

Így tehát, mielőtt kimondhatatlan vegyszereket tartalmazó tisztítószerek után nyúlnánk, gondoljuk át a következőket: tudtad, hogy természetes tisztítóanyagok használatával csillogóan tiszta otthont érhetsz el? Kutatások azt mutatják, hogy a természetes anyagokkal való takarítás csökkentheti a hagyományos termékekkel kapcsolatos légúti egészségügyi problémák kockázatát. Mi több, ez a környezet számára is kímélőbb lehet. Szóval mielőtt megragadnál egy üveg fertőtlenítőszert, böngészd végig a HelloVidék korábbi listáját, mely segítségedre lesz a tavaszi nagytakarítás során.

Takarítani nem csak a rend miatt szükséges

Takarítani nem csak azért szükséges, hogy otthonunk titsza és rendezett legyen. Magyarországon is rengetegen szenvednek allergiától. Például a pollenallergia kiemelten sok embert érint hazánkban. A Nemzeti Népegészségügyi Központ friss jelentése szerint a pollenterhelés az elkövetkező napokban a csapadék és a lehűlés hatására várhatóan lecsökken. A szakemberek szerint bár visszaesett a pollenterhelés, továbbra is tart a pollenszezon legerősebb időszakába - egyszerre több, mint 20 féle allergén virágpora található meg a levegőben, többségük országosan tüneteket okozó koncentrációban.

A tölgy pollenkoncentrációja jellemzően a közepes-magas tartományban alakulhat, a fenyőféléké, az eperfaféléké, a kőrisé, a platáné, a dióé a nyíré, valamint a ciprus- és tiszafafélék országosan közepes, esetenként elérheti a magas szintet.

Országosan alacsony-közepes koncentrációban lehet jelen, a komlógyertyán, a juhar, a fűz, valamint már a bükk és a vadgesztenye virágpora.

A fák közül csökkenő mennyiségben, de még jelen van néhány szem a gyertyán, a nyár, az éger és a szil pollenjéből is.

Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a sásfélék és a gyékény pollenje, továbbá a kora nyári allergének közül már a csalánfélék, a pázsitfűfélék, a libatopfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, valamint az útifű virágpora is – ez utóbbiak mennyisége várhatóan fokozatosan emelkedik.

A kültéri allergén gombák spóraszáma az alacsony-közepes tartományban alakulhat.

Forrás: ANTSZ

Nagy bajt okozhat a mosatlan ruha, ágynemű és lakástextil

Többször írtunk már arról, hogy egyre több az allergiás, de még az egyszerű praktikákat sem vetik be a tünetek ellen. Ahogy arról már beszámoltunk, a korábbi adatokhoz képest is nagyobb gondnak tűnik Magyarországon a pollenallergia: egy friss, országos kutatás szerint immár a hazai 15-59 éves lakosság 30%-át érinti ez a probléma.

A felmérésből az is kiderült, hogy viszonylag sokan vannak azok, akik – bár ezekkel a módszerekkel hatásosan csökkenthető a lakás levegőjében szálló pollenek száma – ilyenkor sem tisztítják gyakrabban sem a ruháikat, sem az ágyneműjüket, sem a lakástextileket.

Minél idősebb valaki, annál jobban odafigyel arra, hogy a pollenszezonban gyakoribb mosással, ágyneműcserével, takarítással is megkönnyítse az allergiás hétköznapokat, míg a legkevésbé a diplomások és a fővárosiak alkalmazzák ezeket az egyszerű módszereket.

A kutatás adatai szerint a pollenallergiások nem egészen fele mossa gyakrabban a ruháit a szezonban. A nők és az 50 év felettiek gyakrabban nyúlnak ehhez a megoldáshoz, ami a legkevésbé népszerűnek a diplomások és a fővárosiak körében számít. Azért, hogy otthon ne a pollenekkel szennyezett utcai ruhájában legyen, a megkérdezett allergiások kétharmada szokott átöltözni hazaérkezéskor. Ez a módszer messze átlagon felül népszerű az 50 évnél idősebbek körében, hiszen 10-ből 9-en cselekednek így.

A pollenallergiások között körülbelül azonos arányban vannak azok, akik a pollenszezonban hetente (38%) vagy kéthetente (37%) cserélik az ágyneműt. A heti gyakoriságú ágyneműcsere az átlagosnál népszerűbb megoldásnak számít a férfiak, a 40-49 éves korosztály, valamint a városok és községek lakói körében, míg a nők, illetve a 30 év alattiak és az 50 év felettiek inkább a kétheti váltásra szavaznak. A megkérdezettek ötöde havonta cseréli frissre az ágyneműjét.

A ruhákhoz és az ágyneműhöz képest kevesebb figyelem irányul a lakástextilek gyakoribb tisztítására, pedig ezek is jelentős pollencsapdának számítanak. Pollenszezon ide vagy oda, ilyenkor az allergiával küzdő válaszadók kevesebb mint fele (41%) tisztítja gyakrabban a függönyöket, plédeket. Ez a módszer a 40 év felettiek, a szakmunkás végzettségűek, valamint a megyei jogú városokban lakók körében az átlagosnál népszerűbb, míg a legkevésbé a 30 év alattiak, a diplomások és a fővárosiak esetében.

Közismert jótanács, hogy a pollenszezonban portalanítsuk gyakrabban a lakást, illetve mossuk sűrűbben az ágyneműhuzatot, különösen a párnahuzatot; ezért is meglepő, hogy az allergiások jelentős hányada nem használja ezeket a praktikákat. Fontos, hogy ilyenkor a szárítást, az ágynemű szellőztetését ne a szabadban végezzük. Jól jön tehát az allergia elleni harcban, ha szárítógépet, szárítóval kombinált mosógépet, illetve gőzölős mosógépet használunk: ez utóbbi funkciót a „Steam” megnevezés jelöli a készülékeken. Az öblítő kiváltására is bevethető forró gőz nem csak bőrbarát megoldás, de a ruhákban és plüssjátékokban megbújó allergének akár 99,9%-át is eltávolítja.

Veszélyt rejthet az ágynemű és minden textília is Tüsszögsz, folyik az orrod és viszket a szemed? Lehetséges, hogy nem is a most nyiladozó virágok pollenjei, hanem egy szabad szemmel láthatatlan, mikroszkopikus méretű kártevő miatt szenvedsz. Azt hiszed a porral van baj, holott a benne élősködő pókféle, a poratkák hulladékára vagy allergiás. Ezek a láthatatlan kis lények ugyanis szörnyű károkat okozhatnak. Lehet, hogy viszonylag tiszta a háztartásod, de nem kell sok ahhoz, hogy a poratka számára megfelelő környezetet teremtsünk. Sőt, az átlagos hálószoba gyakran a legideálisabb hely számukra. Az ágynemű, a szőnyegek és a bútorpárnák mind-mind csapdába ejtik és megtartják a nedvességet, lehetővé téve ezeknek az apró bogaraknak a virágzást. Idővel aztán fokozódhatnak az allergiás tünetek is. Erről több korábbi cikkünkben olvasható, ide kattintva.

