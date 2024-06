Íme, 6+1 árulkodó jel, melyik dinnyét érdemes megvenni: te felismered a tökéletesen érettet?

A naptárt elnézve elvileg még tavasz van, de hetekkel korábban berúgja az ajtót a magyar dinnye is, lassan itt a szezonja! De nincs annál kiábrándítóbb, mintha egy tetszetős, ámde éretlen és ízetlen, vagy épp kásás görögdinnyét sikerül kiválasztanunk. Napokig nézegethetjük a hűtőben, aztán a meztelencsigák lakmározhatnak belőle a komposzton! De hogyan ismerhetjük fel, melyik a jó dinnye? Erre hozunk most tippeket!

A meleg tavaszi időszak nyomán pár hét múlva, legkésőbb július elején beindulhat a hazai görögdinnye szezonja – közölte a Fruitveb. Jellemzően most még csak importból származó dinnyét vásárolhatunk, de pár hét, és rástartolhatunk a magyarra is. A Nagybani Piacon június első hetében a csíkos héjú (import I. oszt.) dinnye kilója 400 - 440 Ft körül mozgott. A nagyáruházak zöldséges standjain pedig akciósan akár már 300 ft/kg körüli áron is kapni belőle. De hogyan ismerjük fel, melyiket érdemes hazavinni? Ehhez is adunk hasznos tippeket, de előbb lássunk, milyen dinnyetermésre számíthatnak a magyarok?

Egyre nagyobb területen terem a magyar dinnye

Ebben az évben a tavalyinál kissé nagyobb területen, mintegy 3000 hektáron ültettek dinnyét a termelők, akik kedvező időjárás esetén a tavalyihoz hasonló felvásárlási árakra számíthatnak idén is.

A hazai piacon jelenleg kapható spanyol, görög importdinnyéket a szokásos július közepe helyett idén már július elején leválthatja a hazai kínálat. Ez várhatóan nem okoz majd túlkínálatot, mivel az importdinnyék érésére is a szokásosnál hamarabb került sor ebben az évben

- mondta el Nagypéter Sándor, a Fruitveb alelnöke, a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének elnöke.

A 2022-es mélypontot követően ismét növekedni kezdett a dinnye termőterülete. Békés megyében például 5 százalékkal nőtt a terület tavalyhoz képest, ám a legnagyobb arányú, 35-40 százalékos növekedés Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében zajlott le. Az országos termőterület újra 3000 hektár körül alakul, ami azonban még mindig 15 százalékkal elmarad a 2021-es szinttől.

A termőterületek ingadozását elsősorban a dinnyetermelés átlagosnál nagyobb kiszámíthatatlansága magyarázza. Az adott szezon sikere az utolsó pillanatig kétséges: egy hűvösebb nyári időszak éppúgy áthúzhatja a dinnyések számításait, mint egy, a vártnál nagyobb importdömping. A bizonytalansági tényezőket ugyanakkor bizonyos mértékig képesek csökkenteni a termelők. A hagyományos, magról vetett fajták helyett ma már egyre inkább korszerű hibrid változatok oltott palántáit ültetik ki, amelyek amellett, hogy ellenállóbbak, hamarabb is tudnak beérni. Sokan csepegtető öntözéssel és talajtakarással hatékonyan tudják ellensúlyozni egy-egy aszályosabb időszak kedvezőtlen hatásait.

- közölte a Fruitveb.

Legalább ennyire fontos a vásárlói igényekhez való rugalmas igazodás:

A vevők egyre inkább a magnélküli vagy kevés maggal rendelkező fajtákat kedvelik. Emellett ma már jóval nehezebb eladni a 8-10 kilogrammos hagyományos görögdinnyéket, a vásárlók a jól kezelhető, hűtőszekrényben is könnyen tárolható 3-5 kilogrammos dinnyéket keresik. Egyre kevésbé él már az a hiedelem, hogy a kisebb méretű dinnye kevésbé érett és zamatos, hiszen a hibrid fajták eleve ilyen méretre lettek kinemesítve.

Az idén jelentős dinnyeáremelésre nem kell számítani

Bár a Fruitveb szakembere szerint a munkabérköltségek idén is emelkedtek, a műtrágya ára például tavaly óta sokat mérséklődött. Így az árak a tavalyi szint közelében alakulhatnak.

Egy kellően meleg nyári időszakban a tavalyinál kissé nagyobbra várt kínálat is könnyen értékesíthető, különösen annak fényében, hogy a tapasztalatok szerint nagyobb sportesemények idején a sörhöz hasonlóan a dinnye is jobban fogy. Márpedig az idei nyár többek közt egy foci EB-t és egy olimpiát is tartogat

– tette hozzá Nagypéter Sándor.

Hogyan ismerjük fel, melyik az éppen jó, már érett görögdinnye?

Kezdjük egy jó hírrel, nem is kell meglékelni a dinnyét ahhoz, hogy el tudjuk dönteni, érdemes-e megvásárolni. Ha ismerjük a praktikákat, szemre, néhány árulkodó jel alapján is meg lehet állapítani az érettségét. Ha a dinnyét vásároljuk, érdemes tehát alaposabban szemügyre venni, sőt megemelni a kiválasztott gyümölcsöt. Az alábbi a jelek is segíthetnek majd abban, hogy jó és érett dinnyét válasszunk a piacon vagy a zöldségesnél:

1. Folt a dinnyén

A dinnyét mindenhol éri a nap, kivéve egy helyen, ahol a földdel érintkezik. Ezt egy folt jelzi. Ha a folt kicsi és fehér, akkor éretlen, ráadásul túl korán szedték le. Ha a folt sárga, akkor jó eséllyel érett, édes dinnyét kapunk.

2. Kocsány

A dinnye kocsánya is árulkodó lehet. Az érett gyümölcs már készen van, így a kocsány kezd száradni, barnulni. Az erős, friss, zöld kocsányú dinnye valószínűleg még nem érte el a teljes érettséget.

3. Héj színe

Az érett görögdinnye héja általában sötétzöld színű és matt felületű. Kerüljük a fényes héjú dinnyéket, mivel ezek valószínűleg még nem érettek meg teljesen. Az érett dinnye héja szilárd és vastag, ezért érdemes megkopogtatni: ha mély, üres hangot hallunk, az általában jó jel. A csíkos héjú fajtáknál érdemes a színre is figyelni. A világosabb csíkoknál megjelenő halvány vajszín az érett állapotot jelzi.

4. Repedések

A dinnyén lévő repedésekből is meg lehet állapítani az édességét. Minél több van belőlük, annál édesebb, hiszen annál több rovar porozta be a virágot.

5. Súly

Minden esetben vegyük a kezünkbe a dinnyéket, mert az igazán nehezek a legfinomabbak. Minél nehezebb a dinnye, annál több víz van benne, annál lédúsabb.

6. Kopogtatás

Emeljük fel a dinnyét, és finoman kopogtassuk meg. Ha a hang mély és üreges, az azt jelzi, hogy a gyümölcs belseje érett és lédús. A tompa vagy szilárd hang arra utalhat, hogy a dinnye még éretlen vagy túlérett.

6+1. Érdemes a belső jegyekre is odafigyelni

Ha a dinnyénél a bibepontnál nedvesség nyomai láthatók, az belső romlásra utal. Másrészt, bármilyen furcsán is hangzik, a dinnyének is van neme. A férfi görögdinnye nagy és ovális, hosszúkás alakú és vízízű. A női gyümölcs pedig kerekded és édes.

Címlapkép: Getty Images