Drákói szigor lépett életbe a vidéki iskolában: nagyon sok diák hoppon maradhat

Megtiltották a diákoknak a mobilozást az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában. A diákok csak akkor vehetik elő a telefont, ha az valamelyik tanórai feladathoz kell.

Az intézmény igazgatója, Makainé Zérczi Zsuzsa azt mondta, hogy reggel nyolc órakor kikapcsolják a gyerekek a telefont, és amikor délután elhagyják az iskolát, akkor vehetik elő újra. Az igazgató szerint mindez jó hatással van a diákokra, jobb köztük a kommunikáció - számolt be róla az RTL Híradója.

A kormány épp egy törvénymódosításnak köszönhetően megtilthatja az iskolai mobilozást. A miniszterelnökség államtitkára, Panyi Miklós kedd délelőtt a Parlamentben ezt azzal indokolta, hogy a mobilokat egyre gyakrabban használják lelki bántalmazáshoz.

Ezentúl azt is megengedik a tanároknak és az iskolaőröknek, hogy átvizsgálják a diákok csomagját és szekrényét. A PDSZ szerint ugyanakkor felesleges az újabb jogalkotás, az iskolák házi rendbe dönthettek róla eddig is, ha be akarták tiltani a mobilozást.

Címlapkép: Getty Images