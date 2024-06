Nem viccelünk: szombaton hajnalban fagyott Magyarországon

Hihetetlen, de mínusz 2,6 Celsius-fokon állt be a napi minimum hőmérséklet a Mohos-töbörben. Igen, most június közepén!

A Bükk-fennsík különleges lefolyástalan gödreiben speciális mikroklimatikus viszonyok uralkodnak, ennek köszönhető, hogy a töbrök alján akár nyári éjszakákon is lehetnek mínuszok – mint az az idei első nyári fagy idején, június 6-án is megtörtént - írja most a sokszinuvidek.24.hu.

Szombat hajnalban -2,6 Celsius-fokon állt be a napi minimum hőmérséklet a Mohos-töbörben. Ezzel naptárilag a második és a harmadik fagyos napon vagyunk túl az idei nyár (2024) tekintetében a töböralji állomás mérései alapján, melyek a felszín felett 2 méterrel rögzített értékek - írták a közösségi oldalukon:

