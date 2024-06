Ezt sokan elrontják a nyári arcápolási rutinjukban: súlyos következményei lehetnek

Pigmentfoltok, öregkori ráncok, melanóma - három olyan bőrrel kapcsolatos esztétikai, vagy komoly kockázatot jelentő egészségügyi probléma, amelyekért a legfrissebb tudományos kutatások szerint 80 százalékban a nap ultraibolya sugárzása a felelős. Ráadásul arcbőrünket és testünk komplex védőrétegét egész évben éri a manapság már közel 6-14 százalékkal megnövekedett UV-sugárzás, egyre gyakoribbak a riasztások, amikor nem érdemes védelem nélkül a napon tartózkodni. De mire érdemes odafigyelnünk és hogyan védekezzünk szakszerűen?

A nyári hónapokban mindenki szívesen tölti az idejét kint a természetben vagy vízparton. Fontos, hogy tisztában legyünk a napsugárzás esetleges veszélyeivel, ugyanis a túlzott UV sugárzás rövid és hosszú távon is ártalmas, így hatékonyan kell védekezni ellene. Elengedhetetlen a megfelelő napvédő ruházat és napszemüveg viselete, de ezek csekély védelmet biztosíthatnak (anyagösszetételtől függően körülbelül 10-es faktorszámnak felel meg), illetve nem fedik a teljes testet, ezért, ha szabadba megyünk, elengedhetetlen a bőrtípusunknak megfelelő napvédő készítmény használata.

Mire figyeljünk a napvédő készítmények választásánál és használatánál?

A boltok polcain már számtalan fényvédő készítményt találunk, a krém állagúaktól kezdve, a spray formulán át, egészen a stiftekig, így mindenki megtalálhatja a neki tetsző változatot. Ugyanakkor van néhány szempont, amit érdemes figyelembe venni, mielőtt a bevásárlókosarunkba dobnánk egy terméket. Dr. Kelen Ákos, a Dr. Kelen egészségkozmetikumok termékfejlesztő szakgyógyszerésze az alábbi támpontokat adja a választáshoz:

Ezt mutatja meg valójában a faktorszám

A faktorszám a tévhitekkel ellentétben nem azt mutatja meg, hogy hány percig véd a krém, hanem azt, hogy hányszorosára nő a bőr természetes védekezőképessége a készítmény segítségével. Az egyéni „alap” védelmi idő eltérő a különböző bőrtípusoknál. A legérzékenyebb bőr esetén már akár 5-10 perc alatt is megjelenhet a bőrpír védelem nélkül, viszont egy megfelelő mennyiségben használt SPF 30 fényvédő készítménnyel ez az idő ideális esetben 5x30 percre, azaz két-három órára kitolható. Tavasszal, kora nyáron magasabb faktorszámú készítmény javasolt, míg a lebarnult bőr esetén csökkenthető a faktorszám.

Sok múlik a megfelelő használaton

Ha kiválasztottuk a megfelelő faktorszámú készítményt, nagyon fontos, hogy azt egyenletesen és elegendő mennyiségben vigyük fel a bőrre napozás előtt. 1,5 -2 óránként ismételjük meg a krém vagy spray alkalmazását. A napkrémek mennyiségén nem érdemes spórolni.

Talán meglepő, de a legnagyobb probléma jellemzően nem a megfelelő készítmény kiválasztásával van, hanem azzal, hogy az emberek gyakran a töredékét használják a javasolt mennyiségnek és nem kenik újra megfelelő időközönként. Így az nem tudja biztosítani a flakonon feltüntetett védelmet, illetve izzadással és törölközéssel lekopik

- mutat rá Dr. Kelen Ákos a fő problémára.

A megfelelő fényvédő az UVA sugárzás ellen is véd

A megbízható napvédő készítménynek UVA és UVB védelemmel is rendelkeznie kell. Az UVB sugarak felelősek a barnulásért, illetve túlzott napozás esetén a napégésért, míg az UVA sugarak a bőr idő előtti öregedését és egyéb bőrkárosodások kialakulását okozhatják. A faktorszám csupán a készítmény UVB védelmére utal. A megfelelő UVA védelmet külön kis ikonnal kell jelezni a terméken, így erre feltétlen figyeljünk és csak olyan terméket vásároljunk, amelyen az UVA karika jelölés megtalálható.

Gyakori tévhit, hogy a fényvédős sminktermékek és arckrémek elegendő védelmet nyújtanak az arcbőrnek. Fontos kiemelni, hogy ezek sok esetben csak UVB védelmet nyújtanak, hiszen a feltüntetett faktorszám csak az UVB védelemre utal. Ugyanakkor éppen az UVA sugarak felelősek az idő előtti bőröregedését és egyéb bőrkárosodásért. A másik gond, hogy ezeket általában csak reggel egyszer használjuk, ráadásul ahhoz túl vékony rétegben, hogy megfelelő védelmet nyújtsanak. Éppen ezért kiemelten fontos speciális fényvédő készítmény használata az arcra is

– emelte ki a szakértő.

Válasszunk vízálló készítményt, mivel ezek strandolás és izzadás során is megbízható védelmet nyújtanak a bőrnek. Javasolt tartósítószer-mentes készítmény használata, elkerülve ezzel a felesleges mesterséges anyagokat. A gyermekek bőre különösen érzékeny, ezért számukra a speciálisan kifejlesztett gyereknaptej ajánlott, amelyek magasabb védelmi faktort és kíméletesebb összetevőket tartalmaznak, illetve fokozottan vízállók, megfelelően védik a gyerekek bőrét pancsolás közben is. A gyermek fényvédőket érzékeny bőrű felnőttek is bátran használhatják. Ne napozzunk kisminkelve, mert a kozmetikumok a napsugárzás hatására elváltozást okozhatnak a bőrön.

A napvédő krém megfelelő felvitele legfeljebb 5-10 percet vesz el a napunkból. Ha belegondolunk, hogy ezzel számos egészségügyi kockázattól, valamint az időelőtti öregedéstől kímélhetjük meg magunkat, akkor nem is tűnik olyan nagy energiabefektetésnek, így nem ezen az időn érdemes spórolnunk a napi rutinunkból.

Címlapkép: Getty Images