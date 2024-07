Napi 3-4 darab sárgabarack magot eszik: bámulatos, mit művel a testével - de nem mérgező?

Egy TikTok videó nyomába eredtünk, ami arról szólt, milyen csodás hatással bír napi 3-4 barackmag elfogyasztása. Mi eddig úgy tudtuk, a barackmag mérgező anyagokat tartalmaz, túlzott bevitele pedig akár halálos is lehet. Hol az igazság? Utánanéztünk.

A barack, vagy más néven kajszibarack, az egyik legkedveltebb nyári gyümölcsünk, ráadásul idén extra hosszan tart a szezonja is. Ízletes és frissítő, tele van vitaminokkal és antioxidánsokkal – nincs is jobb gyümölcs, amit most eltehetnénk lekvárnak. De mi a helyzet a magjával? Kidobjuk, ne dobjuk? Érdemes feltörni, és a belső, kesernyés mandulaízű magját fogyasztani, vagy inkább kerüljük? Nem egy videó kering ugyanis a TikTokon, amely a mag csodás gyógyhatásait ecseteli, és arra bíztat mindenkit, bátran fogyasszunk el akár napi 3-4 szemet is.

A barackmag, különösen annak belső része, a magmandula, különböző egészségügyi előnyöket kínálhat. Bár fontos tisztában lenni a lehetséges mérgezési kockázatokkal, mértékkel fogyasztva a barackmag számos jótékony hatással bírhat.

Nézzük meg, milyen előnyei lehetnek a barackmag fogyasztásának:

B17-vitamin (amygdalin) tartalom: A barackmag egyik legismertebb hatóanyaga az amygdalin, amelyet gyakran B17-vitaminként emlegetnek. Az amygdalinról több kutatás is kimutatta, hogy potenciális rákellenes tulajdonságokkal rendelkezhet. Egyes tanulmányok szerint az amygdalin képes lehet elpusztítani a rákos sejteket, bár ezt a tudományos közösség még nem fogadta el egyöntetűen. Antioxidáns tulajdonságok: A barackmag antioxidánsokban gazdag, amelyek segíthetnek a szervezet szabadgyökök elleni védelmében. Az antioxidánsok csökkenthetik az oxidatív stresszt, ami hozzájárulhat a sejtek egészségének megőrzéséhez és a krónikus betegségek kockázatának csökkentéséhez. Gyulladáscsökkentő hatás: A barackmagban található különféle vegyületek gyulladáscsökkentő tulajdonságokkal bírhatnak. Ez segíthet a gyulladásos betegségek, például az ízületi gyulladás enyhítésében. Emésztés javítás: A barackmag rosttartalma hozzájárulhat az emésztőrendszer egészségének javításához. A rostok segíthetnek a székrekedés megelőzésében és az emésztési folyamatok szabályozásában. Bőrápolás: A barackmagból nyert olajat gyakran használják bőrápoló termékekben. Hidratáló és tápláló tulajdonságai révén javíthatja a bőr állapotát, segíthet a szárazság és a bőr irritációjának enyhítésében. Szív- és érrendszeri egészség: A barackmagban található telítetlen zsírsavak, különösen az omega-3 és omega-6 zsírsavak, hozzájárulhatnak a szív- és érrendszer egészségének megőrzéséhez. Ezek a zsírsavak csökkenthetik a rossz koleszterin szintjét és támogathatják a szív egészségét.

A mag belsejében található „mandula” valóban évszázadok óta használatos különféle gyógyászati célokra. Gazdag B17-vitaminban (amygdalin), valamint számos egyéb értékes tápanyagban. Az amygdalinról az elmúlt években szintén sokat hallani, mivel néhány kutatás azt sugallja, hogy rákellenes hatása lehet. Ennek ellenére a tudományos közösség nem egységes ebben a kérdésben, és sok szakember figyelmeztet a barackmag fogyasztásának lehetséges veszélyeire. Hol az igazság?

Akkor most gyógyír, vagy hahálos méreg? Lássuk, mit mondanak erről a hivatalos szervek

A sárgabarack, keserű mandula, illetve más csonthéjas gyümölcsök magjában tényleg amigdalin nevű cianogén glikozid található – ami a Nebih hivatalos állásfoglalása szerint bizony az emberi szervezetben cianiddá alakul át.

A cianid mérgezés pedig hányingert, lázat, fejfájást, álmatlanságot, szomjúságot, levertséget, idegességet, izom-, és ízületi fájdalmat, vérnyomásesést okozhat, szélsőséges esetben pedig halálhoz is vezethet.

Kiemelték viszont: a különböző sárgabarackmagok amigdalin tartalma nagyon eltérő lehet.

Az utóbbi években több RASFF bejelentés is volt, melyben sárgabarackmagban vagy keserűmandulában magas cianid tartalmat mértek, sőt volt olyan eset, amikor egy fogyasztó kórházba került sárgabarackmag fogyasztás következtében kialakult cianidmérgezéssel.

Mennyi magot szabad enni?

Figyelembe véve a sárgabarack magban jellemzően előforduló amigdalin mennyiségeket, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2016-ban kiadott véleménye szerint a felnőttek több mint három kicsi, vagy kevesebb, mint fél nagy nyers sárgabarack mag egyszeri elfogyasztásával már túlléphetik a biztonságos szintet.

A kisgyermekek esetében már egy kisebb mag elfogyasztása is kockázatos lehet.

Az EFSA vélemény hatására a Bizottság, a tagállamok szakértőivel egyetértésben úgy döntött, hogy felső határértéket állapít meg a végső fogyasztók számára forgalomba hozott feldolgozatlan egész, őrölt, tört, zúzott, aprított sárgabarackmagra.

A barackmag fogyasztása körül sok tehát a vita és a bizonytalanság. Míg bizonyos kutatások szerint jótékony hatásai lehetnek, a potenciális mérgezés kockázata miatt óvatosnak kell lennünk. Ha mégis úgy döntünk, hogy megkóstoljuk, tartsuk be a szakértők által javasolt mennyiségeket, és soha ne adjuk gyermekeknek.

Alternatív felhasználási módok

Ha mégis szeretnénk kihasználni a barackmag jótékony hatásait, érdemes megfontolni az alternatív felhasználási módokat. Például az olajat, amelyet a magból sajtolnak, gyakran használják kozmetikai termékekben hidratáló és bőrápoló tulajdonságai miatt.

Címlapkép: Getty Images