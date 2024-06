Felejtsd el a bolti barackot, itt fillérekből megszedheted magad: friss, 2024-es országos lista

Drága lesz idén a lekvár, ráadásul az ország egy jelentős részén el is fagyott a termés, de vannak lelőhelyek, ahol a piaci ár töredékéért juthatsz már magyar kajszibarackhoz: hozzuk is a listát!

Már hetekkel ezelőtt megjelent a közösségi portálon az eladó a mézédes „balatoni barack”, ládaszámra kínálták, akkor még 1000-1500 forintos áron. A hazai gyümölcs szezonja azonban igazán csak most indul, úgyhogy kezdjük ezzel a jó hírrel: senki nincs még lemaradt semmiről! A napokban startolt teljes gőzzel a kajszibarack Magyarországon, azonban nem kell mindenáron a piacra, illetve a boltokba mennie az embernek ahhoz, hogy hozzájusson a gyümölcshöz. Magyarországon ugyanis számos „Szedd magad” ültetvény található, ahol a „bolti” ár alatt, azaz nagyjából kilogrammonként 900-1200 forintos áron kínálják a garantáltan friss és megbízható minőségű kajszibarackot. Az áraknál maradva meglepő lehet, így szezon elején pláne, de a barack ára két éve is közel ennyi volt:

Kajszibarack ára a Nagybani piacon, 2024. június elején:

hazai I. oszt. 900 - 1200 Ft/kg

hazai II. oszt. kg 700 - 850 Ft/kg

import I. oszt. kg 1200 - 1500 Ft/kg

Hosszú szezon, kielégítő kajszitermés várható idén

Ahogy a Fruitveb közleményéből is kiderült, nem bőséges, de kielégítő kajszitermés várható az idei évben:

A szokásosnál szűk két héttel korábban, május 20-25. között elindult a hazai kajszi szürete. Így a jelenleg látható helyzet alapján egy elnyúló, hosszú kajsziszezonra van kilátás, nem bőséges, de kielégítő terméssel. Mindeddig érdemi minőségi problémák nincsenek, bár lokálisan már alakultak ki minőségi károkat okozó jégverések, továbbá növényvédelmi szempontból vezettek meglepetéshez a gombás és baktériumos fertőzések (Stigmina, Xanthomonas), valamint helyenként a fülbemászó vagy a madarak (seregélyek, varjak) okozta jelentősebb károkról számoltak be a gazdák.

- közölte a Fruitveb, majd hozzátette, míg 2018 előtt még évi 4-5 ezer tonnát exportáltunk belőle, az utóbbi években azonban – a kiszámíthatatlan termés, illetve árualap miatt – jellemzően 1-2 ezer tonna a kivitt mennyiség. Az import ezzel párhuzamosan emelkedett, a korábbi évek 0,5-1,0 ezer tonnás mennyisége 1-2 ezer tonnára nőtt.

A hazai kajszibarack termőterülete 2013 és 2020 között – jó jövedelmezőségének és piaci pozícióinak köszönhetően – dinamikus növekedést mutatott: 4 000 hektárról 5 700 hektárra emelkedett. Az utóbbi néhány évben – elsősorban az egyes években drasztikus terméskieséseket okozó fagykárok miatt – a kajsziültetvények területe csökken, jelenleg mintegy 5 000 hektárt foglal el.

A legjelentősebb termesztőkörzetek: Pest és Bács-Kiskun vármegyék (együtt 1 350 hektár), Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye (1 100 hektár), Somogy és Tolna vármegyék (együtt 900 hektár), valamint Fejér vármegye (500 hektár).

A hazai kajszitermés 2018 előtt, évjárattól függően 20 és 35 ezer tonna között mozgott. Azóta, különösen a gyakori és évi többszöri tavaszi fagykárok okán, a termésbiztonság nagyon jelentősen romlott, a termés egyre inkább kiszámíthatatlan, a termelés kockázata erősen fokozódott. Az erős fagykárral sújtott rossz évjáratokban (2018, 2020, 2021, 2023) mindössze 6-8 ezer tonna kajszit szüreteltünk, míg a jó évjáratokban 20 ezer tonna fölött volt a termés (2019: 37 ezer tonna, 2022: 24,3 ezer tonna).

A tavalyi gyenge termésterhelés és jó csapadékviszonyok után idén nagyon jó virágzás volt tapasztalható. Az enyhe tél és korai kitavaszodás miatt a virágzás extrém korai volt, a szokásosnál mintegy három héttel hamarabb kezdődött: a Dél-Dunántúlon már február végén virágba borultak a korai fajták, március közepére pedig gyakorlatilag az egész országban lezajlott a kajszi virágzása. Ebben az időszakában általában kedvező időjárás uralkodott, ami alapot szolgáltatott a jó megporzáshoz és termékenyüléshez. Március második felére „menetrend szerint” megérkeztek a tavaszi fagyok: a március 19-20-ai lehűlési hullám elsősorban a Dunántúlon, a március 25-26-ai fagyok pedig nagyobbrészt az ország középső, illetve északi és észak-keleti részében okoztak károkat. Igen későn, április 19-21. között is érkezett egy éjszakai fagyokkal járó hidegbetörés, ami a Dunántúlt nagyobbrészt megkímélte, azonban Pest, Bács-Kiskun és Borsod vármegyékben okozott károkat. E késői fagyok kárhatása még a mai napig is a jelentős terméshullásban ölt testet.

- közölték.

Mindezen események eredője, hogy a 2024. évben a 2023. évinél (6,5 ezer tonna) egyértelműen jobb, míg a 2022. évinél gyengébb termést várnak: jelenleg, a szezon legelején látható kép alapján várhatóan 16-18 ezer kajszit szüretelhetünk, ami optimális esetben elérheti a 20 ezer tonnát, rosszabb esetben 15 ezer tonna alatt is maradhat.

A fagyoktól jobban megkímélt Dunántúlon egyértelműen jobb termést látnak, míg az ország középső és északi részében jelentősebb a terméskiesés.

A március közepétől tartó, sok helyen aszályos időjárás szintén rontotta a terméskötődést, vagy a későbbiekben a kisebb gyümölcsméretek miatt csökkenti a szüretelhető mennyiségeket.

A pontosabb prognózist rendkívüli módon nehezíti, hogy a három tavaszi lehűlési hullám nagyon mozaikosan okozott károkat: az ültetvény fekvésétől, elhelyezkedésétől, tengerszint feletti magasságától, stb. függően még egy termesztőkörzeten, sőt még egy településen belül is találhatunk olyan ültetvényeket, illetve gazdaságokat, ahol a szolidabb fagyok és a jó kötődés következtében intenzív termésritkításra volt szükség, és teljes termést szüretelnek, míg ugyanott más gazdák akár 50-80% terméskiesést is elszenvedtek. Helyenként nagyon jelentős különbségek vannak fajtánként is. Az idei évre jellemző, hogy a korai időszakban (május 20-június 20.) is lesz érdemi mennyiségű hazai termés, jóllehet a korábbi évek fagykárai éppen ezen szegmensben okoztak jelentős mennyiségi kieséseket.

- tették még hozzá.

Óriási volt idén is a fagykár, de van ahol 600 Ft a kilója

A rendkívül, február végi korai virágzás már előre vetítette, hogy ismét komoly fagykárt szenvedhetnek a hazai kajszi ültetvények. Sajnos ez be is következett

– közölte a HelloVidékkel Bűdi Zsolt Bács-Zöldért vezérigazgatója, akivel nemrégiben a Te szedd magadok kapcsán külön is interjúztunk.

A tudatos védekezés azonban a Kecskemét környéki kertészetben meghozta az eredmény:

A virágzást követően 14 éjszakán keresztül süllyedt a hőmérő higanyszála -3 fok alá. A rendkívül fegyelmezett fagyvédelem eredményeképpen társaságunk és a tulajdonosi kör több kevesebb sikerrel megvédte a gyümölcs egy jelentős részét. Ennek következtében egy gyenge közepes termés mennyiség vált elérhetővé az ország egyik legnagyobb (52 ha) ültetvény felületén. Az 52 ha összesen 7 birtoktesten helyezkedik el, teljesen tudatos döntés eredményeképpen. Itt optimálisak a környezeti és a talaj feltételek a kajszi termesztéshez.

A Bács-Zöldért vezérigazgatójától még megtudtuk, a telepítéskor szempont volt a jég elleni kockázatnak a csökkentése is, és ez az idén különösen megmutatkozott:

Éppen az egyik legértékesebb klubfajtánkat (kyoto) jégkár sújtotta, de csak ezt az ültetvénytestet. Ugyanakkor ez lehetőséget ad, hogy egy rendkívül különleges és drága gyümölcsöt, széles fogyasztói réteg ismerhessen meg, mint fantasztikus lekvár alapanyag.

Ültetvényeik Kecskemét és Szentkirály térségében, illetve Zemplén Alsódobsza határában helyezkednek el:

21 fajta található ültetvényeinkben. A 4 legjobb magyar fajta, magyar kajszi, C235, Gönci magyar és törvényesen csak nálunk szedhető Roxána. Emellett ide hoztuk, és érési sorrendbe rendeztük a világ legjobb fajtáit, közöttük 6 klubfajtát.

Immár két éve nyitották meg a nagyközönség előtt is a szedd magad lehetőséget. A hét 7 napján 8-17:00 között várnak mindenkit. Ahogy elmondták, a mennyiség miatt nem szükséges bejelentkezni, ugyanakkor célszerű követni a közösségi oldaluk, ahol naprakészen tájékoztatják a követőket a fajták érési stádiumáról és lehetőségekről.

Jelenleg 600 Ft / kg áron nyújtunk lehetőséget ezeknek a fantasztikus fajtáknak a vevői igény szerinti érettségben történő szedéshez. A szedd magad partner természetesen a felhasználási célnak megfelelő érettséget szedheti: befőtt, étkezési, lekvár esetleg pálinka alapanyag (350 Ft/ kg).

- emelték ki.

Emellett további 150 hektár felületen párhuzamosan szedhető spárga, 21 fajta cseresznye, 4 fajta meggy, 19 fajta Top szilva, 35 fajta savszegény paradicsom, 30 fajta paprika...

Csodálatos szabadidős, rekreációs programot kínálunk ültetvényeinkben. Sokan érkeznek gyerekkel,kutyával, nagyszülővel. Igazi családi program

- tette még hozzá Bács-Zöldért vezérigazgatója.

Jó baracktermés várható viszont Zalában

Jó baracktermésre számítanak idén a zalai gazdák. Bár a márciusi és áprilisi fagyok több helyen itt is megtizedelték a korai fajtákat Zalában, a később érő fák roskadoznak a gyümölcstől – közölte a Médiacentrumnak Kránicz Tamás, aki kilenc hektáron termeszt kajszibarackot Bak határában. A családi vállalkozásnak korai és késői fajtái is vannak. Utóbbiakból nagyobb mennyiségű termés várható.

A később érő fajtákban bízunk, főleg a magyar kajsziban, a Gönci magyar kajsziban és a Ceglédi óriásban. Ők azért szebben fognak adni. Több megmarad, szépen fejlődik. Bízunk benne, hogy most már az időjárás is kedvező lesz hozzá

- nyilatkozta Kránicz Tamás.

Az első tavaszi hónapok idén sem voltak kedvezőek; két fagyot is át kellett vészelnie a gyümölcsösnek. A védekezés ezúttal hatásos volt, így a teljes pusztulást a korai fajtáknál is sikerült elkerülni.

Ebben az évben nagyon bizakodóak vagyunk, mert a tavalyi esztendő 100 százalékos kárt okozott. És a kora tavaszi fagyok miatt történt mindez. Az idei - bízom benne - közepes korai termés, illetve a késői teljes termés behozza a ráfordított költségeket

- fogalmazott a gazda, aki hozzátette, hogy az érésig hátralévő időben már nem permetezik a fákat. A rovarkártevők ellen azonban védekezniük kell.

Kajszibarack vagy sárgabarack? De miért is fogyasszuk?

A közhiedelemmel ellentétben ugyanazt a gyümölcsöt jelöli az elnevezés, ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy rengeteg fajtája létezik ennek a kedvelt, lédús és édes nyári gyümölcsnek. Az egyik legértékesebb és legsokoldalúbban hasznosítható gyümölcsünk, a cukor és a savtartalom harmóniája intenzív aromával párosul benne.

Magas rosttartalma miatt is kedvező étrendi hatású, valamint a friss kajszinak magas a karotintartalma, az aszalt gyümölcs pedig gazdag káliumban. De itt van még néhány előny, amit a kajszibarack fogyasztása nyújthat:

Vitaminokban gazdag: A kajszibarack kiváló A- és C-vitamin forrás, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez és a bőr egészségének megőrzéséhez.

A kajszibarack kiváló A- és C-vitamin forrás, amelyek hozzájárulnak az immunrendszer erősítéséhez és a bőr egészségének megőrzéséhez. Ásványi anyagok: Magas a kalcium- és káliumtartalma, amelyek fontosak a csontok egészségéhez és a szív működéséhez.

Magas a kalcium- és káliumtartalma, amelyek fontosak a csontok egészségéhez és a szív működéséhez. Vízhajtó hatás: A kálium segíthet a felesleges víz eltávolításában a szervezetből, ami előnyös lehet magas vérnyomás esetén.

A kálium segíthet a felesleges víz eltávolításában a szervezetből, ami előnyös lehet magas vérnyomás esetén. Rosttartalom: A rost segíti az emésztést és hozzájárulhat a szívbetegségek kockázatának csökkentéséhez.

A rost segíti az emésztést és hozzájárulhat a szívbetegségek kockázatának csökkentéséhez. Alacsony kalóriatartalom: Magas víztartalma miatt alacsony kalóriatartalmú, így diétázók is fogyaszthatják.

Magas víztartalma miatt alacsony kalóriatartalmú, így diétázók is fogyaszthatják. Sokoldalúság: Frissen, aszalva, lekvárként vagy pálinkaként is fogyasztható, így változatosan használható fel a konyhában.

Szedd magad sárgabarack 2024 - országos helyszínek vármegyénként

Nem kell azonban mindenáron a piacra, illetve a boltokba mennünk ahhoz, hogy viszonylag olcsón mi is hozzájusson a friss gyümölcshöz, Magyarországon ugyanis számos "Szedd magad" barackos található, ahol a bolti ár alatt kínálják a garantáltan friss magyar gyümölcsöt. Mielőtt azonban bárki elindulna barackot szedni, érdemes tájékozódni az nyitvatartásokról, a szükséges felszerelésről, hogy kell-e vinni valamilyen tárolóeszközt, valamint a "Szedd magad!" akció aktuális feltételeiről.

Bács-Kiskun megyei Szedd Magad Sárgabarack

Kecskemét, Bács Zöldért Zrt. - Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Kecskemét, Kujáni Tanya - Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Tiszakécske Óbög, Pálinkás Család - Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szedd Magad Sárgabarack

Fancsal, Fancsal-Frucht Kft. Gyümölcsöse - Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Fejér megyei Szedd Magad Sárgabarack

Gárdony, Borbás Kert - Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Székesfehérvár, Borbás Kert- Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Székesfehérvár-Csala, Barackvirág Farm- Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Győr-Moson-Sopron megyei Szedd Magad Sárgabarack

Hajdú-Bihar megyei Szedd Magad Sárgabarack

Hajdúhadház, Fruttamas Kft. Almása- Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Heves megyei Szedd Magad Sárgabarack

Gyöngyös, Székely Családi Gazdaság - Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Komárom-Esztergom megyei Szedd Magad Sárgabarack

Környe, Panoráma Barackos - Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Pest megyei Szedd Magad Sárgabarack

Veszprém megyei Szedd Magad Sárgabarack

Balatonalmádi - Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

Zala megyei Szedd Magad Sárgabarack

Galambok Áfonya Kert - Elérhetőségi adatokhoz kattints ide

