Eladó a legendás zalai termál: mi lesz a sorsa, újra nyit valaha a 2022-ben bezárt gyógyfürdő?

Magunk se akartunk hinni a szemünknek, amikor a minap a Marketplacen szembejött velünk a hirdetés, potom félmiliárdért miénk lehet egy Termálfürdő Zala megye közepén. Mutatjuk, mi mindent tud ez a jobb sorsra érdemes gyógyhely, amihez még saját kemping is tartozik!



A Marketplace-en jött szembe velünk a hirdetés, miszerint eladóvá vált egy Termálfürdő Zala megye közepén, lankás dombok ölelésében, Zalaegerszeg és Nagykanizsa között félúton! Ahogy a hirdetésből kiderült, a pusztaszentlászlói Aqua Barbara Termálfürdő és Kemping 102.692 m2-en terül el: rendezett, parkosított, körbekerített területen. A létesítmény 1000 m2 épületegyüttest, 6 medencét, 250 fő befogadására alkalmas kempinget, 54 db lakókocsi beállót takar. A Termálfürdő ráadásul saját termálkúttal rendelkezik, melyből 48,5 C fokos "közepes ásványi anyag tartalmú lágy, nátrium-hidrogénkarbonátos jellegű, fluoridos hévíz" tör elő. A kút ráadásul vízjogi üzemelési engedéllyel is rendelkezik.

A létesítmény még mindig jó állapotban van, műszakilag teljesen felszerelt, téli időszakban is használható, de ahogy rákerestünk 2022 óta nem üzemel.

Tavaly több kisebb fürdő is zárva tartott Zalában

Pár éve a hazai gyógy- és strandfürdők éppen csak kiheverték a Covid-járvány okozta károkat, ám szusszanásra sem volt idejük, hiszen szinte azonnal kénytelenek voltak szembenézni az energiaárak és fenntartási költségek növekedésével. A megemelkedett rezsiárak miatt 2022. őszén sorra zártak be a hazai gyógy- és termálfürdők - erről akkoriban a HelloVidék is írt.

Nem egy azonban, ahogy látni fogjuk, azóta sem tért magához!

A 2023-as szezonban Zalában például három kisebb strandfürdő is zárva tartott. Letenyén már évek óta nem nyitottak ki, Bázakerettyén és Pusztaszentlászlón pedig olyan magasak lennének az üzemeltetési költségek, amelyek miatt tavaly szintén nem tudnak vendégeket fogadni - írta a Zaol. Ahogy a lap akkor megjegyezte, tavaly év elején a pusztaszentlászlói Aqua Barbara Termálfürdő és Kemping működtetői év elején még arról adtak ki tájékoztatót, hogy szándékukban áll kinyitni a létesítményt, azonban ezek szerint azóta sem sikerült megoldani az üzemeltetési problémát. A faluban akkor a lap olyan információkat kapott, miszerint

az elszabadult energiaárak miatt nem fogadnak vendégeket.

Rákerestünk arra is, hogy a fent említett két másik zalai fürdővel mi a helyzet:

A Letenyei Termálfürdő szintén "határozatlan ideig" zárva tart,

szintén "határozatlan ideig" zárva tart, míg Bázakerettyén a strand már a 2024-es nyári szezonban várja a fürdőzőket.

Gyógyvíz, medencék, jakuzzi, több lakás, saját gigakemping - kell ennél több?!

Visszatérve a pusztaszentlászlói gyógyvizes fürdőhelyre, a 2009-ben átadott termálfürdő nem most zárt be először, volt idő, 2022-es bezárás előtt is, amikor szintén 4 évig zárva tartották, mivel már akkor sem sikerült rentábilisan működtetni.

A kicsivel több mint félmilliárdos kikiáltási ár azonban így sem tűnik soknak, ahhoz képest, hogy a főépületben öltözők, fedett medence, vendéglátóegyég, valamint 2 lakás is kialakításra került.

Ahogy a hirdetésben írják, az épület egyik szárnya az új tulajdonos elképzelésének megfelelően alakítható ki (további lakások, vagy privát szauna stb). A főépületben kapott helyet a szauna, a gőzkabin és a jakuzzi is. A termálfürdő területén 6 medence épült 1162 m3 medence térfogattal: 3 gyógy (ülő, zárt, nyitott), valamint a sportmedence és 2 gyermekmedence különféle vízi elemekkel. A Termálfürdő szomszédságában pedig ott a Kemping: 250 férőhellyel, 54 lakókocsi-beállóval, egyedi víz-, villanycsatlakozással, internet elérhetőséggel, büfés vendéglátóegységekkel.

A hirdetésben kiemelik, hogy 580 millió forintos vételár az épületen kívül magában foglalja a fürdő közvetlen környezetében elterülő közel 30 ezer négyzetméternyi, művelési ág alól kivett, belterületi beépítetlen területet is. A jelenlegi tulajdonos itt korábban egy gyógyszálló kialakítását tervezte.

Az ingatlan értékét tovább növelheti, hogy a pusztaszentlászlói halastó a létesítmény közvetlen közelében található, így a horgászat szerelmesei is megtalálják a szabadidő hasznos eltöltésére a lehetőséget. De túrázni, kirándulni, biciklizni is lehet ebben az idilli környezetben, ahol erdők, mezők nyújtanak további lehetőséget a kikapcsolódásra.

Egy régi üzenet a múltból, fotókkal:

Címlapkép: Getty Images

