Indul a barackünnep Boldogkőváralján: nem lesz hiány pálinkából sem!

A gönci barack a vidék jellegzetes gyümölcse, így a belőle készült számos fogással, étellel és itallal várják a közönséget, közölték a szervezők. A program egyik fő attrakciója a pálinka lesz: a barackpálinka mellett további 18 párlatot mutatnak be a helyi termelők.

A Stílusos Vidéki Éttermiség (SVÉT) tagjai gondoskodnak az ételekről, amelyekből lesz számos kajszibarack ihlette fogás a helyi éttermek kínálatából, de lehet kajszibarackos sört is kóstolni, valamint bemutatkoznak a környék sajt- és méztermelői is. Emellett szerepel még a kínálatban baracklekváros palacsinta és számtalan féle házi sütemény is a friss barack mellett.

A fesztivált óránként kezdődő gasztronómiai műhelyfoglalkozások színesítik. Lesz többek közt pálinka-workshop, de a kajszibarack változatos felhasználását, a kovászos kenyér és a debreceni kolbász titkát és a "húzogatós" rétes elkészítésének metódusát is el lehet sajátítani.

A gyerekeket a koncertek mellett játszóházba és szalmabála várba várják, de lesz nemezelés, korongozás, hennafestés és többféle sorverseny is.

Fotó: MTVA/Lehotka László