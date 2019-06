Nem aprózták el: ennyibe kerül a lángos a Balatonon

A portál szerkesztőinek legelső állomás Máriaszőlőtelep volt a Balaton déli partján. Itt az egyik helyi büfében a következő árak szerepeltek:

lángos: 400 Ft

sajtos-tejfölös lángos: 600 Ft

sült hekk: 400 Ft/10 dkg

hasábburgonya: 400 Ft/10 dkg

palacsinta: 250 Ft/db

Amint a portál írta, a Balaton partján autókázva máshol is hasonló árakat tapasztaltak. Az alap lángost 400 és 600 forint között kínálják, míg a sajtos-tejfölös ára már 600 forinttól indul sőt, elérheti akár az 1000 forintot is. Kipróbálták a lángost Badacsonytomajon és Balatonfüreden is, itt sajtos-tejfölös lángost ettek: az egyik büfében 800 forintot a másikban 950 forintot fizettek érte.

A kóstolás során azt tapasztalták, hogy 10 dkg sült hekk ára 400 forint és 500 forint között mozog a büfékben, de sültkrumplit maximum csak 600 forintért vehetünk. A kirándulás során a legdrágábbnak a palacsinta minősült, mivel a legdrágább helyen 350 forint volt - persze ez a tölteléktől függ.

A csapat összességében azt tapasztalta, hogy az árak nem emelkedtek tavalyhoz képest. Erről megkérdezték a Balatontipp.hu-t is. A portál viszont nem tapasztalt drágulást sőt, ők találtak olyan büfét is, ami olcsóbban kínálja a lángost, az elmúlt évhez képest. Ez úgy vélik azért lehet, mert sok vendéglátós tarthat attól, hogy az áremelés miatt kevesebb vásárlót vonzanak majd be.