Őrület, milyen árak vannak: ennyi pénzből lehet kijönni idén a VOLT Fesztiválon

Rengeteg színes programmal és fergeteges koncertekkel vár az idei Volt Fesztivál, amit már az első nap igazolt is. Amellett, hogy mindenki szórakozni érkezik a soproni rendezvényre, mi arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyi pénzt költ el egy átlag ember, ha megéhezik, megszomjazik bulizás közben.

Aki kilátogat a fesztiválra, arra mindenképp készüljön fel, hogy csak bankkártyával, feltöltött egyenlegű karszalaggal vagy telefonon keresztül tud fizetni.

A karszalagos fizetésről azt kell tudni, hogy gyorsan és kényelmesen, készpénz nélkül fizethetsz mindenért. A karszalagodat a fesztivál területén tudod feltölteni készpénzzel, bankkártyáról vagy a mobil applikáción keresztül. Minden feltöltés után 300 forint tranzakciós díjat számolnak fel. A fizetéskor a karszalagot csupán hozzá kell érinteni a kártyaolvasó terminálhoz. Kerüld el a sorban állást, és töltsd fel a fesztivál applikációján keresztül karszalagodat. Az ingyenes applikáció letöltése után kövesd a lépéseket a FestiPay menüpontban.

Ha a fesztivál előtt szeretnéd feltölteni az karszalagodat, szükséged van:

érvényes, online fizetésre alkalmas bankkártyára (Csak VISA és Mastercard),

a belépőjegyed (voucher) sorszámára,

email címedre.

Mennyiből ehetjük végig a VOLT gasztrokínálatát?

A helyszínen több különlegességet is felfedeztünk, mint páldául a Thai sült tésztát készítő Thai Box-ot, de szemügyre vettük a Kotányi BBQ Smokehouse kínálatát is. Lecsekkoltuk a legendás Zing burgert és a MAXAM GOLDEN BALL Nyokkóit is. Frappáns megoldásnak találtuk a Chick 'N' Walk sétáló dobozait, de a AlmaPont Juice bár alkoholmentes koktéljai is élvezhetőek a nagy melegben.

A legolcsóbb közülük a Zing Burger volt: olyan árakkal települtek ki a fesztiválra, mint amilyenekkel egyébként is dolgoznak. Az ételeket 1400-2190 forintos ár között árulják. Kotányi BBQ-nál 2500 forintért ehetünk egy menüt, a Chick 'N' Walk-nál pedig 2450-2750 között választhatunk fogást.

A fesztiválon átlagosan 1300-1800 forint körül kapható a gyros, egy paniniért 1700 forintot kell fizetni, egy pulled pork szendvics viszont már 2000 forint. A lepényt szintén 2000-ért adják, a nuggets és a csirkeszárnymenü pedig ezeken az árakon is túlszárnyalt: 2500-2700 forint környékén juthatunk hozzá. Kolbászt némi savanyúsággal és kenyérrel 2400 forintért találtunk, egy pizzaszelet pedig 900 forintba kerül. Sült krumplit 800-1000 forintért találtunk, a szószok árai pedig 200 forint körül mozogtak.

Ha megszomjaznál, fél literes szénsavmentes ásványvizet vagy üdítőt 450 forintért kaphatsz, koktélt pedig 2300-3000 forintos áron iszogathatsz a melegben. Energiaitalt 790 forintos áron találtunk, a röviditalokat pedig 1250-1350 forintért adják.

A fesztivál elmaradhatatlan kelléke a sör, ami átlagosan 700 forintba kerül. A hulladék minimalizálásához a környezettudatosság jegyében repoharat kell kiváltani, melybe az italokat töltik a pultosok. A repohár ára 450 forint, melynek az árát nem váltják vissza. A műanyag szívószálakat is kiűzték a fesztivál területéről: kizárólag papírszívószállal találkoztunk a VOLT-on.

A szervezők körültekintőek voltak, mivel nem csak a gasztro őrülteknek kedveztek, de gondoltak azokra a látogatókra is, akik valamilyen allergiával, érzékenységgel rendelkeznek. A fesztiválra kitelepült éttermek kínálatából könnyen választhat magának harapnivalót az is, aki valamilyen vegetáriánus, vegán, gluténmentes, laktózmentes esetleg cukormentes ételre vágyik - erre külön jó opció lehet a Napfényes Vegan Food standja.

Ha valamilyen allergiánk vagy érzékenységünk van, jobban zsebbe kell nyúlni: 2800-5000 forintért adnak egy adag mindenmentes vegán ételt.

Általában az mondható el, hogy a kitelepült standokon mindenhol találhatunk valamilyen vegetáriánus fogást, de gluténmentes, laktózmentes és cukormentes fogást már kevesebb hely kínál.

A kávék szerelmeseinek sem kell csüggedniük, hiszen a helyszínen bármikor leguríthatnak pár csészével. Egy fárasztó napot is könnyen beindít egy jó erős, minőségi, olasz kávé, amit a Caffé Perla szolgáltat. Ha a helyszínen betolnánk egy kávét, akkor 550-1000 forintos árral kell számolni a kávé fajtájától függően.

Összegzésként azt mondhatjuk, hogy egy napot tekintve 5500 forintot érdemes szánni étkezésre, ha napközben 2,5 liter vizet fogyasztunk, este pedig 4 sört és 2 röviditalt akkor 7750 forintból lehet kijönni az italok terén és persze még számoljuk hozzá a napijegy árát, ami a helyszínen 15 990 forint, tehát egy napi bulizás, evés-ivás 24290 forintba kerül idén a VOLT-on. Ezzel érdemes számolnia annak, aki valamelyik napon kilátogatnak a fesztiválra.