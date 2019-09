Ezért a halért őrülnek meg a balatoni séfek: másnak már nem is jut az országban

Pisztrángot már a hetvenes években is tenyésztettek Tapolca közelében. A várostól alig három kilométerre volt ugyanis Magyarország akkori legnagyobb pisztrángivadék nevelőtelepe. A Balaton-felvidéki városban csak ezt követően létesült haltelep, ami aztán egy időben szünetelt is. A kilencvenes években egy tapolcai halbiológus, Máyer István álmodta meg, hogy létre kell hozni egy halneveldét. Az itt lévő karsztvíz télen-nyáron 18 fokos, ez tökélesen megfelel a pisztrángoknak. A biológus halálát követően azonban bezárt.

Hosszabb szünet után azonban a szerencsének és egy televíziós műsornak köszönhetően újra „gazdára talált” a tíz éve üresen álló telep.

A televízióban néztem egy műsort, amiben Tapolcát mutatták be. Ott láttam, hogy a városban van egy haltelep is, de nem üzemel. Észrevettem, hogy a kapuján volt egy tábla, „eladó” felirattal. Még aznap éjszaka elindultam, hogy felkutassam azt a helyet, amit a műsorban láttam, nehogy valaki más vásárolja meg

– mondta Boér Zoltán a pisztrángtelep tulajdonosa.

A Székelyudvarhelyről érkező szakember 2006 óta foglalkozik pisztrángokkal. Már gyermekkora óta ez volt az álma. A tapolcai telepet 2013-ban sikerült megvásárolnia.

Nem tudtam folyamatosan jelen lenni személyesen, így nem is működött rendesen. Ezért másfél évvel ezelőtt Tapolcára költöztem. A világ egyik legérzékenyebb halfajáról van szó, így nagyon nagy körültekintést igényel a tenyésztésük. Ha nincsen megfelelő szakértelem, tudás és tapasztalat, akkor nem megy

– hangsúlyozta a tulajdonos.

A városban található víz minősége és állandó 18 celsius fokos hőmérséklete teszi lehetővé a pisztráng tenyésztését. A telepen az év minden napján folyik a termelés. Ez egy intenzív halgazdaság, ahol a pisztrángok mellett a tavalyi évtől szürkeharcsát is keltetnek. Magyarországon üzemel egy-két kisebb telep, azonban a természeti adottságok miatt a tapolcai termelés öt százalékát sem érik el. Itt minden adott ahhoz, hogy ez az érzékeny halfajta jól érezze magát, hiszen a barlangból 1000 liter víz tör fel a felszínre másodpercenként, ami teljesen oxigéndús, ezt a vizet hasznosítják a haltelepen. A víz kristálytiszta, minden szennyeződéstől mentes, mivel összesen 400 métert tesz meg szabadban.

Nagyon sok halunk van, melyek itt a telepen kelnek ki. Az ikrák azonban Dániából származnak. Jelenleg 80 ezer kilogramm halunk van, amelyből 40 ezer kilogramm a szivárványos pisztráng, nagyjából 13 tonna a lazacpisztráng a fennmaradó mennyiség pedig szürkeharcsa. Nagyon nagy a piac igénye a pisztrángra, azonban ezt sajnos nem tudjuk kiszolgálni. Jelenleg nem tudunk akkora mennyiséget előállítani, amire szükség lenne. Ezért is van szükség fejlesztésre

– emelte ki a tulajdonos.

A telep nemsokára szinte teljesen megújulhat egy pályázatnak köszönhetően. A teljesen környezetbarát recirkuláris rendszer teszi lehetővé majd, hogy majdnem olyan minőségű víz távozzon a medencékből, mint amilyen befolyik. Az új rendszer előnye, hogy a most felhasznált víztömeg tíz százalékára lesz majd csak szükség, így több medencét is kialakíthatnak majd a telepen. A dán technológia lényege, hogy nagyon kevés energia felhasználásával is hatalmas víztömeget képes megmozgatni. Ezt az energiát pedig napelemekből nyeri.

A szűrőrendszer is egyedülálló, hiszen az uszadékot és a szennyvíziszapot is kiszűri, majd a biofilterezést követően a víz visszaforgatható vagy szabadon bocsátható. A szennyvíziszapból pedig egy, az erre a célra gyártott speciális gép pelletet fog gyártani, amit a mezőgazdaságokban, kertészetekben, szőlészetekben előszeretettel használnak, főleg Nyugat-Európában.

Ha nyer a pályázat, akkor egy évben 500 ezer kilogramm pisztrángot fogunk tudni előállítani. Vagy 250 ezer kilogramm pisztrángot és 250 ezer kilogramm harcsát. Nagyon fontos lenne ez a fejlesztés, mivel az idei évben megtermelt halmennyiséget egy az egyben vásárolták fel úgy, hogy kiszállításra nem is volt szükség. A legtöbb halat a Balaton-felvidéki vendéglátósok vitték el. De nagy büszkeségem, hogy már a déli partról is érkeztek vevők. Sajnos jelenleg az ország más részeit kiszolgálni már nincs elegendő halunk

– tette hozzá a haltenyésztő.

Tapolca szinte teljesen összeforrt a pisztrángokkal, így nem is csoda, hogy egy egész hétvége csak erről a halról szól. Kilenc évvel ezelőtt indult útjára a Pisztráng és Borfesztivál, melyet Végh Tamás és Mezőssy Zoltán álmodtak meg.

Abban az időben még nem volt ilyen típusú gasztronómiai rendezvény Tapolcán, mint például a Szigligeti Süllőfesztivál, ezért arra gondoltunk, hogy Tapolcának is szüksége lenne egy ilyen programra. Ilyenkor több tízezren érkeznek a városba, így a szálláshelyek is szinte teljesen megtelnek. A rendezvény sikere azonban majdhogy ötven százalékban az időjárástól függ. Ezt az első alkalommal meg is tapasztalhattuk, ugyanis a hideg- és az eső miatt szinte alig volt érdeklődő. A második alkalommal, mikor jó idő volt, közel egy órát kellett sorban állni a finom fogásokért

– fogalmazott Mezőssy Zoltán a rendezvény egyik főszervezője.

Az elmúlt nyolc évben sokat változott, fejlődött a fesztivál. Mára a Malom-tótól egészen a Tapolca-patak mentén húzódik végig a rendezvény. Ez azt jelenti, hogy 700 méteres sávban 3 színpad és számtalan ételt, italt, készműves terméket kínáló stand található a város szívében.

A rendezvény tematikáját adó pisztráng itt a legfrissebb, hiszen a párszáz méterre lévő haltelepről származik. Egyedülálló kínálattal rendelkezik a fesztivál, itt megtalálható a bükkfán füstölt pisztráng, a tapolcai grillezett lazacpisztráng és a minden évben nagy sikert aratott mézes-mandulás-, és a tökmagos bundában sült pisztráng. Mindezek mellett természetesen más helyi specialitások is megtalálhatóak a kínálatban

– mesélte a szervező.

A korábbi évek tapasztalatai alapján, a rendezvényen várhatóan közel 3 tonna pisztrángot fognak értékesíteni. A magyarok nagy többségének étrendjében alig szerepelnek halak, ezért az esemény egyik fő célja, hogy a halfogyasztást népszerűsítse. Ez a törekvés sikeresnek látszik, hiszen a városba érkezők keresik is a pisztrángból készült ételeket, amiket Tapolca szinte minden éttermében meg is találhatnak.