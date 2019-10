Idén ezek a legjobb olaszrizlingek hazánkban: mutatjuk a verseny nyerteseit!

A verseny alkalmával 80 bort vakon kóstolt meg a független szakmai zsűri, egységes és objektív szempontok szerint. A döntés a Nagy Nemzetközi Borversenyek Szövetsége (Les Grands Concours Internationaux De Vins Et Spiritueux) által ajánlott és UIOE, valamint az OIV által kialakított 100 pontos, pozitív bírálati lap alapján történt meg – olvasható a Borászportál közleményében.

Akárcsak tavaly, az olaszrizling kategóriában, idén is a badacsonyi Borbély Családi Pince 2016-os Nász a Bácson bora nyert. Bár a top 10-ben a legtöbb tétellel a fajta fellegvárának számító balatoni régió képviselteti magát, egri és mátrai borok is bekerültek a legjobbak közé. Íme a teljes lista:

Borbély Családi Pince: Nász a Bácson 2016 Söptei Pince: Illúzió, Csopaki Olaszrizling 2015 Varsányi Pincészet: Grand selection Verpeléti Olaszrizling 2015 Laposa: Laposa 4 Hegy 2018 Dobosi Pincészet: Bio Háromszög Olaszrizling 2017 Csernyik Pince: Mátrai Olaszrizling 2018 Éliás Birtok: Badacsony Olaszrizling 2017 Dubicz Borászat: Mátrai Superior Olaszrizling 2017 Pántlika Pincészet: 7 Hold 2015 Varga Pincészet: Aranymetszés Olaszrizling száraz 2017

A kevesebb nevező okán az elsőször meghirdetett rajnai rizling versenyen csak a legjobb három bort nevezték meg. Íme a három dobogós:

Cseri Pincészet: VI. Sextus Pannonhalmi Rajnai rizling selection 2016 Sabar Borház: Rajnai Rizling Leszner 2018 Borbély Családi Pince: Kőmagas Rajnai Rizling 2016

Zsűritagok voltak:

Kielmayer Kristian nemzetközi borakadémikus (DipWSET), okleveles borász, a Borkollégium oktatója, az Országos Borszakértő Bizottság tagja

Harmath Csaba AIWS hallgató, gasztronómiai szakértő, a Borkollégium oktatója

Petzold Attila okleveles élelmiszermérnök, párlatszakértő, borász, a Borkollégium oktatója

Kollár Mariann nemzetközi borakadémikus (DipWSET), a londoni Theatre of Wine bortanácsadója

Piskor Fanni szőlész-borász mérnök, a Borkollégium oktatója

Az olaszrizling sokáig a legnagyobb területen termesztett szőlőfajtánk volt, a tokaji régiót kivéve, mindegyik borvidéki területen jelen van. Ez a szőlőfajta a vulkanikus talajon különösen jól érzi magát, amit a teszten is bizonyítottak a borászatok, miközben voltak a meszes talajról származó, könnyedebb tételek között is szépek. Viszont sajnos belefutottunk pár technológiai hibás, ecetes, oxidált és túlkénezett tételbe is, ami csalódás volt.

– mondta Piskor Fanni, a zsűri egyik tagja.

Ezt a véleményt erősítette meg Kollár Mariann is, aki „az ásványos, élénk savszerkezetű, eleganáns és komplex tételek” méltatása mellett szintén kitért a hibás tételek magas számára.

