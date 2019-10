Új rovar vette ostrom alá a magyar konyhákat: így űzheted el az aszalványmolyokat

Ha megszabadulnál az idegesítő aszalványmolyoktól, de nem akarod mindenféle kemikáliákkal telepermetezni a lakást, akkor most megtudhatod, hogy tudod környezetbarát módon kiirtani a lakásodból a nem kívánt vendégeket.

Amire szükséged lesz:

porszívó

ecet

szappan

és víz

Első lépések

Keresd meg a kamrában, konyhában lévő összes "fertőzött" területet. Derítsd ki, merre vannak a lárvák: lehetnek az élelmiszerekben és a csomagolás réseiben is. Keress hálókat is, mivel ezek a lepkékhez tartoznak, nem pedig a pókokhoz. Kutasd át a gabonaalapú termékeket, hiszen ezek a molyok kedvenc csemegéi. Ilyenek a liszt, a gabonafélék, a tészta és a sütőkeverékek, a diófélék és az édességek. Persze nem csak itt rejtőzhetnek! Lehet, hogy a lárvák a dobozok szélére, a fűszeresüvegekbe vagy akár bontatlan csomagolásokba és lezárt tartályokba rágták be magukat. Ha háziállatot tartasz otthon, mindenképpen ellenőrizd a tápokat is.

Sajnos ezután nincs más megoldás, ki kell dobni az összes érintett ételt, majd át kell törölnöd mindent hígítatlan ecettel - ez fogja megölni a lárvákat. Fontos! A kidobott tasakokat, tárolókat, csomagolásokat közvetlenül a kültéri kukába kell kidobni hiszen, ha bennemaradnak a konyhai szemetesben, onnan könnyen visszatelepülhetnek a lakásba.

Második kör

Ha mindent kidobtál, akkor jöhet a porszívózás. A sarkokban, a szekrények tetején és minden apró zugban meghúzódhatnak a moly lárvái. Éppen ezért legyél körültekintő. Sajnos a szakácskönyvek lapjai közé, de még a teafilterekbe is be tudják enni magukat. Ha egy konyhát birtokba vettek, jobb mindent kidobni, ami már kicsit is gyanús lehet. Sajnos elég nagy károkat okoznak ezek az aszalványmolyok, de ha precízen jársz el, egy ideig biztosan nem kell velük számolnod.

Harmadik lépés

Ha szeretnéd a jövőben elkerülni a kártékony molyok megjelenését, akkor própálkozz légmentesen zárható edényekkel, ezekbe tárolj olyan alapanyagokat, amikre a kártevőknek is fájhat a foga. Érdemes kipróbálni egyéb alternatívákat is. A babérlevelek, a levendula, a cédrus és a menta is mind olyan illatok, melyek taszítják az aszalványmolyokat. Töltsön meg egy tasakot ezekkel a növényekkel és tedd be a szekrényekbe, fiókokba, olyan helyekre, ahonnan kiűzted a lepkéket. Időnként cseréld ki őket, hogy azok hatékonyak maradjanak.

(via: thespruce.com)