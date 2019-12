Ez a hús lesz az új sláger a boltokban: trónfosztott lehet a csirkehús?

Magyarországon a juh- és kecskehús fogyasztása elenyésző és az említett húsfélék nem is túl ismertek annak ellenére, hogy alacsony zsírtartalmuknak és magas tápanyagtartalmuknak köszönhetően, akár a diétázok étrendjébe is beilleszthetőek.

A két húsféle fogyasztásra ösztönző kampány indult "A JUH Ász. Mindenünk a birka" szlogennel. Az Agrárminisztérium, az Agrármarketing Centrum és a Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség szervezésében megvalósuló projekt elsődleges célja, hogy növeljék a juh- és kecskehús kedveltségét.

A juh- és a kecskehús a tradicionális magyar konyha része, ráadásul olyan egészséges ételek készíthetőek belőle, amelyek megfelelnek a legújabb fogyasztói elvárásoknak is

- mondta Feldman Zsolt, mezőgazdaságért felelős államtitkár a kampány megnyitóján.

A 2019. december és 2020. április között zajló kampány során országszerte több áruházban tartanak kóstoltatásokat, az Agrármarketing Centrum pedig számos rendezvényen és külföldi kiállításon népszerűsíti a juh- és kecskehúst.

Recepteket és különböző ötleteket tartalmazó szórólap is készül, amely a vöröshúsfélék minél változatosabb elkészítésének bemutatásával törekszik a fogyasztók ismereteinek bővítésére.

Az EU egy főre jutó éves juhhúsfogyasztása átlagosan 1,9 kg/fő/év, de a tagországok között nagy a szórás. Becslések szerint a hazai fogyasztás mindössze 30-35 dkg/fő/év, kecskehúsból pedig ennél is kevesebb fogy.

A bárányhústól sajnos nagyon sokan azért ódzkodnak, mert egyszer az életükben megkóstoltak egy rosszul elkészített birkapörköltet. Mégis arra bíztatnám őket is, hogy tegyenek újabb próbát

- fogalmazott Hajduk Péter, a Magyar Juh és Kecsketenyésztő Szövetség ügyvezetője.

A juhhús alacsony zsírtartalmú, egészséges élelmiszer. A bárányhús gyorsítja a lép és a vese működését, illetve szükség esetén segíti a fogyókúrát is. A kecskehús is jó választás lehet élettani szempontból is, mivel tápértéke magas, ám jóval kevesebb kalóriát tartalmaz, mint a marhahús vagy a csirke. Aki még nem próbálta érdemes megkóstolni, hiszen a juhtejből készült termékek nemcsak egészségesek, hanem rendkívül ízletesek is. A kecske ágazat fő terméke a tej: a termelés becsült mennyisége hazánkban 3-5 millió liter kecsketej évente. Ennek nagy részét a kecsketartók értékesítik, így mindössze 0,6 millió liter tejet dolgoznak fel az üzemekben.

