Ilyen egyszerűen készíthető el a smoothie házilag: a legismertebb smoothie receptek

Mi az a smoothie? Mi a különbség a smoothie és a turmix között?

A turmix tejterméket tartalmaz, általában tejet vagy joghurtot, ellenben a smoothie színtisztán növényi alapanyagokból készül, hígításnak is gyümölcslevet vagy vizet használunk hozzá. A határvonal vékony a két finomság között, hiszen gyakorlatilag bármilyen alapanyagot használhatunk: egyes smoothie-k, turmixok magvakat, mogyoróvajat, vagy akár csokit is tartalmazhatnak. A smoothie további jellegzetessége, hogy általában fagyasztott alapanyagokat is használnak hozzá, hogy igazán frissítő és izgalmas legyen.

Hogyan készül a smoothie?

A smoothie-t elkészíthetjük smoothie maker (smoothie készítő) segítségével vagy turmixgéppel. A smoothie készítő háztartási eszközök akkor felelnek meg céljuknak, ha képesek megbirkózni a fagyasztott alapanyagok felaprításával is. Ha elvitelre készítünk smoothie-t, mert például a munkában szeretnénk elfogyasztani, a smoothie maker a célnak megfelelő kisgép. A smoothie készítő az alapanyagokat egyből egy palackba aprítja, így megspórolhatunk egy mosogatást is.

A smoothie készítésekor egy dologra kell nagyon odafigyelnünk: a folyadék megfelelő arányára. Ha kevés a nedvesség, sűrű, kanalazható ételt kapunk, amit friss gyümölccsel, magvakkal tálalunk, ha pedig sok folyadékkal hígítjuk, ízletes italként fogyasztjuk el.

Mikor fogyasszuk a smoothie-t?

Az egészséges mértékű napi rostbevitel (25-30g rost) gyakran elérhetetlen célnak tűnik számunkra, de a gyakori smoothie fogyasztás segíthet bennünket ennek teljesítésében és más előnyös tulajdonságokkal is bír. A smoothie jót tesz anyagcserénk működésének, és étkezésként alkalmazva diétázóknak is tökéletes. Hogy melyik napszakban fogyasszuk, az a smoothie alapanyagaitól függ: ha magasabb kalóriatartalmú, fehérjedús hozzávalókat tartalmaz, mint például a magvak, a kókusztejszín, fogyasszuk reggel, délelőtt, hogy kellő energiával kezdhessük el a napot. Ha vacsoraidőben kívánjuk meg, a smoothie készüljön tisztán zöldségekből vagy gyümölcsökből, a kalóriadús elemeket hagyjuk máskorra.

Glutén- és laktózmentes smoothie receptek

1. Zöld smoothie

1 db zellerszár

1 csésze spenót

1 csésze fagyasztott ananász

1,5 dl víz vagy narancslé

1 ek chia mag

2. Erdei gyümölcsös smoothie

1 db banán

2 csésze fagyasztott erdei gyümölcs

1,5 dl mandulatej

3. Smoothie recept a nassolóknak

1 db banán

1 ek mogyoróvaj

2 dl kókusztej

1 marék zabpehely

1 ek juharszirup

Címlapkép: Getty Images