Ilyen őrületes sütiket készít a magyar cukrászolimpikon: Te megkóstolnád?

Öt napon át tartott idén is a Kulináris Olimpia (Culinary Olympics) Stuttgartban, ahol közel 400 ezer látogatót fogadtak február 15-19-ig. Ezúttal mintegy 2 500 versenyzőt, köztük 40 nemzeti válogatottat, 15 junior válogatottat, 15 közétkeztetési válogatottat, közel 50 regionális csapatot és 2000 egyéni versenyzőt vártak, akik mind megmutathatták a világnak, hogy milyen kulináris értékekkel képesek meglepni a jó ízlésű nagyközönséget. A kilátogatók közvetlen közelről, szinte testközelből követhették az eseményeket az üvegfalú konyháknak köszönhetően.

Ez a világ legrégebbi és legrangosabb kulináris megmérettetése, ahol egyéni kategóriában indultam, három ország színeiben: magyar, svéd és gotlandi zászló díszítette a kabátomat. Bevallom, hogy kihívás volt megmérettetni magam a világ legjobb cukrászaival és szakácsaival szemben, mert 2014 óta nem indultam világversenyen. Most viszont úgy éreztem, hogy ott helyem és meg tudok valami olyant mutatni magamból, ami egyedi és különleges

– mondta el a HelloVidék kérdésére Deák Zsuzsanna, aki a somogyi Csurgón nőtt fel és igazi vidéki lánynak tartja magát.

Zsuzsanna öt éve meglátogatta kisfiával a nővérét a Balti-tenger legnagyobb szigetén, a Svédországhoz tartozó Gotlandon, ahol találkozott élete szerelmével. Egy év múlva, 2016-ban házasságot kötöttek és novemberben elköltözött Magyarországról. Ahogy mondja, a lelkében azonban még mindig ugyanaz a csurgói nő, akinek a szíve ugyanúgy megdobbant a versenyen a magyar versenytársait látva, hallva és velük beszélgetve.

Az országváltás miatt ez a verseny egyfajta újrakezdést is jelentett számomra. Közel egy hónapig minden más munkát lemondtam és csak a versenymunkámra koncentráltam. Egyszerűen a maximumot szerettem volna kihozni magamból. Egyéni kategóriában mindenkinek annyi ideje van a versenyfeladatra, amennyit hajlandó szánni erre. Én egy hónapon át, reggeltől estig dolgoztam a művem tökéletesítésén, amiben hatalmas köszönet a családomnak, akik hajlandóak voltak közben elviselni engem. Körülbelül 300-350 munkaórát készültem a versenyre, de minden másodperce megérte

– mesélt az előkészületekről Zsuzsanna, hozzátéve, hogy nagyon fárasztó és nehéz felkészülési időt élt át.

A magyar–svéd versenyző az egyik svéd kávézási szokást elevenítette fel versenymunkájában, ami a „Sved Fika” nevet viselte. A hagyomány lényege, hogy a kávé mellé aprósütemények és szendvicsek is dukálnak, ami a munkaidő szerves részét képezi naponta kettő, három alkalommal.

Az egész kreáció minden részlete cukorból készült, tehát minden egyes része ehető. Egy hetvenszer hetven centiméteres alapra készítettem, amire márványos csempéket képzeltem el. Erre került a kávé, ami a hatás kedvéért épp olyan, mintha kilöttyenne az asztalra, persze itt is minden cukorból. A háttér szintén hetvenszer hetven centiméteres, amely egy cukorlapra készült festmény egy kikötőről, ahol a sziklák háromdimenziós kivitelben folytatódnak az asztallap végénél is. Természetesen a tányérokat, az evőeszközöket és a süteményestálat is cukorból álmodtam meg, amire többen azt hitték, hogy igaziak. Az elkészült sütemények és szendvicsek is annyira élethűre sikerültek, hogy mindenki a csodájára járt. Emellett dekorációként egy növény is került az asztalra: az aloe verát is természetesen egy az egyben cukorból alkottam. A kisfiam már nem is tudta itthon megkülönböztetni, hogy mi az igazi étel és mi az, ami száz százalékban cukorból van

– mutatott rá a cukrászmester, akinek a helyszínen kettő órája volt arra, hogy ott is összerakja a mesterművét.

Az elkészült kreáción helyet kapott egy titokzatos „E” betű is, mint kiderült, ezzel Zsuzsanna a felkészülés alatt tragikus hirtelenséggel elhunyt anyósát tisztelte meg, aki mindig büszkén támogatta és segített tovább fejleszteni a „cukrász vénáját”. A versenymunkájában a süteményestál aljára egy magyar felirat is került kabalából: „Megcsinálom”. Deák Zsuzsannát többek között a magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség is támogatta, aki végül az egyéni harmadik hellyel hálálta meg a rengeteg biztatást.

Kicsit azért is furcsa érzés bronzéremmel a nyakamban zárni a versenyt, mert eredetileg egyáltalán nem vonzódtam a cukrász szakmához. Egészen gyerekkorom óta inkább a fodrász pályára készültem, de aztán amikor kipróbáltam a konyhai művészkedést, már az első gyakorlati napomon beleszerettem nem csak a díszített túrótortába, hanem a szakmába is. Innentől kezdve egyértelműnek tűnt, hogy mit is szeretnék és hogy a lehető legmagasabb szinten szeretném művelni ezt. Azt tapasztaltam, hogy csak így érdemes szakmát választani: a cukrászathoz óriási kitartás, kreativitás, terhelhetőség kell. Rengetegszer kelek hajnalban és késő estig dolgozom, de minden percét imádom. Szerintem ha valaki szereti a szakmáját, az látszik a végeredményen

– emlékezett vissza a kezdetekre Zsuzsanna, aki alig várja, hogy megnyithassa saját kis üzletét, amire már csak néhány hónapig kell türelemmel várnia.

Az idei kulináris olimpián induló egyéni versenyzők eredményei:

Takácsné Bágyi Krisztina – ARANY minősítés (pastry artistic, D2)

Szabó Katalin – ARANY minősítés, ARANY minősítés (pastry artistic, D2)

Havan Ágnes – ARANY minősítés (pastry artistic, D2)

Magyarné Fekete Veronika – ARANY minősítés (pastry artistic, D2)

Podmaniczky Krisztina – ARANY minősítés, BRONZ minősítés (pastry artistic, D2)

Szántó Éva – EZÜST minősítés (pastry artistic, D2)

Bartus Dóra – ARANY minősítés (pastry artistic, D2)

Deák Zsuzsanna – BRONZ minősítés (pastry artistic, D2)

Oláh Emese – EZÜST minősítés (pastry artistic, D2)

Barta Andrea – BRONZ minősítés (pastry artistic, D2)

Farkas Edina – DIPLOMA minősítés (pastry art)

Kis Ádám – BRONZ minősítés (pastry art)

Mihajlovits Róbert – BRONZ minősítés (pastry art)

Szeidler Zsolt – EZÜST minősítés, EZÜST minősítés (culinary art)

Kulcsár Ádám – BRONZ minősítés (culinary art)

Piatkó Zsolt – EZÜST minősítés (culinary art)

Balázs Gergő – EZÜST minősítés (culinary art)

Ságodi Márk – BRONZ minősítés (culinary art)

Gajdán Antal – EZÜST minősítés (culinary art)

Gajdán Attila – BRONZ minősítés (culinary art)

Kocsis Zoltán - BRONZ minősítés (culinary art)

Törjék Attila – EZÜST minősítés (culinary art)

Balog Szabolcs – EZÜST minősítés (culinary art)

Kósa Tibor – BRONZ minősítés (culinary art)

Nótár László – EZÜST minősítés (culinary art)

Brunner Attila – EZÜST minősítés (culinary art)

Mezei Zoltán – EZÜST minősítés (culinary art)

Somlyó László – EZÜST minősítés (culinary art)

Németh Tibor – oklevél minősítés (culinary art)

Cserei Lászlóné – BRONZ minősítés (culinary art)

Fodor Mihály – BRONZ minősítés (culinary art)

Eckstein Antal – BRONZ minősítés (culinary art)

Imre György – EZÜST minősítés (culinary artistic, D1)

Ambrus György Krisztián – EZÜST minősítés (culinary artistic, D1)

Tóth László – EZÜST minősítés (culinary artistic, D1)

A magyar Szakács és Cukrász Nemzeti Válogatott bronzérmet szerzett a Séf asztala és a Nemzetek Étterme programban, de a Hajdúsági regionális culinary team és a Magyar Honvédség csapata is bronz minősítéssel térhetett haza. A kiállítás alatt egy magyar standon többek között mátrai borokat, Panyolai pálinkát és hajdúsági kézműves söröket is kóstolhattunk.

Fotók: Jeki Gabriella

Címlapkép: Getty Images