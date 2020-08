Így ünnepelték a tízezredik Barátok közt epizódot: ez a vidéki lány készítette a szereplőknek a tortát

HelloVidék: Rengeteg képet lehetett látni az interneten a Barátok közt stábjáról a 10000. epizód ünneplésére készült tortával. Valóban te csináltad a különleges édességet?

Takács Éva: Igen, engem ért az a megtiszteltetés, hogy az ünnepi tortát elkészíthettem.

HelloVidék: Azt gondolnánk, hogy egy budapesti cukrászdát kérnek fel a feladatra, hiszen ez tűnik a legegyszerűbbnek. Hogyan jött mégis a lehetőség?

T. É.: Nem először dolgozom az UFA Magyarországnak. Két éve kerestek meg először egy másik lehetőséggel, Puzsa Patrícia kapcsán, aki egykor színjátszós társam volt, ma pedig a Vígszínház színésznője. Többek között az esküvői tortáját is én készítettem, tehát már ismerték a munkámat, így szerencsére a korábbi tapasztalatok alapján most is eszükbe jutottam.

HelloVidék: A Barátok közt tortával kapcsolatban voltak speciális kérések vagy szabadon ötleteltél? Miért pont ezt a dizájnt választottad?

T.É.: Teljes mértékben megbíztak bennem, ezért szabadkezet kaptam. Annyi kérésük volt, hogy jól látható legyen a Barátok közt logó, illetve szerepeljen a tortán a 10 000 epizód felirat. Minden másban bizalmat szavaztak nekem.

Készítettem nekik egy tervezetet, hogy milyen tortát álmodtam meg, majd kicsit átalakítottuk. Összességében igyekeztem egy egyszerű, letisztult, de mégis modern édességet alkotni.

A legfontosabb szempontom pedig az volt, hogy a tortán minden részlet ehető legyen, így a kézzel festett BK táblán, a cukorvirágokon át, egészen az ehető filmszalagig minden részlet, eszerint az elv szerint készült.

HelloVidék: A képek alapján a végeredmény csodálatos lett, gondolom az ízével is elégedett volt a stáb. Lássuk be azért sokakat foglalkoztat, hogy végül milyen tortát is ehetett Vili bácsi az ünnepen. Elárulod, hogy milyen ízt választottál?

T.É.: A torta ízeiben is rám bízták a döntést, ezért a legkedveltebb ízeket választottam, amelyek receptjeit a Franciaországban eltöltött szakmai tanulmányi utam inspirált. Alulról felfelé haladva: étcsokoládés-karamellás, opera, tonkababos eper és rózsa málna volt.

HelloVidék: Gyakoriak a hasonló megrendelések vagy elmondhatjuk hogy fiatalként ez nagy megtiszteltetés?

T.É.: Nagy megtiszteltetés volt, hogy erre a projektre engem választottak, ezzel elismerve a korábbi munkámat. Szeretem a kihívásokat és bizony ez egy kihívás volt, de amit hangsúlyoznék, hogy

számomra a legnagyobb elismerés az volt, hogy a torta elfogyott az utolsó szeletig.

HelloVidék: Mióta foglalkozol egyébként a cukrászattal? Miért választottad ezt a szakmát?

T.É.: Amióta csak az eszemet tudom édesanyám cukrászmester és én már kisgyermekként ott tüsténkedtem körülötte. Nap mint nap láttam őt dolgozni, ami óriási inspiráció volt számomra már egészen fiatalon.

Ebben a világban nőttem fel. Mégis kipróbáltam magam az élet más területein. Tanultam szoftverfejlesztőnek, van egy tanítói diplomám is, amiben szintén dolgoztam, de a cukrászatban tudtam kiteljesedni igazán. Egy évre Franciaországba költöztem, hogy kitanulhassam ott is a szakma rejtelmeit és megszerezzem a francia cukrász „diplomámat” is.

A szüleim 30 éve alapítottak egy vállalkozást, nekik a múltjuk, nekem a jövőm. Igyekszem méltó örökös lenni.

HelloVidék: Mi a kedvenc területed? Elsősorban tortákat készítesz?

T.É.: A fő profilom a forma illetve különlegesebb torták készítése, de emellett igyekszem becsempészni a tradicionális francia desszerteket is a kínálatunkba. Emellett őrzöm a magyar íz világot is. Hazatérésem óta próbálom kombinálni a kettőt és kidolgozni egy új íz világot.

HelloVidék: Kihívásokban, nagy feladatokban gondolom mostanra akkor már bőven van tapasztalatod. Mi inspirál a folyamatos újításra még mindig?

T.É.: Szakmai élményekben szerencsére valóban nincs hiány, minden feladat, vagy program, ami a fejlődésben segít annak mondható. Például a Cukrász Iparkamarának köszönhetően jártam szakmai úton Franciaországban és Lengyelországban. Tanulhattam a szakma rejtelmeit két nagy Relais Desserts-es cukrásztól. Ezek az élmények mind-mind adtak valami pluszt.

Az ötleteimet elsősorban a mindennapi életből merítem.

Például látok egy szép virágot, lemodellezem és elkészítem cukorból, majd a fejemben össze is áll, hogy milyen tortán lenne a legszebb.

Az interneten is folyton vadászom az ötleteket, keresem az új dolgokat. A cukrász szakma szépsége, hogy lényegében olyan művészet ez, mint a szobrászat, ám itt szerencsére nem csak lenyűgöző, hanem ehető műveket alkothatunk.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt idén - 60 hónapos futamidőre - 38414 forintos kedvezményes törlesztővel kalkulálhatsz, míg 2021-től 40219 forintra ugrik a törlesztő. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!