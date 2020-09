Felejtsd el a Mekit, KFC-t: ezért a gyorsétteremért őrülnek meg az éhes kecskemétiek

Az Elbandi gyorsétterem első telephelye, a mai napig központi helynek számító Dobó krt-on nyílt meg. Az első években a központi Univer ABC mellett bérelték az első éttermet, majd átköltöztek kicsit arrébb, egy nagyobb helységbe. Az évek során bővítették éttermeik számát, így a belvárosi zöldségpiacnál és a Széchenyi városi Aradi vértanúk terén is elérhetővé vált a lakosság számára frissen készített gyorsételeik.

A Dobó krt-i Elbandiba látogatásom idején hétköznap délután 4 óra volt, amikor minden dolgozó végzett a munkával és hazafelé tartott. A gyorsétterem külső, közterületen bérelt területén számos műanyag és faasztalos, ernyővel fedett ülőhely fogadott, hogyha szeretném, akkor helyben is elfogyaszthassam a kiválasztott ételt. Belépve a kis helységbe, ahol a vendég szeme előtt készítik el a frissen sült húspogácsát a hamburgerekbe, vagy épp sütik a tortillához a húst, az étlapot kezdtem el böngészni, ahol több mint 50 féle finomság várt.

Egy kis időt el kellett töltenem az étlapon a sokféle hamburger, amerikai hot-dog, tortilla, gyros és szendvicsek átolvasásával, hogy melyik mit tartalmaz. Az árakat elnézve 380 Ft-ba kerül 15 dkg sült burgonya, a hamburger már 730 Ft-tól, az amerikai hotdog 640 Ft-tól, a tortilla 840 Ft-tól, a steak tortilla 870 Ft-tól, a gyros tál pedig 1290 Ft-tól érhető el. Az árak attól függnek, hogy mennyi alapanyagot tartalmaz a kiválasztott étel.

Végül egy Jenki steak tortillára esett a választásom sült burgonyával, hozzá ketchuppal. A kiválasztott étel mellé kérhettem volna még ásványvizet, üdítőt, energiaitalt, de akár sört is, viszont nem voltam szomjas, ezért maradtam a kiválasztott ételek mellett.

A fiatalember, aki épp a következő rendelést készítette el, kissé fáradtan, de mosolygósan rám tekintett, majd megkérdezte mit választottam. Miután felírta a rendelést, egy kis türelmet kért, mert épp csúcsidő volt és javasolta foglaljak helyet kint, majd szól, ha elkészült. Megfogadva javaslatát leültem a műanyag asztaloknál közvetlen a bejárat mellett. Tényleg csúcsidő volt, mert velem együtt legalább 5-en várták a megrendelt ételeiket és folyamatosan jöttek-mentek az emberek leadva ételrendeléseiket. Míg vártam figyeltem a várakozókat, mindenki izgatottan állt vagy ült kívül, mikor készülnek már el a finomságok, amit vagy helyben fogyaszthatnak el, vagy hazavisznek. Megtudtam közben azt is, ha gyorsabban szeretném megkapni a megrendelt ételt, akkor érdemes előre telefonálnom, mert mire odaérek, addigra elkészülnek vele.

Érkezett egy nagymama is az unokáival, 2 adag sült krumplit kért a gyerekeknek és külön jelezte, hogy kérné az asztal letörlését is. A kérése után az egyik dolgozó készségesen nekilendült és vitte a törlőruhát, hogy a gyerekek tiszta asztalon étkezzenek.

Kb. 5 perces várakozás után végre az én steak tortillám is elkészült, amit belépve ismét az étterembe kártyával fizettem ki. Nagyon örültem ennek a fizetési módnak, mert bár volt nálam készpénz, de a járványhelyzet miatt igyekszem ahol csak lehet, bankkártyával fizetni. A tortillát úgy döntöttem a kinti nagy forgalom miatt, hogy inkább hazaviszem, ezért megkértem a kiszolgáló személyeket, hogy csomagolják be a tortillát és a sült krumplit egy kis csomagos ketchuppal. Miután végeztem és hazahoztam a megrendelt ételeket, előkészültem az evőeszközökkel és a steak tortillát fogyasztottam el elsőként majd az itthoniakkal megosztva a sült krumpli is hamar eltűnt a papírtálkából.

Összességében elmondható, hogy az Elbandi nem véletlenül az egyik kedvenc gyorsétterme a kecskeméti fiatalok és idősek körében, mert tényleg finom és frissen készült ételeket fogyaszthatnak el. Felkapott hely lévén egyedül a várakozási idő a negatívum, de az is lerövidíthető, ha tudjuk mikor érkezünk és előre leadjuk a rendelésünket.

Címlapkép: Bódogh Gabriella

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Fontos! 2020. december 31-ig minden hazai banknál igényelhetőek az akciós fogyasztási hitelek, melyek kamata egységesen 5,9%. A kedvezményes személyi kölcsön kamata viszont a legtöbb banknál 2021-től megváltozik, és így magasabb lehet a törlesztőrészlet is. Ha például 2 millió forintra lenne szükséged, akkor az egyik legjobb ajánlatot most a CIB Bank nyújtja, itt 60 hónapos futamidővel a kedvezményes időszakban 38414 forintos törlesztőre, míg 2021-től 40219 forintos törlesztőre számíthatsz. De nem marad el ettől a Raiffeisen Bank ajánlata sem, amely esetében, szintén 60 hónapos futamidő esetén, az 5,90 százalékos kedvezményes THM 7,96%-ra ugrik a THM-plafon megszűnése után. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Friss gazdasági, pénzügyi hírek, időrendben a Pénzcentrumon!