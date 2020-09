Új őszi itallal forgatja fel a magyar piacot a népszerű gyártó: a szezon kedvence lehet?

Az őszi sörszezonban sem maradunk újdonság nélkül: a Soproni egy belga búzasörrel, az Óvatos Duhaj Búzával lepi meg 2020 októberében a különleges sörök kedvelőit. A búzasörről sokan automatikusan Németországra asszociálnak, pedig a belga búzasör-vonal legalább annyira patinás, mint a német.

A búzasör természetesen nem kizárólag búzából készül: az elnevezés arra utal, hogy az árpamaláta mellett búzát és búzamalátát is felhasználnak a sörmesterek. A búza – az árpához képest – nem csak több napfényt jelent, hanem több keményítőt, sikért és szén-dioxidot. A belga búzasör pedig ennek is a fűszeres változata. Amíg a német búzasör ízvilágát döntően a készítéséhez felhasznált gabona határozza meg, a belga, és így az Óvatos Duhaj Búza is – elsősorban a hozzáadott citrusféléknek és fűszernövényeknek köszönhetően karakteresebb.

Az október elején polcokra kerülő sör az ismert dizájn-elemeket a belga búzasörök jellegzetes kék színével ötvözve tűnik majd fel. A Soproni Óvatos Duhaj Búza 5%-os alkoholtartalommal, üvegben és palackban is elérhető lesz.

Címlapkép: Getty Images

