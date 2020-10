30 év után is tud még újat mutatni? Teszten a kecskeméti Jakó Cukrászda

A cukrászda szomszédságában nőttem fel, rendszeres vásárlóként itt költöttem el anyukámtól vagy épp a nagyitól kapott zsebpénzem fagyira. Eddig soha nem néztem utána a Jakó cukrászda történetének, valahogy természetes volt, hogy „ott van” és mindenki tudja hol található. Nem gondoltam volna, hogy a cukrászdának milyen régmúltra visszavezethető gyökerei vannak Kiskőrösig visszavezetve.

A Jakó család első üzletét 1977-ben Kiskőrösön nyitotta meg, melyet annyira megszerettek a lakosok, hogy hamarosan további üzleteket nyitottak. 1991-től a Jakó család Kecskeméten is elkezdett terjeszkedni, egy kisebb fagyizót és élelmiszerboltot irányítottak a Petőfi Sándor utcán, melyet később egy másik helységgel együtt megvásároltak, ahol a pékség és cukrászüzemet rendezték be. A kis fagyizó hamar kinőtte magát és további bővítéseket hajtottak végre, hogy nagyobb és színvonalasabb területen fogadják a vendégeket az Anna Kávéház részleggel kiegészítve.

A cukrászdában többször is találkoztam diákokkal, akiket a cukrász mesterségre tanítottak, így nem lepődtem meg az információn. Arról nem volt tudomásom, hogy 2003-ban Dobos C. József díjat nyert a cukrászda, amelyet védnöki táblával is elláttak. A városiak velem együtt lepődtek meg, mikor 2011-ben a Nagykőrösi utcán megnyitották az étteremmel kombinált cukrászdát is, ahol étlapról választható ki az ebéd.

Mikor elhatároztam, hogy tesztelni fogom a cukrászdát, már jó ideje nem fogyasztottam el ott semmit, így azt gondoltam, hogy a Covid-ot követően csillagászati árakkal nézek majd szembe. Örömmel konstatáltam, mikor az előírásoknak megfelelően szájmaszkban beléptem a helységbe és elkezdtem nézni a kínálatot, hogy a kedvenc francia krémesem 440 Ft-ért választható. Nagyon sokféle finomságot láttam a Károlyi kockától kezdve a sajttorta többféle ízesítésével, végül egy eperjoghurt tortaszelet tettem le a voksom.

A Jakó cukrászdában egy dolgot nem szerettem soha és ez a mai napig így van. Annyira felkapott hely, hogyha sorban állok, percekig kell várnom, hogy megrendeljem a sütimet.

A cukrászdában a felszolgálók folyamatosan asztalok között fel- alá mászkáltak és bár lett volna mód helyet foglalni és megvárni míg épp felszabadul az egyikük, de nem volt szabad asztal. Így nem maradt más lehetőségem, mint sorban állni és várni, míg felszabadult 1 hely. A külső részlegen minden asztal szabad volt, de október végén már elég hideg az időjárás, így nem volt kedvem kabátban elfogyasztani a sütimet, inkább türelmesen megvártam, míg sorra kerültem és megrendeltem a sütimet ásványvízzel.

Az asztalnál való leülést követően nem kellett várnom tovább 1 percnél, a felszolgáló hölgy máris hozta a rendelésem. Szép nyugodtan nekiláttam elfogyasztani a tortaszeletem, ami nemcsak jól nézett ki, hanem épp annyira finom is volt. Míg sütiztem, körbenéztem az üzlethelységben, telt ház volt a cukrászda és a kávézó részlegen is, a vendégek asztalaiknál elmélyült beszélgetésben voltak, de látszódott rajtuk, hogy jól érzik magukat.

Mikor megettem a sütit, arra gondoltam, hogy ne fosszam meg az otthoniakat sem a jótól, ezért újra sorba álltam és francia krémest kértem elvitelre. A végső ár sem volt vészes, 2 franciakrémesért, 1 eperjoghurt tortaszeletért és egy szénsavmentes ásványvízért 1650 Ft-ot fizettem. Összességében elmondható, hogy a Jakó cukrászda a Covid járvány és az idő múlásának ellenére sem vesztett a megszokott színvonalából.

