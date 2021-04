Hatalmas dicsőség: rangos díjjal ismerték el ezeket a minőségi magyar borokat

Igazán kellemes meglepetéseket és hatalmas eredményeket hozott az idei tavasz több magyar borászatnak, ugyanis a közelmúltban megrendezett rangos versenyen, a Berliner Wine Trophy-n 70 aranyérem talált köztük gazdára.

Az aranyéremmel díjazottak között szerepel többek között a Soltész Pincészet, a Grand Tokaj Zrt., a Simigh Családi Pincészet, a Varga Pincészet, a Podmaniczky Szőlőbirtok és Pince, a Kern-Bor és Pezsgőház Kft., hogy csak néhányat említsünk az ezen az oldalon megnézhető listáról.

Büszkék vagyunk rá, hogy az egyik legrangosabb nemzetközi megmérettetésen, az idei Berliner Wine Trophy-n két borunk is a legjobb ítéletet kapta. Az immáron friss aranyérmes 2020-as évjáratú Irsai Olivér és a 2017-es évjáratú Pajados Bikavér boraink szép sikere nyomán a versenyen az egri borvidék egyik legeredményesebb pincészeteként szerepeltünk

- mondta el a Soltész Pincészet képviselője lapunknak.

Az említett pincészet Irsai Olivér borának nem ez az első sikere, hisz 2019-ben is elhozta a legjobbnak járó elismerést a Bordeaux-i borversenyen. Egy pimasz, illatos és kirobbanóan gyümölcsös bor, olyan, mintha csak egy nagy tál friss almával, körtével és szőlővel teli tálba kóstolnánk bele.

A Berliner Wine Trophy az egyik legjelentősebb borverseny Európában, ami egyben a legnagyobb OIV (The International Organization for Vine and Wine) szabályok szerint működő borverseny. Nincs megállás, ezután ennek testvérrendezvénye az Asia Wine Trophy következik a borászatok számára.

Címlapkép: Getty Images