TOP 25: ezek a legjobb borok most a Pannon Borrégióban - itt a lista!

A járványhelyzet miatt egy év kimaradást követően rendezte meg a Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin együttműködésben a Pannon Borrégióval és a Mecseknádasdi Szőlő- és Bortermelők Egyesületével a dél-pannon borvidékek éves, regionális seregszemléjét, a Pannon Borrégió Top25-öt. A rendezvényt a korábbiakkal ellentétben nem Pécsett, hanem Mecseknádasdon tartották. A vidéki helyszínválasztás azonban nem volt véletlen: a szervezők szerették volna egy kicsit jobban bemutatni a négy borvidék egyik kiemelt területét az érdeklődő borbarátoknak. Idén 56 pincészet, 170 borát kóstolhattuk meg, túlnyomó többségében vörösborokat.

A verseny szervezése kapcsán az elejétől fogva fontos célként tűztük ki, hogy az legyen regionális, és hogy mutassa a borászatok és borászok közötti szakmai összefogást. Egy ilyen megmérettetés ráadásul a térséget is komplexitásában reprezentálja, egyben kezeli. Úgy érzem, hogy nagyon szerencsések vagyunk, hogy Pécsen élhetünk, mert nem túlzás azt állítani, hogy ötven kilométeres körzetben nem kevesebb, mint négy borvidéket találhatunk

– mondta el a rendezvény főszervezője Győrffy Zoltán, a Pécsi Borozó gasztronómiai és bormagazin főszerkesztője.

Már a top25-be bekerülni is presztízst jelent

A szervezők már elejétől fogva meghatározták, hogy minden évben huszonöt „top” bort fognak kiválasztani, ám ezek közé szó szerint bárki bekerülhet: az „ezerféle” kategóriában helyet kaptak a fehér, a rozé és a vörös borok, de éppúgy a testes, a karcos, a lágyabb, a buborékos vagy épp az édesebb nemes nedűk. A felkért zsűri végül egy egyedi kvótarendszer alapján dönt. Ennek első felvonásaként május 26-án, Mecseknádasdon választották ki az idei borválogatottat.

Szeretnénk megmutatni a nagyközönségnek is, hogy melyek a legjobb borok aktuálisan a dél-pannon borvidékeken. Végül egy hagyományos borversenyhez képest kicsivel több számítgatással áll össze a top25, de ez sokkal jobban mutatja a sokszínűséget. A zsűrinek nem dolga azonban, hogy kötelezően mind a négy borvidékről válasszon, de mégis úgy alakult eddig minden évben, hogy akadt legalább egy, ahol megtalálható az a minőség, ami képviselhet minket. A termelők láthatóan elfogadják ezt a sajátos pontrendszert és ide mindenki a kis büszkeségét hozza el. Ráadásul bekerülni a top25-be presztízst jelent: a nyertes egy egyfajta minősítésnek számító matricát kapnak, ami egyre jobban számít, mert rangja van

– mutatott rá Győrffy Zoltán.

Elárulta az is, hogy a legjobbak közé kerülni nem az ártól vagy a borászat nagyságától függ. Épp ezért találhatunk a top25-ben minden évben új pincészeteket, új tehetségeket és új nedűket. A szervezők ez alapján tudják segíteni úgymond a „kicsiket” is, hogy szóhoz jussanak a „nagyok” mellett. Ezzel is ösztönzik a kistermelőket, hogy bátrabban nevezzenek a versenybe, ahol egy olyan nyilvánosságot és szolgáltatást kapnak, amivel el tudnak indulni. Azok a borok, amelyek bekerülnek a top25-be, fokozott támogatást kapnak: mind kereskedelmi vonalon és a médiában is.

Nálunk az olaszrizling a zászlóshajó, de sauvignon blanc, cardonne, tramini és rosé borokat is készítünk. Szeretjük tovább kint hagyni a szőlőt, mint az átlagos borászok, a többiekhez képest bő egy vagy inkább két héttel, ami egy kicsit más ízhatást biztosít a borainknak. Nálunk a fehérbor a fő profil, egyszerűen azért, mert ezt szeretjük. A kis családi pincészetünk mindössze 2,5 hektáron gazdálkodik Siklóson, ahol az édesapámmal és a nagybátyjámmal fogtunk bele néhány éve a borászati vállalkozásba és mindent mi magunk végzünk a szőlőtelepítéstől kezdve a palackozásig. A COVID alatt láttuk, hogy hiába indítottunk egy webshopot, mégsem ismernek még eléggé minket, ezért egy ilyen verseny új lehetőséget biztosít megmutatni magunkat

– árulta el kérdésünkre az egyik „elsőbálozó” kistermelő, Kalmár Lilla borász, a Kalmár Pincészet szakembere, aki a tájjellegű borokra helyezte a hangsúlyt.

Hozzátette: egyelőre az általuk termelt, teljes mennyiség 70-80 százalékát helyben tudják eladni, amit segít a közelmúltban indított látványpincészetük is. Azt azonban nem titkolta, hogy manapság egyre nehezebb felfuttatni egy borászatot. Szerinte nagyon fontos, hogy az adott vállalkozás kitűnjön valamilyen irányban a versenytársak közül. Ahogy fogalmazott, a „csak jó ma már nem elég”.

Az idei dél-pannon borvidékek éves, regionális seregszemléjén a húsz szakértőből álló zsűrinek saját bevallásuk szerint nem volt könnyű dolga: a négy borvidékről (Pécs, Szekszárd, Tolna és Villány) 56 pincészet, összesen 170 bora került a poharaikba. A Top25 kategóriánként áll össze (fehérek, rozék, hazai és nemzetközi fajtaborok, házasítások, még több alkategóriára bontva), a nevezett borok arányának megfelelően. Voltak olyan alkategóriák, ahol nem volt aranyérmes minősítés, onnan értelemszerűen nem kerültek be tételek a legjobbak közé. Ami viszont bekerült, csak az ízlés szab korlátokat, 25 kiváló bor lett pannon topbor 2021-ben. A legjobbak közé 9 villányi, 8 szekszárdi, 5 pécsi, 2 tolnai és 1 pannon eredetű bor jutott be.

Pannon Borrégió Top25 idei győztesei:

Belward Pincészet Campus Zöldveltelini 2020 (Pécs)

Belward Pincészet Classic Chardonnay 2020 (Pécs)

Bodri Pincészet Optimus 2018 (Szekszárd)

Csányi Pincészet Kővilla Cabernet Sauvignon 2017 (Villány)

Danubiana Zöldveltelini 2020 (Tolna)

Danubiana Pinot Blanc 2020 (Pannon)

Eszterbauer Borászat Tüke Bikavér 2017 (Szekszárd)

Hárs Családi Biopincészet Tilia 2017 (Pécs)

Hudák Weingarten Fünfkirchen 2019 (Pécs)

Kalmár Pince Olaszrizling 2020 (Villány)

Kalmár Pince Rozé 2020 (Villány)

Lelovits Tamás Pincészete Két Hold 2018 (Villány)

Lelovits Tamás Pincészete Portugieser 2020 (Villány)

Mészáros Borház Ohmerops 2018 (Szekszárd)

Németh János Pincészet Zweigelt 2019 (Szekszárd)

Polgár Pincészet Elixír Cuvée 2012 (Villány)

Pécsi Egyetemi Borbirtok Summa Merlot 2017 (Pécs)

Schieber Pincészet Tabu Kékfrankos 2018 (Szekszárd)

Stier Pincészet Cabernet Sauvignon 2017 (Villány)

Stier Pincészet Kékfrankos 2017 (Villány)

Szende Pince Kopár Villányi Franc 2017 (Villány)

Takler Borbirtok Syrah Rosé 2020 (Szekszárd)

Vesztergombi Pince St. László Bikavér 2017 (Szekszárd)

Vesztergombi Pince Cabernet Franc Kerékhegy 2017 (Szekszárd)

Vitis Pince Cabernet Franc 2015 (Tolna)

