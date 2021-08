Megkóstolnád az idei Magyarország Tortáját? Itt a vidéki lista, ahol ehetsz belőle

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete idén jubileumi, tizenötödik alkalommal hirdette meg a „Magyarország Tortája” versenyt. A jubileumi alkalomra a verseny új hivatalos logót is kapott. Ahogy korábban mi is hírt adtunk róla, Fodor Sándor budapesti cukrász kreációja, a „NAPRAFORGÓ” fantázianevű torta viselheti idén a Magyarország Tortája címet. A Magyarország Cukormentes Tortája versenyt és az „Egy a Természettel” versenyt is Füredi Krisztián cukrászmester nyerte a „Beszterce rózsája” és a „Nimród” fantázianevű alkotásokkal.

Magyarország Tortáját, a Magyarország Cukormentes Tortája verseny győztesét, valamint az "Egy a Természettel" tortákat 2021. augusztus 20-tól vásárolhatják meg Budapesten a Magyar Ízek Utcája rendezvény keretében a Várkert Bazár épületében (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2-6.), valamint az alább letöthető listákban szereplő cukrászdákban országszerte. Az árusító cukrászdák listáját itt lehet letölteni!

A torták minőségének védelme érdekében az idei évben is csak az év végétől lesznek nyilvánosak a receptek, addig csak az ipartestület tagjai készíthetik el.

Címlapfotó: MTI/Szigetváry Zsolt