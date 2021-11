Itt a toplista: ezek a magyarok kedvenc borai 2021-ben

A Vince Díj szeptember 23. és október vége között futó közönségszavazásán Magyarország legkiválóbb boraira, páralataira és borbárjaira szavazhattunk. A szakmai és közéleti zsűri mellett a borfogyasztók is lehetőséget kaptak arra, hogy 33 kategóriában voksoljanak kedvenceikre. November 5-én közel 7000 szavazat alapján ünnepélyes keretek között hirdették ki a 2021-es év legjobbjait.

Ikonikus borvidékek és fajták

A közönségszavazás eredményei is jól mutatják, hogy a borfogyasztók fejében az ikonikus borvidékek összeforrtak bizonyos szőlőfajtákkal. Jó példa, hogy furmintból és hárslevelűből tokaji borok kerülnek leggyakrabban a fogyasztók poharába, míg a testesebb vörösborokat Villányból és Szekszárdról választják legyszívesebben. Bikavér csak Egerben és Szekszárdon készülhet, és bár a házasításra vonatkozó szabályozás eltér a két borrégióban, és teljesen más stílusok alakulhatnak így ki, a markáns, fűszeres karakter és a gyümölcsös jegyek jellemzik. Az egri borvidéken található St. Andrea Szőlőbirtok és Borászat nemcsak a közönségkedvenc bikavérnek járó elismerést hozhatta el 2017-es Merengő névre keresztelt tételével, de a legjobb borbár- és borétterem díjával is büszkélkedhet a St. Andrea Wine&Sky Bar révén.

Fehérborok

A közönségszavazásból kirajzolódó érdekes tendencia, hogy a fehérborok versenyében a nyertesek inkább a szőlőfajtákhoz köthetőek és nem borrégiókhoz. Az Alföldön toronymagasan a Frittmann testvérek 2020-as Irsai Olivérjét, Etyeken pedig az Etyeki Kúria Savignon Blanc 2019-et szeretik a legjobban - ez a két tétel mind a közönség, mind a szakmai zsűri, mind pedig a Vince Klub tagjai által megítélt díjjal büszkélkedhet. A sauvignon blanc esetében különösen nagy volt a verseny, hiszen ez az a szőlőfajta valamennyi magyar borvidéken megtalálható.

Rozé

Magyarországon az első szó, ami a rozé kapcsán eszünkbe jut: Szekszárd. A borfogyasztók döntése szerint idén a Lajvér Borbirtok Prémium Rosé 2020 bizonyult a mezőny legjobbjának. Ez a halvány lazac színű bor a syrah és kékfrankos válogatásából készült rozsdamentes tartályban, reduktív térben történő alkoholos erjesztéssel. A 6 hónapos fajtánkénti érlelést követően kortyolhatjuk az ország kedvenc rozéját poharunkból.

Vörösborok

A vörösborok mezőnyében továbbra is Villány és Szekszárd foglalja el a legelőkelőbb helyeket. A Vylyan pincészet Mandolás Cabernet Franc Válogatás 2016 lett kategóriájának győztese, melybe kortyolva komplex ízhatást érezhetünk csöppnyi étcsokoládés kesernyével, fahéjas, cédrusos fűszerességgel. Gere Attila Solus Merlot 2016 tétele sós, ásványos, gyümölcsös jegyeivel és egyszerre édes fűszeres ízével nyerte el a fogyasztók elismerését. A cabernet sauvignonok versenyében a 27 hektáros birtokkal rendelkező Vesztergombi Pince nyert Szekszárdi Bodzás Cabernet Sauvignon 2017 borával, a kékfrankosoknál pedig a Takler Borbirtok Szentahegyi Kékfrankos 2016 került a legjobbak közé.

Pezsgők és buborékok

Alig 7 éve, 2014-ben készült el az első palack Kreinbacher pezsgő, mára hazánk egyik abszolút kedvence lett. A Brut Classic a szakmai ítészek és közönség szerint is mindent vitt. Egyéb buborékos kategóriában az Etyeki Kúria Pláne Frizzante rozé tételét díjazták. Az Etyek-Budai borvidék sajátos ökológiai viszonyai szépen megmutatkoznak ebben a tételben, a magas mésztartalmú talaj és a szeles fennsík ugyanis ideális a nagy savtartalmú szőlő termesztéséhez, ami a pezsgőgyártás alapanyaga.

Tokaj aranya

A természetes édes borok kategóriában abszolút Tokaj a listavezető. A szakmai zsűri és a közönség is egyöntetűen egyetértett abban, hogy a Szepsy Pincészet 2013-as 6 Puttonyos Aszúja a kategória legjobbja. Joggal büszke a régióra és az innen származó borokra minden magyar, hiszen a tokaji aszú a világ egyik legkülönlegesebb, a legnagyobb nevű borszakértők által is sokra értékelt édes bora, idővel talán nem csak a karácsonyi ünnep családi asztalának, hanem a hétköznapoknak kincse is lesz.

További elismerések

A hazai közönség a legkiválóbb borásznak járó életműdíjat idén Bock Józsefnek ítélte. A Bock család 1850 óta foglalkozik szőlőtermesztéssel és borászattal a Villányi borvidéken és vált a régió meghatározó nevévé. A legjobb borászat díját a 18 éve alapított Pannonhalmi Főapátság pincészete kapta, aki négy kategóriában is szerepelt a listán, amelyből kettőt meg is nyert.

Kóstoló a Marriott Hotelben

November 5-én és 6-án a Vínce Díjra jelölt és díjazott tételeket bárki megkóstolhatja a Marriott Hotelben, aki jegyet vált a kétnapos gálarendezvényre.

A 2021-es VINCE DÍJ közönségszavazás nyertesei:

Fehérbor / Sauvignon blanc - Etyeki Kúria Sauvignon blanc 2019 Fehérbor / Szürkebarát - Bussay Pince Kövecs Pinot Gris 2018 Fehérbor / Hárslevelű - Gróf Degenfeld Szőlőbirtok Terézia Hárslevelű 2018 Fehérbor / Olaszrizling - Figula Pincészet Sóskút Olaszrizling 2018 Fehérbor / Rajnai rizling - Cseri Pincészet VII. Septimus Pannonhalmi Rajnai rizling 2017 Fehérbor / Chardonnay - Kovács Nimród Borászat Chardonnay Battonage 2016 Fehérbor / Furmint - Szepsy István Úrágya Furmint 2017 Fehérbor / Irsai Olivér - Frittmann Borászat Irsai Olivér 2020 Fehérbor / Sárgamuskotály - Tokaj Nobilis Sárgamuskotály 2020 Fehérbor / Cuvée - Pannonhalmi Apátsági Pincészet Hemina 2020 Fehérbor / Egyéb fehérbor - Tornai Pincészet Top Selection Aranyhegy Juhfark 2019 Rozé - Lajver Borbirtok Premium Rosé 2020 Vörösbor / Kadarka - Balla Géza Sziklabor Kadarka 2017 Vörösbor / Kékfrankos - Takler Borbirtok Szentahegyi Kékfrankos 2016 Vörösbor / Cabernet sauvignon - Vesztergombi Pince Szekszárdi Bodzás Cabernet sauvignon 2017 Vörösbor / Cabernet franc - Vylyan Szőlőbirtok Mandolás Cabernet Franc válogatás 2016 Vörösbor / Merlot - Gere Attila Solus Merlot 2018 Vörösbor / Pinot noir - Pannonhalmi Apátsági Pincészet Pinot Noir 2020 Vörösbor / Bikavér - St. Andrea Szőlőbirtok és Pincészet Merengő 2017 Vörösbor / Syrah - Takler Borbirtok Syrah Prémium 2017 Vörösbor / Cuvée - Gere Attila Kopar 2017 Vörösbor / Egyéb vörösbor - Heimann Pincészet Barbár 2017 Buborékos / Tradicionális eljárással készült pezsgő - Kreinbacher Birtok Brut Classic Buborékos / Egyéb buborékos - Etyeki Kúria Pláne Frizzante Rosé Természetes édes borok (késői szüretelésű borok, szamorodnik) - Balassa Pincészet Betsek Édes Szamorodni "Kvarc" 2017 Aszú - Szepsy István Aszú 2013 Párlat / Pálinka - Egy CSEPP Pálinka Feketecseresznye-Málna pálinka Párlat / Gin - Seven Hills Tokaj Borász életműdíj - Bock József A legjobb borcímke - Bolyki Egri Csillag 2020 A legjobb borbár / borétterem - St. Andrea Wine & Sky Bar A legjobb borászat, pincészet - Pannonhalmi Főapátság Pincészete A legjobb bor-/szeszesital-kereskedés - Bortársaság

