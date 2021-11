Vajon ér ennyit a somogyias ízvilág? Teszten a fonyódi Makkos Vendéglő

Először is tisztázzuk azért, hogy mit is jelentenek a somogyi vagy más néven somogyias ízek. Fontos látni, hogy a térség igencsak változatos és ennek köszönhetően gasztronómiája is színesen alakult. A gazdag, széles repertoárú ízvilág jellegzetes fogások sokaságát hozta. Somogy és a környező terület ezen területen elsősorban erdőkben és vizekben gazdag, így számos hal- és vadételt készítenek. A hetente dagasztott kenyér mellé sokféle kelesztett tészta készül, nagymamámnál szinte minden hétvégén volt mákos vagy diós kalács. Nagypapám pedig imádta a gánicát, a tejben főzött, kásásabb kukoricalisztet.

Nagyon népszerűek voltak nálunk a különféle levesek is, mint például a becsinált leves, amit általában tyúkaprólékból főztek. Somogyban szeretjük a főzelékféléket is, és ami meglepetésként érhet minket, hogy a bab itteni elnevezése borsó. Miután a megyében régebben jelentős pásztorélet volt és ezen belül legnagyobb számban juhokra és disznó vigyáztak elődeink, ezek az ételek is igencsak népszerűek. Vizeink nagy száma miatt jellegzetes somogyi halétel a halgulyás és a halpaprikás is. És ne feledkezzünk meg a vasárnapokról sem (amit kivétel nélkül mindig falun töltöttem a nagyszüleimnél), amikor tízből tíz alkalommal csirkét vágtak és végül ez került a fazékba is.

A Makkos Étterem közel van a Balaton parthoz, de nem közvetlenül a parton vagy a sétányon fekszik. Ez abból a szempontból igencsak szimpatikus, hogy a kissé „rejtett” jellege miatt kevésbé zsúfolt, nincs akkora pörgés nyáron, és így valahogy jobb érzésekkel megy be az ember. Az étterem három, különálló helységgel rendelkezik: ahogy a helyszínen a felszolgálót megkérdezve kiderítettük, harminc fős a belső, százhúsz fős a különálló és fedett rész, illetve ötven vendéget tud fogadni a teraszos külső rész.

A helyszínválasztás tehát remek, a parkolási lehetőség a balatoniakhoz képest nem rémálom és viszonylag gyorsan kapunk asztalt is, amelyen megnyugtatóan ismerős, kockás terítő feszül.

Elsősorban a balatoni ízvilágával fűszerezett tradicionális magyar konyha ízeit találjátok az étlapon. A hátsó kerthelyiségünkben van egy épített, külső kemence, itt készülnek a malac- és kacsakülönlegességek, de találhattok szárnyas, sertés, marha és hal ételeket, Ezek közül tudom ajánlani az Erdelyi fatányérost, a Makkos szeletet valamint a Harcsapaprikást

– magyarázza a pincér, miközben az étlapot böngésszük.

Hát, ezek közül egyiket sem választottuk, de nézzük akkor a magyar, angol és német nyelvű étlap kínálatát! Hétféle leves közül mutathatunk rá az általunk leginkább kedveltre, amelyek közül a legolcsóbb tétel az 590 forintos húsleves finommetélttel, amit a 690 forintos paradicsomleves és fokhagymakrémleves követ. Egy gyümölcsleves és a májgaluskaleves 790 forintba, a húsleves gazdagon 990 forintba kerül. A legdrágább leves a babgulyás a maga 1490 forintjával.

A négyféle melegétel a szokásos klasszikus ízeket kínálja: rántott- karfiol, -gombafej, -sajt és – camembert, 1490, 1690 és 1890 forintért. A konyhafőnök hét fogást kínál, ezek közül a legolcsóbb az 1690 forintos napi főzelék a pörkölt feltéttel, a legdrágább pedig a két személyre szóló vendélő tál 5990 forintért, natúr és rántott sertésszelettel, Cordon Blue-val, rántott sajttal és gombafejjel, valamint vegyeskörettel. Itt bukkanunk rá a pincér által is emlegetett Makkos szeletre 2990 forintért és kiderül, hogy sonka, gomba, szalonna, hagyma, lecsó, reszelt sajt bújik meg a hangzatos név mögött. Egy másik ajánlat is előkerül: a 3190 forintos erdélyi fatányéros roston sült cigánypecsenyét, kanászpecsenyét, székely szeletet jelent fűszeres burgonyával. Persze ízlés szerint választhatunk kacsasültet vagy sült libacombot is, esetleg a szintén korábban emlegetett kemencés sült napi ajánlatot.

A karaj, tarja, csirkemell steak egységesen 3390 forint. A szárnyasok bő választéka nyolc tételt takar 1990 forinttól 2690 forintig: csirkemell roston, vagy gombás szósszal vagy lecsóval vagy rántva vagy sajttal töltve vagy sajtmártással, esetleg natúr módon. A sertéshúsból készült ételekből tíz tételt találhatunk az étlapon, 1890-2490 forint között; klasszikus sertésszelet magyarosan vagy tejszínes gombával vagy rántva, esetleg roston, cigánypecsenye, sertéspörkölt, Gordon Bleu, sertés szűzérmék barnamártással vagy pirított gombával vagy magyarosan.

A halételek kínálata természetesen igazán bőséges: tizenhatféle fogás 1900 és 6290 forint között, ami a szem-szájnak ingere. Halászlé mindenféle halból, fogasfilé és harcsafilé roston vagy rántva, és evidenciaként hekk és harcsapaprikás. A kisebb étkűeknek négyféle tészta segíthet az éhségük elmulasztásában: sajtos-, sajtos-tejfölös, bolognai- és gorgonzolás spagetti, 1490, 1590, 1790 és 1890 forintért.

Aztán persze ott vannak a köretek, a saláták, a mártások és a desszertek. Utóbbi sorban persze ott van a mindenféle palacsinta (többek között túrós, ízes, diós, nutellás, kakaós, stb.) és a somlói galuska, minden 1000 forint alatt.

Én végül biztosra megyek és snassz rántott gombafejeket rendelek tartárral és sült krumplival. Az egyik barátnőm a balatoni ízvilágra vágyva bevállal egy harcsa halászlevet, míg a másik barátnőm végül a korábban már sokat emlegetett Makkos-szeletet kéri, előtte egy májgombóc levessel.

Az étel viszonylag gyorsan elkészül, a kiszolgálás megfelelő, a pincér udvarias. Az ételek egész jók, de nem érzem a várva-várt „otthon érzést”. A Makkos szelet kissé összecsapottnak tűnik, ám a halászlé olyan borzalmas (értsd, egyáltalán nem friss halból készült és túlfűszerezett), hogy néhány kanál után visszaküldjük. Végül fizetek, és meglepő módon 10 ezer alatt marad a számla végösszege. Szóval a somogyias ízvilág utáni várakozás továbbra is megmaradt.

Pontszámok: Minőség: 6/10

Ár/érték arány: 8/10

Kiszolgálás, személyzet: 7/10

Megközelíthetőség: 8/10

A hely hangulata, kialakítása: 7/10

Fotók: Jeki Gabriella