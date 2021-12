Nálatok mi lesz a menü karácsonykor? Ezek most a top magyar ünnepi receptek

A bevált családi receptek mellett sokan szeretnek újítani az ünnepi menün, így fordulhatott elő, hogy a hagyományos halászlé - töltött káposzta duót helyett idén egy göngyölt karaj lett az első karácsonyi receptversenyben. A második legtöbb elérést egy amerikai krumplisaláta generálta, a harmadik helyen pedig egy aszaltszilvás, szalonnába tekert pulyka elkészítése áll.

Az elmúlt 3 év adatai alapján a legnépszerűbb húsmentes fogás a vörösbabos wellington volt, az idei kedvenc pedig egy húsmentes töltött káposzta lett.

Meguntuk, hogy reped a bejgli?

Sokaknak okoz évről évre bosszúságot, hogy kireped a bejgli tésztája sütés közben, ennek kapcsán idén is már több százszor alkalommal osztották meg tapasztalataikat a magyar internetezők. A tökéletes receptet évről évre többen keresik, 2019-hez képest 2020-ban 68%-kal nőtt a bejgli diskurzusok száma és idén is több mint 49 ezer alkalommal beszéltünk népszerű süteményről. A repedések megelőzése problémás, de kutatásból kiderült, ennek ellenére szeretjük a bejglit, hiszen a karácsonyi süteményről szóló beszélgetések 85 százaléka így is pozitív volt. A tökéletes, repedésmentes bejgliszelet receptje a SentiOne kutatása szerint 2018-ban lett a karácsonyi online beszélgetések egyik kedvenc témája, azóta töretlen a népszerűsége, sőt, idén erről az ünnepi süteményről diskuráltak a legtöbbet a magyar internetezők. A második legnépszerűbb karácsonyi desszert a hólabda lett, harmadik helyre pedig egy sós rágcsálnivaló, a sajtos süti receptje csúszott be idén.

Az elemzés alapját a magyar internetezők portálokon, blogokon, fórumokon, közösségi média felületeken található tartalmai adták. A SentiOne azokat a 2018-2021 között publikusan közzétett online tartalmakat elemezte, amelyekben a karácsony és a receptekkel, menüvel kapcsolatos szavak különböző formái együtt jelentek meg.

