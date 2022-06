Ezek a legjobb lángosozók 2022-ben a vidéki Magyarországon: itt a lista!

Ehetünk belőle sajtost, tejfölöst, fokhagymást, simát, krumplist, kolbászost és még napestig sorolhatnánk, mint Gombóc Artúr a csokoládét, hányféle-fajta lángos készíthető. Egy biztos, a magyar konyhának és vele együtt a lángos készítésnek nagy múltja, számtalan, egymástól esetenként jelentősen különböző receptje van. A lángos az egyik legtipikusabb magyar strandkaja, nevezzük divatosabban streetfoodnak. Legalább annyira nélkülözhetetlen kelléke a nyárnak, mint a fagyi. Persze nehéz étel, főként, ha extrákkal is megbolondítjuk, szinte egész napra eltelít. A jó lángos titkai a liszt és a kelesztés, a tészta formázása és az olaj hőmérséklete, de ne szaladjunk ennyire előre! Kezdjük a legelején, nézzük, hol mennyiért kapható most a lángos, aztán pedig vegyük sorra, melyek a legjobb vidéki lángos-lelőhelyek! Aztán természetesen jön a kiváló lángosrecept is.

Lassan annyiba kerül a balatoni lángos, mint vidéken a pizza

A nyári szezon csak most startol igazán, de máris sokan választják a Balatont egy hétvégi kikapcsolódásra. Ez lehet az egyik oka annak, hogy a magyar tengernél is bődületesen felmentek az árak. A Világgazdaság friss cikke szerint átlagosan 15 százalékkal kell többet fizetnünk a balatoni ételekért, mint egy évvel korábban. A Kistücsök Étterem tulajdonosa azt is elárulta a lapnak, hogy az elvárások alapján egy margherita pizza árának töredékéért kellene adni a fokhagymás-sajtos-tejfölös lángost, annak ellenére is, hogy sem az alapanyagban, sem az elkészítési időben és a felhasznált energia költségében nincs lényeges különbség az ételek között. Ennek ellenére is úgy gondolja Csapody Balázs gasztronómiai szakember, hogy bár vannak kirívó esetek, ahol 1500-2500 forintért árulják a lángost, de nem ez lesz a jellemző a balatoni strandokon.

Az Index még június elején körbejárta a magyar tenger kultikus sütödéit. Akkor ők jellemzően 900 forintért találtak sima lángost, 1100-ért a tejfölöst vagy a sajtost, 1200-ért a tejfölös-sajtost és 1500-ért azt, amin lilahagyma és bacon is volt.

Drága-e a 900-1000 forintos lángos?

Amennyire egyszerű a lángos összetétele, annyira munkaigényes étel, hiszen kézzel dagasztjuk, az energiaárak pedig eszméletlenül felszaladtak – nyilatkozta az Indexnek a Móló Halsütő tulajdonosa, aki hozzátette:

Egy 23 kilós gázpalack ára tavaly 9500 és 10 000 forint között mozgott, most legutóbb 16-17 ezerért vettük palackját. Ez több mint 60 százalékos drágulás. És amikor pörög a forgalom, hamar elfogy a 23 kiló gáz. Az étolajat is állandóan cserélni kell, nem lehet fáradt olajban sütni a lángost. Tavaly 1300 forint plusz áfáért vettük a sajtot nagykereskedelmi áron, most egy ezressel több nettóban. Még nem hárítottuk át teljesen az áremelkedéseket, de küzdenünk kell a túlélésért.

Bár a lángosozók is hatósági áras alapanyagokkal dolgoznak, alkalmanként csak 10 liter olajat és 10 kilogramm lisztet vehetnek meg, pedig ennek a többszörösére van szükségük. Így több helyre kell elmenniük, ezért többet költenek üzemanyagra is – bár ezt is, tegyük hozzá, hatósági árasan veszik.

Van élet a Balatonon túl is, legalábbis, ha a lángosozókról van szó

Szombathelyen például köztudott, hogy jó lángosért a Vásárcsarnokba kell menni. A szombathelyi piacon egyébként a héten 400 forint volt a sima lángos, igaz, itt nincs magyar tenger, csak egy talponálló, viszont tényleg helyben világhírű – egyes vélemények szerint vetekszik a budapesti Flórián téri aluljáró hírneves lángosával is.

TOP balatoni lángozozók

Az élelmiszerbiztonsági-hivatal Szupermenta programja évek óta teszteli a legnépszerűbb élelmiszereket. Pár éve a lángosozókat értékelték. 12 balatoni vendéglátóhelyet ellenőriztek és teszteltek, a komplex ellenőrzés során több mint 140 mintán mintegy 500 laboratóriumi mérést végeztek:

Révfülöpi RÉV Büfé Zamárdi Sarok Büfé Róza Mama Büféje

Íme, a vidék TOP lágosozói a Tripadvisor értékelései alapján:

Lángos Éden, Dunakeszi

Lángos Stand, Szentendre

Péter Büfé, Bükfürdő

Mátra Ízek Bázisa, Mátrafüred

Lángos a la Rohlicsek, Eger

Széplaki Lángos Büfé, Siófok

Lángos és Palacsinta, Fonyód

Álom Lángos, Szentendre

Lángos House, Sopronbánfalva

Gajdos Lángos, Velence

Honnan ered a magyarok pizzája?

A mai lángosok őse állítólag török eredetű, egész pontosan az oszmánoktól származó pita vált a hazai gasztronómia egyik alapvető részévé, lángos, vagy ahogy egyes területeken nevezik: langalló, kemencés lángos, lángoskenyér néven. (Bár a langallót, ellentétben a lángossal vidéken jellemzően kemencében, és nem olajban sütötték.) A hagyomány szerint a kenyér tésztájából megmaradt darabokat kinyújtották, majd parázsra tették, abból lett a langalló, vagy forró zsírba dobták, és tejföllel fogyasztották, ez lett a lángos.

A lángos első írásos emléke körülbelül 1700-ból való, de története egészen a XIV. századig nyúlik vissza, amikor a kenyérfogyasztás kezdett általánossá válni. Természetesen ez azokra a régiókra volt elsősorban jellemző, ahol jól keleszthető búzalisztből sütöttek kenyeret. A paraszti háztartásokban kísérleteztek a különféle elkészítési módokkal, a mai lángos ősét például káposzta- és karalábélevélen is készítették. A zöld levelek így különleges ízt kölcsönöztek a lángosnak.

Lehet persze vitatkozni azon, hogy egészséges-e vagy sem

Nem is a liszt vagy az olaj a legnagyobb gond. Ha túl sok zsiradékot fogyasztunk, hosszabb távon túlsúly és elhízás lesz a következménye – erre jó bizonyítékot szolgáltatnak a hazai táplálkozási felmérések: az ajánlott legfeljebb 30 energiaszázaléknyi zsírbevitelt átlagosan húsz százalékkal lépjük túl, talán ennek is következménye, hogy tízből hat magyar túlsúlyos vagy elhízott.

A hazai dietetikusok szerint azonban nincsenek egészségtelen ételek vagy élelmiszerek, minden az életmódunkon múlik, így vétek lenne kijelenteni, hogy a lángos bizony tilos étel. Azonban a zsiradékbevitel visszafogásához az is hozzájárulhat, ha nyáron a lángost csak mérsékelten, maximum hetente-kéthetente egyszer iktatjuk be az étrendünkbe. A dietetikusok tanácsa szerint válasszuk a világosra, aranybarnára sült darabokat a lángosból, azokban sokkal kisebb mennyiségű akrilamid van, mint a barnára sült, esetleg égett darabokban.

Végezetül, íme a tuti krumplis lángos receptje

A krumplis lángos a „sima” lángos krumplis verziója (a lángos tésztájába dolgozunk bele egy kis főtt, pürésített burgonyát), ahhoz hasonlóan tejfölös, sajtos, fokhagymás feltétekkel kínálják.

A krumplis lángos hozzávalói

500 g krumpli

500 g liszt

1 db tojás

2 dkg vaj

1.25 dl tej

2.5 dkg élesztő

1 tk kristálycukor

1 csipet só

A krumplis lángos elkészítése 5 lépésben



Pucoljuk meg és kockázzuk fel a krumplit, majd főzzük meg sós vízben. Öntsük le a kész krumpliról a vizet, majd krumplinyomóval törjük össze alaposan. Ezalatt (mivel a krumplis lángos egy kelttészta) az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk a kevés cukorral kb. 15 perc alatt. Az alaposan összenyomott krumplihoz adjuk hozzá a lisztet, az olvasztott vajat, a sót, végül a felfuttatott élesztős tejet. Gyúrjuk addig, míg a krumplis lángos tésztája homogén, ragacsos nem lesz. Tegyük félre kelni a krumplis lángos tésztáját langyos helyre, konyharuhával letakarva (minimum 1-2 óra). Olajozzuk be a kezünket és a ragadós krumplis lángos tésztából formázzuk meg a lángosokat. Előre felhevített napraforgóolajban süssük ki őket

