Krumplilángos vagy krumplis lángos? Nem mindegy! Krumplilángos és krumplis lángos recept

A különböző lángos receptek egész évben lehetőséget adnak az egyszerű, magyaros, olajban sült harapnivalók elkészítéséhez, amelyeket fogyaszthatunk snackként vagy akár főételként is, gazdagon megpakolva feltéttel. Cikkünkben két egyszerű eledelt mutatunk be, amelyeket nagyon könnyű elkészíteni – de összekeverni is! Eláruljuk, mi a különbség a krumplilángos és a krumplis lángos között, illetve mindkét magyaros finomsághoz kínálunk olvasóink számára egy-egy receptet, hogy otthon is kipróbálhassuk a krumplis lángos és a krumplilángos elkészítését. Neked melyik lesz a kedvenced?

A krumplilángos a palacsintához hasonló egyszerű étel

1. Krumplilángos recept

A krumplilángos másik elnevezése a „szegény ember eledele”, ugyanis ez a magyaros harapnivaló csupán krumpliból és lisztből készül. Annak ellenére viszont, hogy a krumplilángos milyen „fapados” étel, sokan szeretjük és fogyasztjuk szívesen bármilyen évszakban, napszakban, ugyanis egy házias gyorsételről van szó, amit csak egyszerűem össze kell keverni és palacsintasütőben kisütni. A kész krumplilángos leginkább egy vastag, puha palacsintához hasonlít.

A krumplilángos hozzávalói

1 kg krumpli

350 g búza finomliszt

ízlés szerint só

napraforgóolaj (a sütéshez)

A krumplilángos recept elkészítése

Pucoljuk meg a krumplit, kockázzuk, fel, majd sós vízben főzzük meg. Ha kész a főtt krumpli, hagyjuk kihűlni, majd krumplinyomóval törjük össze alaposan és keverjük hozzá a kikészített lisztmennyiség felét. Dolgozzuk össze kézzel, ízesítsük egy kis sóval. Ehhez a masszához fokozatosan gyúrjuk hozzá a maradék lisztet, hogy jó ragacsos krumplilángos tésztát kapjunk. Gyúrjunk egy rudat a krumplilángos tésztájából (lisztezzük be nyugodtan, ha nagyon tapadós), majd vágjuk korongokra. A krumplilángos korongokat deszkán nyújtsuk vékonyra (palacsintaszerűre, de vastagabbra). Palacsintasütőben egy kevés olajon süssük ki a krumplilángosokat, majd kínáljuk tetszőleges ízesítőszerekkel.

Krumplilángos: mivel kínáljuk?

A krumplilángos mellé bármilyen sós, olajos ízesítés illik, például egy kis fokhagymás olívaolaj, sült szalonna vagy tepertő zsírjával, tejföl és friss zöldfűszerek, például snidling.

Krumplis lángos: a "sima" lángos krumplis verziója tipikus lángosfeltétekkel

2. Krumplis lángos recept

A krumplis lángos már jobban hasonlít a jól megszokott magyar lángoshoz, amit előszeretettel fogyasztunk nyáron, például egy tiszai vagy balatoni kirándulás során. A krumplis lángos a „sima” lángos krumplis verziója (a lángos tésztájába dolgozunk bele egy kis főtt, pürésített burgonyát), ahhoz hasonlóan tejfölös, sajtos, fokhagymás feltétekkel kínálják.

A krumplis lángos hozzávalói

500 g krumpli

500 g liszt

1 db tojás

2 dkg vaj

1.25 dl tej

2.5 dkg élesztő

1 tk kristálycukor

1 csipet só

A krumplis lángos elkészítése

Pucoljuk meg és kockázzuk fel a krumplit, majd főzzük meg sós vízben. Öntsük le a kész krumpliról a vizet, majd krumplinyomóval törjük össze alaposan. Ezalatt (mivel a krumplis lángos egy kelttészta) az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk a kevés cukorral kb. 15 perc alatt. Az alaposan összenyomott krumplihoz adjuk hozzá a lisztet, az olvasztott vajat, a sót, végül a felfuttatott élesztős tejet. Gyúrjuk addig, míg a krumplis lángos tésztája homogén, ragacsos nem lesz. Tegyük félre kelni a krumplis lángos tésztáját langyos helyre, konyharuhával letakarva (minimum 1-2 óra). Olajozzuk be a kezünket és a ragadós krumplis lángos tésztából formázzuk meg a lángosokat. Előre felhevített napraforgóolajban süssük ki őket.

Krumplis lángos: milyen feltéttel kínáljuk?

A hagyományos lángos mellett a krumplis lángos alapfeltétjei közé tartozik a fokhagymás olaj, a sajt és a tejföl, ám emellett nyugodtan kínálhatunk a krumplis lángos mellé lilahagymát, sonkát, tepertőt, kolbászt és más magyaros, sós ízeket.

Címlapkép: Getty Images