Fillérekből elkészítheted otthon: íme a házi zöldséges leveskocka titka

Napi közel fél kiló zöldséget és gyümölcsöt kellene fogyasztani az Egészségügyi Világszervezet (WHO) ajánlása szerint a kiegyensúlyozott táplálkozás részeként. A magyarok ennél sokkal kevesebbet esznek, pedig ásványianyag-, vitamin- és rosttartalmuk miatt nemcsak a különböző szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében játszanak fontos szerepet, de még a várható élettartamot is növelhetik.

A lakosság legnagyobb része, 34 százaléka csak hetente 2-3 alkalommal fogyaszt zöldséget, és gyümölcsöt pedig csak 31 százalék eszik hetente 2-3 alkalommal.

A megkérdezettek 40 százaléka havonta átlagosan 3-4 ezer forintot költ zöldségekre – derült ki az ötszáz szentesi és környékbeli termelőt tömörítő DélKerTÉSZ zöldség- és gyümölcsvásárlási szokásokat vizsgáló reprezentatív kutatásából.

Ez nemcsak az ágazat szempontjából probléma, a lakosság egészségi állapotában is veszélyes folyamatokat indíthat el. Az emberek az infláció miatt az első között kezdenek spórolni a zöldségek és gyümölcsök fogyasztásán, mit sem törődve azzal, hogy ezzel ártanak az egészségüknek.

Most, hogy beköszöntött az ősz, sokszor megkívánjuk a meleg italokat, és bizony egy zöldségleves különösen jólesik a hűvös időben, arról nem is beszélve, hogy nagy mértékben hozzájárulunk a fogyasztásával a szervezetünk egészségéhez. Megmutatjuk, hogyan készíthetünk otthon percek alatt ízletes zöldséglevest, de a házilag összeállított leveskocka ételízesítőnek is kiváló.

Leveskocka otthon egyszerűen, avagy az egészséges, egyperces zöldségleves titka

Mindenféle vegyszer és adalékanyag nélkül, szuper könnyen készíthetünk házilag is leveskockát. Ezúttal a fagyasztott változatot osztjuk meg veletek, legközelebb az egészséges ételízesítő por készítését mutatjuk meg.

Kiválóan alkalmas levesek ízesítésére,alaplé készítésére, de ha egy bögrébe tesszük, és úgy öntjük fel meleg vízzel, már kortyolhatjuk is az egészséges, folyékony zöldségadagunkat.

Hozzávalók:

3 sárgarépa

1 póréhagyma

2 paszternák vagy fehérrépa (elhagyható)

2 petrezselyemgyökér

1 fej hagyma

3 gerezd fokhagyma

1 zellergumó és zellerzöld

1 fej karalábé

1 kurkuma vagy 1 evőkanál kurkuma por (lehet curry por is)

1 csokor petrezselyemzöld

ízlés szerint bármilyen egyéb zöldfűszerből egy-egy marék

2-3 evőkanál napraforgóolaj

50 gramm só

Elkészítés:

A zöldségeket tisztítsuk meg, majd vágjuk fel tetszés szerint. Keverjük össze a felaprított zöldségeket és zöldeket, majd az olajon pirítsuk meg. Miután levet engedtek, fedjük le, sózzuk, és pároljuk készre az egészet.

Amikor kihűlt, botmixerrel pürésítsük az egészet.

A masszát terítsük sütőpapírral kibélelt tepsibe egyenletesen, fél centi vastagon. Fedjük le frissentartó fóliával.

Tegyük be éjszakára a mélyhűtőbe.

Másnap vágjuk 2x2/3x3 centis kockákra, vagy ízlés szerint akár nagyobbra, és egyenként csomagoljuk alufóliába. Rendezzük őket egy mélyhűtő tasakba vagy egyéb tárolóba, majd tegyük vissza a kockákat a élyhűtőbe.

Amikor kedvünk támad egy zöldségitalra, vagy ételt ízesítenénk, vegyük ki a kockát, hagyjuk pár pencig felengedni, majd készítsük el kedvünkre.

A videó részletesen bemutatja a folyamatot. Fontos, hogy ne tántorítson el minket, ha nem kapunk meg valamilyen zöldséget, helyettesítsük bátran a gyökér- és gumós zöldségeket egymással (répa azért legyen benne), és akár egy fél fejes vagy kelkáposztát is belevághatunk, de a zöldfűszereket is variálhatjuk kedvünkre.

