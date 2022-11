Hagyd a drága bolti vajat: ezekkel a filléres szendvicskrémekkel nem lőhetsz mellé

HelloVidék 2022.11.26. 14:19 Megosztom

A vaj - mértékkel fogyasztva - kellemes íze, változatos elkészíthetősége, tápanyagtartalma színesítheti étrendünket. Remek forrása például a zsírban oldódó vitaminoknak, de számos más jótékony hatása is van. Az elmúlt hónapokban viszont az infláció hatására, ennek a terméknek is megemelkedett az ára, így jobban meg kell nézni a bevásárlások során, hogy mekkora kiszerelést, milyen márkájú terméket, illetve milyen összetételű vajat választunk. Persze nem csak vaj kerülhet a reggeli szendvicsbe, pirítósra. Számtalan egyszerű és gyorsan elkészíthető krém és pástétom létezik, amivel könnyen helyettesíthetjük. Hogy melyek ezek? Ennek jártunk most utána és hoztunk is néhány olcsó és egyszerű receptet, amiket érdemes kipróbálni!

Hazánkban évi 1,5 kg/fő a vaj-, illetve a vajkrémfogyasztás, ami az EU-országok 4,31 kg-os fogyasztásának a harmada. A gyártók évente mintegy 9200 tonna vajat állítanak elő, az import emellett 6800 tonna – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (TTT) körképéből. Vajat többféle állat tejéből lehet előállítani, hazánkban elsősorban a tehéntej a jellemző. Egy kilogramm vaj elkészítéséhez mintegy 21 liter tejre van szükség, a vaj kizárólag tejből és/vagy tejszínből készül. Ugyanakkor adhatók hozzá adalékanyagok (például színezékként béta-karotin), de csak akkor, ha ezek nem a tej bármely alkotóelemének teljes vagy részleges helyettesítését szolgálják. Viszont a vaj előállítási költsége az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt. Korábban az Agrárszektor kérdezte Harcz Zoltánt, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács ügyvezető igazgatóját az áremelkedésekkel kapcsolatban, akkor a szakember így nyilatkozott: 2022 szeptemberében az előző év azonos időszakához képest jelentősen, 70 százalékot is meghaladó mértékben emelkedett a trappista sajt, valamint a 2,8 százalékos zsírtartalmú friss zacskós tartós tej és a tehéntúró értékesítési ára, de ugyanígy a tejfölről, a gyümölcsös és a natúr joghurtokról, és voltaképp valamennyi tejtermékről elmondható, hogy jóval többet kell érte fizetni a boltokban, mint egy évvel korábban. Az azonban biztosra vehető, hogy ez a folyamat a jövőben is folytatódni fog, mivel a tejtermelők és feldolgozók szinte minden költsége megnövekedett. Miért érdemes egyáltalán vajat fogyasztani? Az utóbbi évtizedekben sok támadás érte a vajat koleszterin- és transzzsírsav-tartalmának vérkoleszterinszintet növelő hatása miatt, de a kiegyensúlyozott, változatos étrendből az egészséges embereknek nem szükséges kizárniuk. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége szerint mértékkel fogyasztva kellemes íze, ízkiemelő hatása, változatos elkészíthetősége, tápanyagtartalma színesítheti étrendünket. A vaj remek forrása a zsírban oldódó vitaminoknak, a D-, a K-vitaminnak és nagyobb mennyiségben az A-vitaminnak. Utóbbi hozzájárul a nyálkahártyák, a bőr, a látás, az immunrendszer egészséges működéséhez, míg a D-vitamin elősegíti a kalcium felszívódását, a megfelelő csontozat kialakítását, az izomműködést, a fogak épségének megőrzését. A vaj sárga színét az antioxidáns hatású karotinfélék adják. Ásványi anyagok közül csekély mennyiségben nátrium, kálium, kalcium, magnézium és foszfor található benne.



A vaj beltartalmi értékeit, zsírsavarányát befolyásolja a tejet adó állat fajtája, annak takarmányozása és a készítési technológia is. A vaj energiatartalma nagy zsírtartalmának köszönhető, ugyanannyi mennyiségű vaj energia- és zsírtartalma megegyezik a klasszikus vagy vajas ízű margarinok, illetve a zsírszalonna értékeivel. A zsír a szervezet legjobban raktározható „tartalék” tápanyaga, több mint kétszer annyi energiát ad, mint ugyanannyi szénhidrát vagy fehérje. Nélkülözhetetlen szerepe van a zsíroldékony (A-, D-, E-, K-) vitaminok hasznosulásában, a nemi hormonok képződésében, a megfelelő ütemű növekedésben és fejlődésben.



Az egészségmegőrzést segítő táplálkozási ajánlások azt hangsúlyozzák, hogy az elfogyasztott energia legfeljebb 30%-a származzon zsírból, ami azt jelenti, hogy egy felnőtt ember – napi 2000 kilokalória energiabevitel mellett – naponta 67 g zsírt fogyaszthat. 1 evőkanál teavaj (14 g) 104 kilokalóriát, 11 g zsírt, 30 mg koleszterint tartalmaz.



Egészséges embernél, csekély mennyiségben fogyasztva, a vaj koleszterintartalma nem jelent kockázatot, mert a készítményben lévő foszfolipidek (lecitin, kefalin) szabályozzák a zsír elszállítását a májból, és gátolják a koleszterin lerakódását az érfalakon. Rövid lánchosszúságú zsírsavainak köszönhetően könnyen emészthető zsiradék, a közepes lánchosszúságú ún. MCT zsírsavak lebontás nélkül, közvetlenül képesek felszívódni a bélrendszerből. Valamennyi zsiradék közül a tejzsír emészthetősége az egyik legjobb, ami a zsírsavösszetételének, emulziós állapotának, a trigliceridek szerkezeti felépítésének és kedvező olvadáspontjának köszönhető. Mit kenhetünk még vaj helyett a reggeli pirítósra? Nem csak vaj kerülhet a reggeli szendvicsbe, pirítósra. Számtalan egyszerű és gyorsan elkészíthető krém és pástétom létezik, amivel könnyen helyettesíthetjük. Hogy melyek ezek? Ennek jártunk most utána és hoztunk is néhány olcsó és egyszerű receptet, amiket érdemes kipróbálni! 1. Májpástétom, a tuti befutó A máj nem csak azért jó alapanyag, mert rendkívül egészséges és hasznos a szervezet számára, hanem azért is mert olcsó. Nem kell belőle túl sok a pástétomhoz sem, mégis akár 3-4 napra elkészülhet belőle a reggeli. A Tesco online kínálatában 1339 Ft/kg, a Spar shopjában szintén 1339 Ft/kg, az Auchan online áruházában pedig 1698 Ft/kg. A recept szerint fél kiló májat ennek alapján 700-800 forintból tudunk megvenni, ami egészen jó ár, ha valóban több napra szeretnénk reggelire fogyasztani. Az alaprecept és hozzávalói: 0,5 kg csirkemáj

2 főtt tojás

1 vöröshagyma

5 dkg zsír

pirospaprika

örölt bors

só Elkészítés: A csirkemájat az apróra vágott hagymával zsírban puhára pároljuk. Ledaráljuk a tojásokkal együtt. Sózzuk, borsozzuk, paprikázzuk és összekeverjük. Hidegen piítóssal vagy kenyérre, kiflire, zsemlére kenve fogyasztjuk. Aki még szeretné megbolondítani, az lilahagymát, újahymát és paradicsomot is fogyaszthat hozzá. 2. Tojáspástétom az árstop nyertese? Ahogy azt korábban Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette, kibővítették az élelmiszerárstopot, és ezentúl a már meglévő hat termék mellett a tojás, valamint az étkezési burgonya ára sem növekedhet tovább. A hatósági ár a szeptember 30-i árat kell, hogy tükrözze minden kiskereskedelmi egységben, piacon. A tojások ára így valahol 700-800 forint környékén lehet maximalizálva. Ha megnézzük, ez is filléres reggeli lehet, akár több napra is. Hozzávalók: 5 db tojás

5 dkg puha vaj

1 teáskanál mustár

kevés só

kevés bors

fél fej lilahagyma Elkészítés: A keményre főzött tojásokat lereszeljük, apróra vágjuk a lilahagymát és a többi hozzávalóval együtt krémesre dolgozzuk. Piritóssal, és akár friss zöldségekkel fogyaszthatjuk is. 3. Zellerkrém: olcsó, egyszerű, egészséges A zeller népi gyógyászat részévé vált. Nem csoda, hiszen számtalan jótékony hatással rendelkezik. A zeller nagy értéke a sok szerves nátrium, de megtalálható benne a kalcium, a foszfor, a vas, a magnézium, a kálium és néhány nyomelem is. A levele tartalmaz illóolajat (limonént, szelinént, alkil-ftalidokat), furokumarinokat és flavonoidokat is. A zeller serkentőleg hat a veseműködésre. Emésztési panaszok, étvágytalanság esetén is gyakran alkalmazzák. A növény hatóanyagai révén erősíti az immunrendszert. A népi gyógyászat szerint erős vízhajtó hatású, a feljegyzések szerint elvileg arra is képes, hogy a vesehomokot kihajtsa. Hogy mit tudni még róla, mit készíthetünk belőle? Erről itt írtunk részletesen. Hozzávalók: 1 nagy db zeller

1 közepes db vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

3 evőkanál olívaolaj

2 evőkanál majonéz

1 kávéskanál só (vagy ízlés szerint)



Elkészítés: A zellert megtisztítjuk, és egyben feltesszük főni annyi vízben, hogy ellepje. A zeller nagyságától függően a főzési idő kb. fél-egy óra. A megfőtt zellert kicsit hűlni hagyjuk, majd kislyukú reszelőn lereszeljük.

Ezután hozzáadjuk a finomra reszelt vöröshagymát, fokhagymát. Ízlés szerint sózzuk. Kis ételízesítővel ízesíthetjük, ez el is maradhat. Az olívaolajjal, majonézzel krémesre keverjük. Egy-két órára hűtőbe tesszük, hogy az ízek összeérjenek. Ezután fogyaszthatjuk. +1 Maradékmentő pástétom Sokszor megesik, hogy a vasárnapi húslevesből marad egy kis hús és zöldségek. Ahelyett, hogy a kukába dobnánk őket, gondoljunk rájuk alapanyagként! Szedjük össze a zöldségeket és a húst, majd készítsük el belőle a maradéknető pástétomunkat! Hozzávalók: megmaradt főtt sárgarépa, zeller, karalábé

megmaradt főtt tyúkhús

25 g zsír

2 gerezd fokhagyma

2 fej vöröshagyma

35-40 g mustár

ízlés szerint só, bors, őrölt római kömény Elkészítés: A levesből megmaradt húst és zöldségeket késes aprítóba tesszük, befűszerezzük és a géppel pépesítjük. Kóstolgassuk a pástétomot, szükség esetén ízesítsük még. Pirítós kenyérrel, paprikával, paradicsommal fogyasszuk! Címlapkép: Getty Images LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 7,78 százalékos THM-el, és havi 121 083 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Raiffeisen Banknál 8,4% a THM; az MKB Banknál 8,59%; a CIB Banknál 8,63%, a Takarékbanknál Banknál pedig 8,77%; míg az Erste Banknál 9,41%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a Sopron Bank, a Takarékbank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Nem akarsz lemaradni a magyar vidék legfontosabb híreiről? Kövess minket Facebook-on is. Kattints ide a feliratkozáshoz!