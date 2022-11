Fogadjunk, ezt te sem tudtad a mákról: így használd fel kétszer, az egészséged is meghálálja

A mák a magyarok egyik kedvenc süteménytölteléke, az adventi időszak elképzelhetetlen máskos bejgli vagy guba nélkül. De sokan nem tudják, hogy egyéb módokon is felhasználható ez a rendkívül jótékony hatású csemege. Nem kell megijedni, nincs pszichedelikus hatása, de jót tesz az idegrendszernek, és rengeteg vitamint, valamint rostot tartalmaz. Ha este nehezen megy az elalvás, máktejet is készíthetsz belőle, a maradék pedig továbbra is tökéletes sütemény alapanyag lesz. Videón mutatjuk lépésről lépésre, hogyan hasznosíthatod duplán ezt a finomságot.

Az étkezési mák kereskedelmi céllal történő termesztése esetén területnagyságtól függetlenül a termesztő köteles a föld fekvése szerinti illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi feladatkörében eljáró megyeszékhely szerinti járási hivatal (a továbbiakban: megyeszékhely szerinti járási hivatal) részére a rendeletben szabályozott adatokról bejelentést tenni.

Az étkezési mák termesztőnek a bejelentésről valamint a bejelentett mákmag mennyiségéről a megyeszékhely szerinti járási hivatal igazolást állít ki. Az étkezési mák kizárólag ezen igazolás birtokában hozható forgalomba. A termesztő köteles az étkezési mákot továbbforgalmazó személynek az igazolást bemutatni. Az igazolás számát az étkezési mák forgalomba hozatala során a kereskedelmi dokumentumoknak tartalmaznia kell, áll a Nébih tájékoztatásásban.

Ezek után nem is csodálkozunk azon, hogy lassan az egekbe szökik ennek a kedvelt sütemény alapanyagnak az ára. A Tesco saját márkás, 200 grammos étkezési mák 409 Ft, a vidéki piacokon pedig kilóját 2300-2500 Ft között árulják az AKI árinformációs rendszer szerint.

Csak bizonyos mennyiségben termeszthető, szigorú szabályok mellett

A kerti mák fontos élelmiszernövényünk, Magyarország híres a mákos ételeiről, legyen szó süteményekről, tésztáról, gubáról. A kis fekete magok ráadásul igen gazdagok kalciumban, foszforban, cinkben, E-, C- és B-vitaminban, tehát egészségesek is. Még a mák közeli rokona, a pipacs is használható fájdalom- és gyulladáscsökkentőként, sőt a torokfertőtlenítő cukorkák egy része ma is a piros virág hatóanyagát tartalmazza. Emellett azonban a mákfélék olyan alkaloidákat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik, hogy ópiumot és heroint gyártsanak belőlük. Ezért szabályozzák szigorúan a növény termesztését. Hazánkban például csak 500 négyzetméter alatti területen termeszthetünk mákot, akkor is csak étkezési fajtát, amelynek alacsony az alkaloidtartalma. Ez a kábító anyag azonban csak a mák virágában van jelen kis mértékben, nagyobb mennyiségben a mák gubójában, a magja, amit étkezésre használunk, egyáltalán nem tartalmaz kábító vegyületeket.

Az erős hatóanyag a gubóban található

A nyers mákgubóban, illetve annak tejnedvében van jelen a kábító hatású alkaloida, ami nem más, mint az ópium. A gubóból kifolyó fehér anyag – népies nevén mákony – levegőn bebarnul és megszilárdul, sokaknak pedig ez is elég volt ahhoz, hogy pipában vagy főzetben elfogyasszák. A növény nedvében persze nem csupán ópium rejlik, hanem összesen 24-féle alkaloida, köztük görcsoldó (papaverin), fájdalomcsillapító (morfin), köhögéscsillapító (kodein) hatású vegyületekkel. A legismertebb azonban az altató és nyugtató hatás volt: a tejben megfőzött gubóval például síró csecsemőket nyugtatgattak. Az anyák persze ekkor még nem tudták, hogy milyen függőséget okoz az ópium, hiszen maguk az orvosok sem voltak vele tisztában, akik évezredek óta rendszeresen használták gyógyszerként. Az 1800-as években oly gyakran felírt laudánum például alkoholban oldott ópium volt, fűszerekkel ízesítve. Teljesen elfogadott szer volt, ahogy az ópium egyéb formái is, Viktória királynőtől és az elit művészvilágtól kezdve az egyszerű munkásokig rengetegen éltek vele. A mák kábító hatásáról biztos sokan hallottak már, de azt jóval kevesebben tudják, milyen jótékony hatásai vannak a gubóban található magvaknak, a tulajdonképpeni máknak, és mindennek, amit belőle nyernek.

Rengeteg jótékony hatása ismert

Sok benne a rost: két evőkanál mákban 3,4 gramm rost található, ami nem kevés. A rostok segítenek, hogy gördülékenyebb legyen az emésztésünk, és ne legyen székrekedésünk , ráadásul még a koleszterinszintet is csökkentik. A rostban gazdag étrend hosszú távon csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét is.

két evőkanál mákban 3,4 gramm rost található, ami nem kevés. A rostok segítenek, hogy gördülékenyebb legyen az emésztésünk, és ne legyen székrekedésünk , ráadásul még a koleszterinszintet is csökkentik. A rostban gazdag étrend hosszú távon csökkentheti a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának esélyét is. Sok benne a kalcium és a réz: két evőkanálnyi mák 253 milligramm kalciumot és 286 mikrogramm vasat tartalmaz, amely körülbelül a napi szükséglet negyedét fedezi. A kalcium a csontok egészsége miatt fontos, de kell a szív és az idegrendszer megfelelő működéséhez is. A réz pedig erősíti a szöveteket és a csontokat, illetve védi a sejtekben a DNS-t a károsodástól.

Sok benne a foszfor és a mangán: a kalcium mellett a foszfor is erősíti a csontszövetet, a mangán pedig a kollagéntermeléshez kell, így nemcsak a csontoknak és az ízületeknek, hanem a bőrnek is jót tesz. A mák ráadásul segíthet méregteleníteni a szervezetet, mivel tisztítja a beleket, és segít eltávolítani a bélfalakon található lerakódásokat. Éppen ezért a fogyásban, illetve az egészséges testsúly fenntartásában is nagyon hasznos lehet. Ami fontos: mindig fogyasszunk mellé sok folyadékot is, mert úgy lesz igazán hatékony.

Hasznos az olaja: a mákban telítetlen zsiradék található. A belőle kivont olaj fogyasztása rákmegelőző hatású lehet. A mákban a linolénsav pedig segít egészségesen tartani a szívet.

Kétszer is felhasználhatjuk a darált mákot

Mielőtt bárki megijedne, vagy rögtön a Trónok harca tudatmódosító, erős fájdalomcsillapító hatású italára asszociálna, megnyugtatjuk: nem jár semmilyen pszichedelikus hatással a fogasztása, a tudatmódosító hatóanyagok ugyanis nem a magokban, hanem, ahogy fentebb is írtuk, kizárólag a növény gubójában találhatóak.

Így készül a máktej, mutatjuk

Önts egy csésze darált mákhoz két csésze vizet, majd éjszakára hagyd ázni. Ezután csepegtesd le gézen, de a textilpelenka vagy egy tiszta konyharuha is megteszi. Már fogyaszthatod is. Amellett, hogy segít a stressz leküzdésében, és könnyeben elalszol, ha lefekvés előtt fogyasztod el, szépítő hatása is van a rendszeres fogyasztásának.

A megmaradt mákot süteménybe a szokásos módon felhasználhatod, nem kell félni, eléggé mákos marad az íze a lecsepegtetett darálmányból készült sütménynek.

A megmaradt darálmányból készíthetsz mézes mákot, ami kiváló a csontritkulás megelőzésére, hiszen nyolcszor annyi kalciumot tartalmaz, mint a tej. De mint írtuk is fentebb, ugyanúgy felhasználható süteményekbe, mint frissen darált állapotában.

Címlapkép: Getty Images