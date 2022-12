Fogadjunk, ezt te sem tudtad a sütőtökről! Hihetetlen, de nem csak élelmiszernek kiváló

Évről évre több sütőtököt fogyasztanak hazánkban. A sütőtök kimondottan egészséges, és csak minimális az import belőle – derül ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a zöldség- és gyümölcsfogyasztást népszerűsítő programja, az Európai Friss Csapat körképéből.

Hazánkban a sütőtökfogyasztás mennyisége évről évre növekszik, és az őszi-téli hónapokra koncentrálódik. A kínálatban két tökfajjal találkozhatunk, az óriás tökökkel és a pézsma, vagy másnevükön a sonkatökökkel.

A területalapú támogatási adatok szerint körülbelül 1464 hektáron termesztenek sütőtököt, a legnagyobb területen Csongrád-Csanád megyében (264 hektár), Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (261 hektár), Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén megyében (200-200 hektár körül) a termőterület. A termőterület csökkent az előző évi 1770 hektárhoz képest. A hazai termelés éves szinten 35-40 ezer tonna között mozog; az import elenyésző, ezer tonna alatt volt az elmúlt években.

A sütőtök fogyasztása egészségünk megőrzése szempontjából is fontos, hiszen tartalmaz kalciumot, cinket, mangánt, rezet, vasat és foszfort is. Ezeken felül C-vitamin, karotin, biotin, niacin és pantoténsav is található benne, akárcsak A-, illetve B1-, B2- és B6-vitamin – hívja fel a figyelmet az Európai Friss Csapat program.

Érdemes a magokat is felhasználni, hiszen gazdagok többszörösen telítetlen zsírokban, vasat és E-vitamint tartalmaznak. A sütőtök gazdag alfa-karotinban és béta-karotinban, amelyeket a szervezet A-vitaminná (retinollá) alakít át. Ez az oka annak is, hogy a téli tökök (sütőtökök) hússzíne a sárgától a narancssárgáig terjed. Minél mélyebb a narancssárga árnyalat, annál magasabb a béta-karotin tartalma.

Kozmetikai szerek fontos összetevője

Érdekesség, hogy a növényt gazdag karotinoid-tartalma, antioxidáns hatása miatt a kozmetikaipar is széles körben alkalmazza, akár tartósítószerként, érzékszervi javítóként (szag- és színezőanyagok) is, amelyek védelmet nyújtanak a bőrnek az oxidatív károsodások és az öregedés hatásai ellen, valamint javítják a kozmetikumok stabilitását és eltarthatóságát.

A sütőtök nem összekeverendő a lámpásokhoz használt tökökkel, az úgynevezett ’Halloween’ tökökkel, amelyeknek itthon a dísztípusa terjedt el, ami alapvetően díszítési célra szánt, és nem étkezésire - figyelmeztet az Európai Friss Csapat, a NAK edukációs kampánya.

