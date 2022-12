TOP 5 favorit karácsonyi sütemény 2022-ben: te melyiket sütöd meg idén?

MTI 2022.12.10. 17:05

Várhatóan idén is a mézeskalács lesz a legnépszerűbb karácsonyi sütemény a magyar családok asztalain. A dobogóra felért még a kókuszgolyó és a mézes krémes is, de a zserbó sincs túlságosan lemaradva. Egyre népszerűbbé válnak a reform sütemények is – derül ki a zserbo.info.hu friss kutatásából.

Hosszú évek óta toronymagasan a mézeskalács vezeti a karácsonyi sütemények rangsorát, már amennyiben a magyar felhasználók Google keresési szokásaira hagyatkozunk. A második helyre a szinte már retrónak számító kókuszgolyó ért fel, de a mézes krémes is nagy kedvenc a karácsonyi időszakban. Hová tűnt a bejgli? A dobogósokat szorosan követi a zserbó, amelyről nemrégiben egy országos kutatásból kiderült, hogy a magyarok egyik legkedveltebb süteménye. Az egyik legismertebb karácsonyi sütemény, a bejgli már évek óta csökkenő tendenciát mutat, de még így is az ötödik helyre sikerült felérnie a keresési mennyiségeket tekintve. Jó néhány közönségkedvenc ott liheg a nyakában, így előfordulhat, hogy a következő években a hókifli, tiramisu vagy a mákos guba is felkerül a TOP 5-be. Egyre népszerűbbek a reform karácsonyi sütemények Úgy tűnik, hogy idén egyre több magyar háztartás asztalán találkozhatunk vegán, cukor- vagy gluténmentes süteményekkel. Azok, akik elhatározás vagy valamilyen betegség miatt kénytelenek reform ételeket fogyasztani, a karácsonyi időszakban is szeretik reprodukálni a hagyományos ízeket. Évről-évre egyre többen keresnek gluténmentes mézeskalács, cukormentes zserbó és vegán bejgli recepteket az interneten.