Horror áron kínálják a valódi húsból készültet: hulladék helyett így készíts házi virslit

Bár a virsli is saját bőrén érzi a gazdasági nehézségeket, annyi azonban megnyugtató, hogy szilveszter előtt sem kell hiányra készülni. Viszont átlagosan harmadával emelkedett az ára, úgyhogy ideje nekiállni, és megtanulni a házi virsli töltését, merthogy nemcsak hurkát vagy kolbászt készíthetünk otthon, hanem akár frankfurtit vagy bécsit is.

Talán elsőre meglepő lehet, de a virslikategória az egyik legnagyobb szegmens a húskészítmények piacán. Magyarországon nem csak a szilvesztert megelőző időszakban – november–december – felkapott termék, hanem egész évben nagy népszerűségnek örvend. A legnagyobb favorit a műbélbe töltött pultos termékek, az ennek megfelelő „olcsó” virsli általában vákuumos kiszerelésben érhető el az önkiszolgáló polcokon, de prémium minőségben is vásárolhatunk belőle.

Már akinek még van rá pénze, ugyanis ebben az évben, ahogy a hústermékeknek, úgy a virslinek is átlagosan harmadával emelkedett az ára, a drágulás az olcsóbb, illetve a helyettesítő termék felé lökheti a fogyasztókat – nyilatkozta még az ünnepek előtt az Indexnek a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára. Bár a virsli is saját bőrén érzi a gazdasági nehézségeket, annyi azonban megnyugtató lehet, hogy nem kell hiányra készülni, és várhatóan a kereslet is jól alakul.

Az olyan makrogazdasági tényezők, mint a magas infláció, az elszálló energia- és alapanyagárak, valamint a gyenge forintárfolyam hatása alól a húsipar sem tudja kivonni magát, az élelmiszergyártás energiaköltségei jelentősen megnőttek az idén. Az élősertés ára egy év alatt megduplázódott. Nemcsak a közvetlen gyártási költségek nőttek, de a magas energiaárak az alap- és csomagolóanyagok árait is magával húzta, utóbbinál pedig akár ellátási hiány is felléphet. A húskészítmények esetében extra energiákat emészt fel a tárolás, a szállítási költségek emelkedése pedig tovább drágítja a termékeket. Ezek a hatások pedig így a virsliknél is visszaköszönnek

– közölte Mostisch Martina, a Magyar Húsiparosok Szövetségének ügyvezető titkára.

Nem csoda hát, hogy a fogyasztók egyre inkább az árat veszik figyelembe a virslivásárlásnál – az olcsóbb, ezen belül is a saját márkás termékeket részesítik előnyben. Míg a koronavírus-járvány alatt újra virágkorát élte a „közeli kisbolt”, a jelenlegi helyzet a diszkontok mellett a nemzetközi láncoknak (hiperek) kedvez, amelyek a jelentősebb volumenek megmozgatása révén kedvezőbb beszerzési árakat tudnak elérni, és így kedvezőbb fogyasztói árral tudnak megjelenni, ez azonban szűkebb választékot jelent a fogyasztók számára.

Az éves virslifogyasztás 20 százaléka a szilveszterhez kötődik

Az először a XIII. században említett „frankfurti kolbászka” hosszú utat járt be, amíg a magyar konyhák nélkülözhetetlen szereplőjévé vált. Túlzás nélkül kijelenthető, hogy szeretjük a virslit, hiszen évente 7,5 kilogramm körül alakul az egy főre jutó virslifogyasztás. 2020-ban 13%-kal többet, összesen 5,5 milliárd forintot költöttünk virslire, szilveszterkor jellemzően a hipermarketekben kapható, előrecsomagolt, egykilós kiszerelés volt a legkeresettebb. 2020-ban több mint 4 ezer tonna volt a decemberi forgalom. A piacot 57%-kal a sertésvirsli uralja, a baromfi 22%, és a pulyka 19%-os részesedése mellett.

A fogyasztói igényeknek megfelelően úgy az alacsonyabb árfekvésű, mint a minőségi virslire jelentős a kereslet, de azt az árérzékeny fogyasztók is tudják, hogy a virsli és rudacskának nevezett utánzatai között nagy különbségek lehetnek, elsősorban a hústartalomban. A hazai szabályozás - a Magyar Élelmiszerkönyv 2017. évi szigorításával - egyértelműen a minőségi típusok felé orientálja a gyártókat.

A Magyar Élelmiszerkönyv rendelkezéseinek szigorítása miatt a hazai kereskedelemben kapható virsliknek 2017 óta magasabb, minimum 51 százalék feletti hústartalommal kell készülniük, és ebbe az úgynevezett mechanikusan szeparált hús nem is számítható bele. Emellett csökkentették a virslik megengedett legnagyobb sótartalmát, és magasabb fehérje-, illetve alacsonyabb zsírtartalmat írtak elő. Virslinek csak a Magyar Élelmiszerkönyv előírásainak megfelelő termék nevezhető, legyen az hazai gyártású vagy import.

De miért eszünk szilveszterkor virslit? A szilveszteri, éjfél utáni virslievés hagyománya feltehetően a termék őshazájából, Németországból ered. A magyar hagyományok szerint pedig újév napján sem szárnyast, sem pedig halat nem szabad enni, hiszen ez előbbivel elszáll, az utóbbival elúszik a szerencsénk, a disznó viszont kitúrja azt. A virsli pedig jellemzően sertéshúsból készül, ráadásul könnyen, gyorsan, két pezsgőbontás közt is elkészíthető, ezért ideális az új év első étkezésére – írta a Hellovidék.



Sokan nem tudják, de a virslit nem szabad főzni a szakemberek szerint, hiszen már főtt állapotban kerül forgalomba a termék. Ezért bőven elég, ha meleg vagy forró vízben állni hagyjuk egy-két percig a terméket.

20-35 százalékos volt az áremelkedés

Az áremelés a virslinél sem volt elkerülhető, azonban nem egységes, termékcsoportonként eltérő drágulás ment végbe, hiszen az alapanyagárak, az energiafelhasználás, vagy épp a munkaerőigény eltérő mértékű terhet jelent a vállalatok számára – nyilatkozta a lapnak Mostisch Martina, azzal folytatva, hogy átlagosan 20-35 százalék közé tehető az áremelkedés a virslik esetében, idén több alkalommal is emelték az átadói árat a cégek ennél a termékkategóriánál.

Virsli árak (online webáruházakban):

Frankfurter (1000 g): 1499 Ft (1499 Ft / 1 kg)

Gierlinger frankfurti virsli (800g): 1799 Ft (2249 Ft / 1 kg)

Tesco virsli csirkehúsból (4 db, 140 g): 329 Ft (2350 Ft / 1 kg)

PICK Virsli tartós bélben: 279 Ft (2790 Ft / 1 kg)

Kaiser frankfurti virsli: 369 Ft (3690 Ft / 1 kg)

Sága Füstli Klasszik füst ízesítésű virsli csirkehúsból (350 g): 1349 Ft (3854 Ft / 1 kg)

Wiesbauer Prémium bécsi sertésvirsli (400 g): 839 Ft (4598 Ft / 1 kg)

Kometa Ínyenc roppanós bécsi virsli bükkfával füstölve (400 g): 1899 Ft (4748 Ft / 1 kg)

PICK Roppanós virsli (275 g): 2079 Ft (7560 Ft / 1 kg)

Sacher virsli Klasszikus osztrák virsli: 13280 Ft (8853 Ft / 1 kg, 27% ÁFÁ-val - Szállítási díjak)

Hogyan álljunk neki a házi virsli készítésének?

Amikor úgy döntünk, hogy megcsináljuk a saját, házi virslinket, két út közül választhatunk. Amennyiben a frankfurti útra lépünk, a virslinket kizárólag sertéshúsból készíthetjük el, a bécsi típusúba ezzel szemben, kerül marhahús is kerülhet. Baromfihúsos virslit inkább ne készítsünk, ez a húsiparban is csak a hulladékcsökkentés jegyében született meg – írják a szakértők.

Ha a töltelék és a húsok kérdését lerendeztük, következhet a másik nagyon fontos hozzávaló: a bél. Érdemes vékony belet használni, az összes közül pedig a lehető legjobb választás a juhbél. A bökkenő csak az, hogy ez a bél nem érhető el a kiskereskedelemben, fogyasztói mennyiségben. Marad tehát olyan bél, amilyet épp kapunk.

Amire még szükségünk lehet: az a virslitöltő

Akinek van otthon kolbásztöltője, máris egy lépéssel közelebb áll az otthoni virsli élvezetéhez, azonban maga a gépezet nem minden. Szükség lesz még egy vékonyabb csőre is a töltéshez, érdemes külön rákeresni- vagy ha úgy is jó, készíthetünk szafaládé-méretben is.

Íme, hozunk egy receptet is, amelyet az utajovobe.eu oldaláról vettük:

Hozzávalók

1 kg marha felsál pecsenye

25 dkg fehér szalonna

1 kv-s kanálnyi őrölt bors

2-3 gerezd fokhagyma

kősó (ízlés szerint) vagy bio fűszersó

Juh bél

Hurkatöltő, és egy füstölő, 1 hús daráló+1 bot mixer

A húst és a fehér szalonnát apróra ledaráljuk. Ezután bot mixerrel pépesítjük, majd belekeverjük a sót és a borsot, mellyel jól összedolgozzuk.

A fokhagymát összetörjük és beletesszük egy fél pohár vízbe. Összekeverjük, leszűrjük, aztán csak az így kapott levet öntjük a pépbe, amit ismét összekeverünk. (A fokhagymát kedvelők a fokhagymát is belekeverhetik a virslibe, de mi nem ajánljuk.)

Ezután megtöltjük a belet, melyet araszonként megcsavarunk. Amikor kész, a végeit el kell kötni, nehogy a leve kifolyjon. A félkész virslit tegyük vízbe és 70 fokon hőkezeljük 20 – 25 percen át. Utána akasszuk fel, hogy megszikkadjon, és ha van rá lehetőségünk, tegyük pár órára füstre. Az így elkészült virsli jól behűtve egy hétig is eláll, célszerű azonban minél előbb felhasználni.

Még egyszerűbb megoldás:

