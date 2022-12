Lencse nélkül nincs szilveszter: íme, két isteni recept, ahogy a hazai sztárok készítik

HelloVidék 2022.12.28. 17:06

Eddig is rettegtünk a balszerencsétől, de ebben az évben különösen figyelni kell rá, hogy elkerülje az embert! Az aprószemű finomságok nem csak szerencsét hoznak, de mennyei falatok is készülnek belőlük. Íme, mindjárt két isteni lencsés receptet is hozunk, két kiváló gasztrobloggertól és írótól: Mautner Zsófitól és Dragomán Györgytől.

Így készül az egyéjszakás, SÜTŐBEN SÜLT, indiai lencsefőzelék Chili & Vanilia - Mautner Zsófi konyhájában vaslábosban és sütőben készül a pikáns indiai lencsefőzelék. A neves gasztroblogger receptje már-már kultikus szilveszteri fogás, évről évre egyre többen készítik így el a szerencsehozó ételt: Dragomán György így készíti a lencsét - paradicsomosan, tárkonyosan Mindjárt vége az évnek, itt a szilveszter, amikor lencsét illik főzni. Ahogy minden évben, Dragomán György író-gasztroblogger idén is azt üzeni: főzzetek lencselevest, tárkonyosan paradicsomosan! Hogyan is? Ebben a FAcebook-posztban elmeséli: Címlapkép: Getty Images