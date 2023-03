Elképesztő, hogy elszállt a gombák ára: mutatjuk, hol érdemes most megvenni őket

Az elmúlt évtizedekben a világ gombatermesztése és a gombafogyasztás jelentős mértékben növekedett. Egyre több országban ismerik fel a gombafogyasztás fontosságát és a termesztett gombák egészségre gyakorolt jótékony hatását. Pedig, ha ételekről beszélünk két véglet létezik: azok, akik imádják a gombát és igyekeznek minél több fajtát megkóstolni. Illetve a másik oldal, akik bizony ki nem álhatják ezt a különleges terményt. Pedig rendkívül értékes és sokszínű, egészséges alapanyagról van szó. Ám ennek ellenére is elmondható, hogy Magyarországon évről évre növekszik a gombafogyasztás, olyannyira, hogy jelenleg a fogyasztásnövekedés sokkal intenzívebb, mint amit a termesztés követni tud. Milyen fajtákat találunk a boltokban, ha megkóstolnánk őket? Milyen áron kaphatók? Miből terem a legtöbb hazánkban? Cikkünkben most ennek jártunk utána.

Termesztésben kiemelkedők vagyunk

Magyarország is nagymértékben kitesz magáért. A 90-es évek eleji 20 ezer tonnás évi gombatermesztésünk mára 30 ezer tonna fölé emelkedett.

Az össztermés mennyiségének nagy részét Magyarországon is a csiperke adja,

2000 tonna körüli a laskagomba ( Pleurotus ostreatus ) részaránya

és kismennyiségben (maximum 50 tonna / év) termesztik a shiitake-t ( Lentinula edodes ).

A 90-es évek jelentős termésnövekedése és exportbővülése révén a gombatermesztés a magyar mezőgazdaság egyik sikerágazatának számít napjainkban is. Magyarországon 18-20 nagyobb és 300-400 kisebb gombatermelőt tartanak nyilván, az ágazat mintegy 4500 főt foglalkoztat. Gombát zárt gombatermesztő házakban, sátrakban, és kisebb részben pincékben termesztenek. A legtöbb gombát Pest, Heves és Bács-Kiskun megyében termesztik. Régi, tradicionális termőterület Budafok-Budatétény és Kőbánya – ahol a pincerendszerek kiválóan alkalmasak gombatermesztésre –, valamint Győr és Eger. A termesztett gombák jelentős részét frissen exportáljuk a nyugat-európai országokba, nagy részét Ausztriába és Németországba.

Na, de mi a helyzet a fogyasztással?

Ahogy fentebb írtuk, hazánkban a legjelentősebb termesztett gombafaj a csiperke és a laska. Ugyan a gomba nagyon egészséges alapanyagnak számít a konyhákban, ennek ellenére az egy főre eső gombafogyasztás Magyarországon nagyon alacsony, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara körképe szerint 1-1,5 kilogramm évente.

A Központi Statisztikai Hivatal legutóbbi adatai szerint, az egy főre jutó gombafogyasztás régók szerint a következőképpen alakult:

Az egy főre eső gombafogyasztás a Dél-Dunántúlon a legmagasabb, itt ez a szám 1,9 kg. A képzeletbeli dobogó második fokán Budapest és Nyugat-Dunántúl áll, 1,4 kilogrammal. A harmadik helyen Közép-Magyarország áll, 1,2 kg fogyasztással. Őt követi a Közép-Dunántúl, 1,1 kilogrammal. A lista végén Dél-Alföld áll, 0,8 kg fogyasztással, illetve az utolsó helyen két régió szerepel: Észak-Magyarország és Észak-Alföld, itt mind a két régióban azonos az egy főre jutó gombafogyasztás száma, ami 0,6 kg.

A KSH adatait böngészbe érdekes adat az is, hogy a fővárosban az egy főre jutó gombafogyasztás 1,4 kg, ugyan úgy, ahogy a vármegyeszékhelyekben, megyei jogú városokban is. De meglepő az is, hogy a további várostípusokban ettől kevesebb, 0,9 kg, míg a községekben még kevesebb, 0,8 kg az egy főre jutó gombafogyasztás mennyisége.

Miért éri meg fogyasztani őket? A magas ásványianyag- és vitamintartalmú, értékes fehérjéket és zsírsavakat tartalmazó gombafélék itthon inkább ősszel-télen keresettek. Egyedüliként a gombák tartalmaznak természetes úton D-vitamint, valamint bizonyos mértékben helyettesíthetőek velük a hús tápanyagai, továbbá olyan fontos aminosavakat vihetünk be velük a szervezetünkbe, amelyek a zöldségekben nem találhatóak meg. Glükóztartalmuk rendkívül alacsony, illetve glutén- és laktózmentesek. Továbbá testsúlycsökkentő hatásúak, élelmi rostban gazdagok, emellett nagyon alacsony a kalóriatartalmuk: 100 g csiperkegomba csupán 39 kalóriát tartalmaz, a laskagomba pedig csak 33-at.

Az árak elszálltak, így nem mindegy, hol veszünk gombát!

A KSH legutóbbi, egyes termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó fogyasztói átlagárakat tartalmazó adatsorát böngészve megnéztük, hogyan változott a gomba átlag ára, az idei év, azonos időszakához képest. Ennek alapján jól látszik a folyamatos áremelkedés:

2019. márciusában a gomba ára 884 Ft/kg áron volt kapható,

2020. márciusában 965 Ft/kg áron,

2021. márciusában már 1060 Ft/kg áron volt kapható,

2022. márciusában tovább emelkedett 1190 Ft/kg-ra.

Idén még csak januári adatokat találtunk, ennek mentén láthatjuk, hogy 2023. januárjában 1550 Ft/kg áron vehettünk gombát.

Mi a helyzet a piacokon?

Ahogy mindig, úgy most is megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Árinformációs Rendszerének adatait, hogy megtudjuk, milyen fajta gombák és milyen áron kaphatók a fogyasztói, illetve nagybani piacokon. Nézzük is:

a vidéki fogyasztói piacokon találunk csiperkét 950-1200 Ft/kg áron, illetve laska gombát 1200 Ft/kg áron.

A vidéki nagybani piacok kínálatában láthatunk csiperkét 780 Ft/kg áron, illetve laskát 780-1000 Ft/kg áron.

Mire számíthatunk az áruházakban?

Körképeink során a nagyobb áruházak kínálatát is mindig gorcső alá vesszük, hiszen a rohanós hétköznapokban a legtöbben itt szerzik be a heti-havi gyümölcs- és zöldségmennyiséget. Nézzük is mit kínálnak számunkra a nagy üzletek:

Az Auchan kínálatában a következőket találjuk:

Baby fehér csiperke gomba 250 g - 469 Ft

Barna csiperke 250 g - 519 Ft

Auchan Kedvenc Fehér csiperkegomba 500 g - 849 Ft

Laskagomba 200 g - 499 Ft

A Tesco kínálatába ezeket találjuk:

Fehér csiperkegomba 500 g - 799 Ft

Fehér csiperkegomba 170 Ft/kg áron

Barna csiperkegomba 250 g - 529 Ft

Szeletelt csiperkegomba 300 g - 599 Ft

Laskagomba 250 g - 599 Ft

Shiitake gomba 100 g - 699 Ft

Portobello gomba 350 g - 1099 Ft

Őrdögszekér gomba 3 db - 989 Ft

A Spar üzleteiben a következőket találjuk:

Korona fehér csiperke gomba szeletek 300 g - 619 Ft

Termesztett fehér csiperke 1 kg - 1549 Ft

Extra fehér csiperke 500 g - 819 Ft

Gomba fehér csiperke lédig - 1699 Ft/kg

Gourmet steak csiperkeszeletek 300 g - 649 Ft

Termesztett fehér csiperkegomba 500g - 799 Ft

Termesztett fehér csiperke 250 g - 429 Ft

Gomba barna csiperke lédig - 1799 Ft/k

Termesztett barna csiperke 250 g - 449 Ft

Korona termesztett barna csiperke 500 g - 829 Ft

Gourmet portobello 350 g - 949 Ft

Shii-Take gomba 100 g - 699 Ft

Fungi Exotica fehér shimejii gomba 150 g - 799 Ft

Basic laskagomba 300 g - 599 Ft

Vegyes gombatál 400 g - 649 Ft

Mindig érdemes körülnézni!

Az jól látszik, hogy a gomba ára évről-évre egyre csak emelkedett (ahogy a legtöbb zöldség és gyümölcs ára is). A piacokon ugyan mindig friss áruval találkozhatunk, de olykor borsos áron kínálják az eladók termékeiket. Ilyenkor érdemes mérlegelni: hazai terméket választunk, magyar termelőktől, esetleg biogazdaságoktól kicsit magasabb árért. Vagy megelégszünk az áruházi termékekkel, melyek többsége ugyan már törekszik hazai termelőktől beszerezni az árukat, de azért nagyobb eséllyel futhatunk import termékekbe.

Címlapkép: Getty Images