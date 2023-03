Luxus étel lett már a szegények vacsorája is: sokat spórolhatsz, ha magad állsz neki

Régen a szegény falusiak ételének számított, manapság igazi luxus lett a zsírból készült magyaros finomság, a töpörtyű fogyasztása is. Jobban járunk, ha saját magunk készítjük el, mivel sokkal finomabb! Meg is mutatjuk, hogyan lesz igazán ropogós!

Nincs az a magyar háziasszony, aki mostanában ne azon törné a fejét, miként is csökkenthetné a háztartási kiadásokat. Az elszálló árakat elnézve érdemes lehet feleleveníteni még a hűtőszekrények elterjedése előtti hústartósítási módokat, ilyen a zsírban konfitálás, amelyből nemcsak télvíz idején készíthetünk isteni lesütött húsokat – de erről a HelloVidék korábban itt írt. Régen a szegény falusiak ételének számított, manapság igazi luxus lett a másik zsírból készült magyaros finomság, a töpörtyű fogyasztása is. Szupermarketekben alig találni, a hentesnél 4000-5000 forintos kilónkénti áron olykor beszerezhetjük, de ha spórolni szeretnénk, érdemes inkább otthon nekiállni!

Kész horror, mennyit változott a sertészsír, vele a töpörtyű ára

Még január végi adat, hogy a tavalyi évben a zsíros kenyér drágult a leginkább az élelmiszerek közül. Magyarországon a KSH friss adatai alapján, egyetlen év alatt több mint a kétszeresével kerül többe a disznózsír. Raskó György agrárközgazdász szerint a szegényebbek lényegesen nagyobbnak érzékelik az inflációt, mint a tehetősebbek. Raskó György azt is mondta: az árstop miatti veszteségeit hárítja a fogyasztókra a sertéságazat - írta az RTL.

Az agrárközgazdász a Klubrádióban január 16-án délelőtt megerősítette a sokkoló információt, valóban horror mértékben nőtt a sertészsír ára. Hozzátette, részben azért is emelkedhetett a sertészsír ára ekkora mértékben, mert a kereskedők azt tapasztalták: a növényi olajok áremelkedése miatt erősen megnőtt a kereslet a sertészsír iránt. Így ennek is felment az ára. Hasonló jelenség figyelhető meg a töpörtyűnél is: a sonka bődületes drágulása miatt egyre többen ezt vásárolták, így ez iránt is megnőtt a kereslet. Raskó György szerint tudomásul kell vennünk, hogy vége az olcsó élelmiszerek korának.

A jáki majorban sem készítenek sok töpörtyűt

Az osztrák- magyar határ közelében, Ják külterületén, az erdő szélén találjuk az egykori határőrlaktanyát, ahol a Rácz család 1993 óta építi családi gazdaságát. Stefi és férje is agrármérnökök, 1986 óta foglalkoznak sertéssel. Ahogy mesélik, ezzel indultak, később szarvasmarhával és egyéb jószágokkal is gyarapodott a gazdaság. Közel száz koca és szaporulata van náluk, önellátó gazdálkodást folytatnak. Itt a disznók „mélyalmos” tartásban vannak, a takarmánytól kezdve, amit csak lehet, igyekeznek maguk megtermelni. Pár éve saját vágóhidat működtetnek, Szombathelyen a piacnál boltot nyitottak, itt árulják a friss házi jellegű hús- és tejkészítményeiket. A Rácz majorban sajtot, valódi húsból készített, adalékanyagmentes debrecenit, virslit is töltenek, emellett mindenféle hagyományos paraszti disznótoros finomságot – hurkát, kolbászt, sonkát, szalonnát, disznósajtot - is kínálnak, de télvíz idején a töpörtyű sem hiányozhat a pultból.

Leányuk Szalayné Rácz Adél megerősítette nekünk, nemcsak az élelmiszerboltokban, a Rácz major termékei között is jócskán megdrágult az elmúlt egy évben a töpörtyű:

5000 forint kilója most a töpörtyűnek, tavaly 3500-4000 forintos áron adtuk. Szoktunk olyat is készíteni, ami hájból és nem zsírszalonnából készül, az olcsóbb, annak 3500 forint kilója. Ez is nagyon finom, és természetesen ezt is nagyon keresik.

Adél azt is elárulta, hogy a családi majorban egy dupla falu, rozsdamentes acélból készült zsírsütő edényben készítik a töpörtyűt, ami automatikusan forgatja a zsírszalonnát. Így viszonylag egyszerűbb elkészíteni, nem kell a kézi keveréssel bajlódni.

Nálunk sem készül sok töpörtyű, és ritkán is állunk neki, ennek oka, hogy a zsírszalonnát elviszik nyersen is. Nagyon sokan inkább hazaviszik maguknak, és inkább otthon készítik el, mert akkor megmarad a zsír, de lesz saját töpörtyű is, és olcsóbban jönnek ki

- teszi hozzá a termelő.

Mennyire éri meg, ha mi magunk állunk neki sütni?

Zsírszalonna ára jelen pillanatban (a Rácz majorban) 1600 Ft/kg körül mozog. Ahogy megtudtuk, 1 kg zsírszalonnából kb 20 dkg töpörtyű készíthető, tehát nem kell gyors fejszámolás ahhoz, hogy önmagában, ha csak a töpörtyűre vágyunk, és a őstermelőtől vásárolunk zsírszalonnát, úgy egy kiló 8000 Ft-ra jön ki. Viszont nem elhanyagolható, hogy azt a zsírt, amit kisütünk, remekül hasznosíthatjuk aztán otthon a konyhánkban is.

Így készül a ropogós házi töpörtyű

Vágjuk fel a zsírszalonnát tetszőleges méretű kockákra, a legjobb a 2-3 centiméteres méret. Ha felvágtuk az egészet, helyezzük egy zománcozott edénybe, és kilónként fél deci vízzel öntsük fel - ez azért szükséges, mert a gőzben sokkal jobban megpuhul a szalonna, ráadásul sokkal több zsírt is enged.

Folyamatos kevergetés, forgatás mellett süssük kis lángon, a vége felé közeledve fokozottan figyeljünk oda a keverésre, nehogy leégjen. Mikor már látjuk, hogy a zsírja habzik, letisztult teljesen, akkor egy részét szedjük ki egy edénybe. Annyit szedjünk ki minden esetben, hogy ami maradt, ellepje a töpörtyűt teljesen. Amikor már az aranybarna töpörtyű a zsír tetején marad, készen is vagyunk! Szedjük ki a zsírból, a zsírt pedig öntsük bele egy tárolóedénybe.

Fontos tudnivaló még a sózás! Csak akkor sózzuk meg, amikor fogyasztjuk, mert különben meg fog puhulni!

Címlapkép: Getty Images