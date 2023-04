Fogadjunk, hogy eddig te is rosszul készítetted a sertéshúst: ez lenne az ízes, omlós sült titka?

A csirkemellhez hasonlóan a jó sertés sült nemcsak a főzési technikán múlik, hanem a fűszereken is. Mégis ki szeretne belevágni egy íztelen, nyers sertéssültbe? Szerencsére van néhány apró trükk, amivel ízletes ételt varázsolhatunk az asztalra. Ha gazdag, szájban olvadó sertéshúsra vágyunk, akkor érdemes a következő néhány tanácsot megfogadni.

Akár füstösre, akár fűszeresre tervezzük a húsunkat, bármilyen alakú és méretű sertéshús jó alapanyag lehet, ha jól készítjük el őket. Viszont van néhány gyakori hiba, amit nagyon sokan elkövetnek. Az egyik például, hogy a sertéshúst idő előtt fűszerezik. Na, de miért érdemes kihagyni azt a lépést, ami kézenfekvőnek tűnik? Miért kell a fűszerezést későbbre halasztani? Mikor és hogyan érdemes sütni a sertés húst? A The Daily Meal összegzéséből most minden kiderül.

A túl korai fűszerezés szárazabb sertéshúst eredményez

Az, hogy első lépésként fűszerezzük a húst, kézenfekvőnek tűnik, mint ahogy a csirkét bepácoljuk, mielőtt a grillre helyezzük. De az igazság az, hogy a túl korai fűszerezés azt eredményezheti, hogy a sertéshús kevésbé lesz puha és sokkal szárazabbá válik, mint azt szeretnénk. De nem ez az egyetlen, amire érdemes figyelni.

Használjunk pácot, hogy nedvesen tartsuk a sertéshúst

Ma már nem mindenki éli meg azt a luxust, hogy egy este alatt gyorsan elkészítsen egy sertésvacsorát. Bizonyos esetekben sokkal több időt takaríthatunk meg, ha a húst idő előtt bepácoljuk, majd később készítjük el. Nagyon egyszerű megoldás, ha egy éjszakára páclébe áztatjuk a karajt. Ha hagyjuk a sertésszeleteket a választott pácban pihenni, amíg készen nem áll a főzésre, sütésre akkor nemcsak a húst engedjük magába szívni a pác ízeit, hanem a folyadék is segít megóvni a kiszáradástól. Az is okos megoldás, ha 30 perccel a főzés előtt kivesszük őket a pácból. Ha a húst hagyjuk egy kicsit szobahőmérsékletűre melegedni, ahelyett, hogy hűtve dobnánk a szeleteket a serpenyőbe, az segít biztosítani, hogy a nedvesség ne vesszen el sütés közben. Fontos továbbá, hogy szép lassan, alacsonyabb hőfokon türelmesen süssük a húst, ne gyorsan, magas hőfokon.

Hogy készül a tökéletes sertés sült?

A jó hír az, hogy több apró trükk is létezik arra, hogy igazán ízletes sültet készítsünk a családnak. A megfelelő hússzelet kiválasztásától a lédússágot és ízt biztosító elkészítési módokon át a megfelelő főzési módokig – minden hasznos tanácsot összeszedtünk.

Válaszd ki a megfelelő húst az ételhez

A legegyszerűbb, de a legfontosabb dolog, amit megtehetsz annak érdekében, hogy a sertésszeleted puha legyen, hogy kiválasztod a megfelelő szeletet. Nem tudtad, hogy különböző darabokra vágott sertéskaraj létezik? Nem vagy egyedül, de azért vagyunk itt, hogy minden információt megadjunk, ami ehhez a hús elkészítéséhez szükséges. A Premier Meat Company szerint a sertésborda a legelterjedtebb és legkönnyebben elkészíthető. A szelet tartalmazza a csontot, ami elengedhetetlen a lédús sertésszelet elkészítéséhez. Ez egy T-alakú sertéshúsdarab a karaj közepéből. Ezt a darabot általában franciául szolgálják fel, ami azt jelenti, hogy a csont végét megtisztították, és szabadon hagyták a karaj felett.

Egyéb megfontolandó lehetőségek közé tartozik a sertéskaraj porterhouse. A sertéskaraj csípő részéből vágva ez egy prémium minőségű sertéshús, bár nem lesz akkora, mint a porterhouse steak, amelyet valószínűleg jobban ismersz. Vannak más lehetőségek is, amelyek a legmegfelelőbbek a pörköltekben való tálaláshoz, mint például a karaj vagy comb esetleg a lapocka.

A só sokat segíthet

Ha főzés előtt beáztatjuk a sertésszeleteket, ez csodálatos megoldás arra, hogy lédús legyen. Ahogy Mashed elmagyarázza, az egyszerű sóoldat nem más, mint sós víz, de hozzáadhatunk fűszernövényeket és egyéb fűszereket, hogy olyan pácot készítsünk, amely nem csak lágyítja, hanem kiváló ízt is ad a húsnak.

Ha alapvető opciót keresünk, adhatunk hozzá szemes borsot és cukrot, ami segít kiegyensúlyozni a sóoldat sósságát. Bármilyen cukrot vagy édesítőszert használhatunk – fehér vagy barna cukrot, mézet, agavé cukrot vagy bármi mást. Ezután oldjuk fel a sót és a választott édesítőt a vízben egy edényben, közepes lángon. Ezután hűtsük le a sós vizet, és merítsük bele a húsokat. Négy órán át kell ázniuk, ez a legjobb időtartam ahhoz, hogy a sertésszelet lédús és ízletes legyen.

Adjunk hozzá almabort

Az almaecet egy vonzó módja annak, hogy a sertésszeleteket lédússá tegyük. Az almaecetben lévő savak elősegítik a sertéshús puhítását, illetve az almaecet édessége segít kiemelni a sertés ízét.

Hagyjuk pihenni a húsokat

Ha azt szeretnéd, hogy puha legyen a sülted, hagyd pihenni a sertésszeleteket főzés előtt és után. Az egyik gyakori hiba, hogy a sertésszelet sütésekor közvetlenül a hűtőből a főzőfelületre helyezik a háziasszonyok. Ha így csináljuk, a sertéshús külseje sokkal gyorsabban megsül, mint a belseje. Ez elszenesedhet, mire a sertésszelet megsül.

Éppen ezért főzés előtt hagyjuk szobahőmérsékletűre melegedni a sertésszeleteket. Vegyük ki őket a hűtőszekrényből 20-30 perccel főzés előtt. Így a sertéshús egyenletes hőmérsékletű lesz, hogy aztán egyenletesen süljön majd meg. Ha a húst főzés/sütés után pihentetjük, az segít elpusztítani a kórokozókat és kiküszöböli az élelmiszer-eredetű betegségeket. A hús nedvességtartalmát is segíti, és mivel a lédús sültre törekszünk, ez elengedhetetlen. Ha pihentetjük, a víz újra eloszlik a húsban, így elfogyasztása közben lédús lesz. Ha becsomagolja a húsokat a főzés után, az is segít megőrizni a nedvességet, és kiváló ízük lesz.

Sütéshez használjunk olajat, fűszerezéshez vajat

A sertés sült vajjal meghintése segítheti a hús ízesítését és lágyítását a sütés után. Szakértők szerint süssünk olajban - szőlőmag- vagy rizskorpaolaj jól működik. Alternatív megoldásként használhatunk sertészsírt is. Ez felerősíti a sertéshús ízét, és aranybarna színt ad a külsejének.

Miután megpirítottad a sertéshúst az olajon, fejezd be vajjal. Ez hozzáadja az ízt és segít lezárni a sütési folyamatot. A sertéshús fűszerezéséhez fűszernövényeket és fűszereket is adhatunk a vajhoz. A zsálya és a kakukkfű elragadó hagyományos fűszerezési lehetőség. Ha valami kevésbé gyakoriat keresünk, érdemes kipróbálni hozzá a bazsalikomot és a mentát is.

Ne vágd le a zsíros részeket

A zsírosabb sertésszeletek nemcsak finomabbak, de szaftosabbak is. Túl sokan vágják le a zsiradékot például a sertéskarajról is, mert azt akarják, hogy soványabb húst kapjanak. Ha találsz egy szépen márványozott sertésdarabot, ne vágd le róla az összes zsírt, mert száraz, kevésbé ízes karaj lesz belőle. Ezzel csak ízesebb húst fogsz kapni!

Címlapkép: Getty Images