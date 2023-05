A magyar kertek elfelejtett csodabokra: bogyója igazi kincs, mégis alig fogyasztják

A falusi kertek dísze volt egykor a közönséges mahónia, népi nevén a borbolya. A legtöbben azért látásból felismerik ezt a dekoratív növényt, még ha a nevét esetleg nem is tudják. Arról azonban, hogy bogyója nemcsak ehető, de az egyik legegészségesebb gyümölcsünk, tényleg alig hallani. Pedig ez lehetne a magyarok goji bogyója! Most, hogy zöldellik, érdemes megbecsülni, és időben felkészíteni magunkat a nyári végi szüretre.

Évtizedek óta az előkertünk egyik fő ékessége egy közönséges mahónia cserje: tavasszal virágaival, télen pedig zöld leveleivel díszít. Mivel örökzöld, viaszos vastag leveleit évszaktól függetlenül remekül lehet dekorelemként is használni. Az adventi koszorúba, karácsonykor csomagoláshoz rendszerint vágunk az ágaiból. De, hogy a bogyója ehető, erről mi is csak a közelmúltban hallottunk. Ráadásul nemcsak hogy ehető, de olyannyira egészséges, hogy ez lehetne a magyarok goji bogyója! Formára igen hasonlatos a termésük, csak míg az egyiket ingyen, saját kertünkben is megtermelhetjük, a másikért súlyos tízezreket is kifizethetünk. (Online webáruházak adatai szerint a goji bogyó kilója 6000 forint körül mozog. Az Ázsiából, főként Kínából származó aszalt gyümölcsöt gyógyhatása miatt fogyasztják.)

De lássuk csak, mi is ez a közönséges mahónia?!

A kerti mahónia a boglárkavirágúak rendjének borbolyafélék családjába tartozó növénynemzetség. Mintegy 70 örökzöld cserje tartozik ide. A mahóniák Kelet-Ázsiában, a Himalájában, Észak- és Közép-Amerikában őshonosak. Számos faja kedvelt kerti bokor, ezek mutatós örökzöld leveleik, ősszel, télen és kora tavasszal látható sárga virágaik és kék-fekete bogyóik miatt is népszerűek, így Magyarországon is gyakori, kerti díszcserje.

A közönséges mahónia (Mahonia aquifolium) őshazája Észak-Amerika nyugati területein van. Az itt élő emberek legfőképpen az erőnlétük megőrzésére és fokozására alkalmazták ezt a gyógynövényt. Talán azért is bíztak abban, hogy ettől a gyógynövénytől növekedni fog az állóképességük és a kondíciójuk, mert tudták, hogy a közönséges mahónia egy kiváló vértisztító növény. Az észak-amerikai indián őslakosok is szívesen használták ezt a gyógynövényt, mert hittek gyógyító erejében. De nem csupán a mahónia gyógyhatásaival voltak elégedettek, hanem a bogyótermésből alkoholt is készítettek. Az apró bogyókból lekvárt is főztek, mert meg voltak róla győződve, hogy emésztési panaszokra hatásos.

Gyógyítási célokra a mahónia ágainak kérgét és csúcsát, leveleit és virágait is használják. A gyógynövény legfőbb hatóanyagai az alkaloidok, a flavonoidok, a cserzőanyagok, a szalicil-aldehidek és az illóolajok. A gyógynövény fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő, lázcsillapító, vizelethajtó, izzasztó és antimikrobiális hatásokkal rendelkezik.

A gyógynövényt belsőleg és külsőleg is lehet alkalmazni. A levelek belsőleg az emésztési panaszokat orvosolják, de a gyomorgyulladást is csillapítják és a hörghurutot is kezelik. A virágok csökkentik a reumás panaszokat, gyógyítják a hólyag- és vesepanaszokat, de a fejfájás és a köszvény kellemetlen és fájdalmas tüneteire is hatásosak. A mahónia kérgéből pedig kenőcsöt készítenek, amely hatékonyan orvosolja az akné és a pikkelysömör kellemetlen tüneteit. A mahónia megnyugtatja a korpás, hámló, szeborreára hajlamos bőrt. Ezen kívül jelentős mértékben képes csökkenteni a korpásodást, és a bőr irritációját is enyhíteni képes.

Se öntözni, se metszeni nem kell

Kertbarátok azért is szeretik, mert nem igényel sok törődést, kedveli a szárazságot, illetve az árnyékos, félárnyékos helyet. Ez a növény sövényként is funkcionálhat, metszeni sem szükséges, csak bizonyos időközönként a beteg, elhalt hajtásokat kell róla eltávolítani.

Citrompótlónak is szuper, olyannyira savanyú

Termése cukrot, almasavat, pektint, valamint C-vitamint tartalmaz, jellemzően édes gyümölcsökhöz, mustba, lekvárba, zselébe (elősegíti a megszilárdulást) és szörpökbe használhatjuk fel. A kökényhez hasonlóan, ha a termését megcsípi egy kicsit a dér, már nem olyan savanyúak, mint előtte.

Talán amiatt nem terjedt el szélesebb körben a mahónia vagy borbolya háztáji befőzése, mert a ebből akarunk szörpöt készíteni, a terméseket meg kell kocsányuktól tisztítani, majd kipréselni, gondosan vigyázva arra, hogy magjai ne kerüljenek a lébe, mert keserűvé teszik a szörpöt.

Szörp és dzsem is készíthető belőle!

Íme, egy videó, hogyan is álljunk neki a borbolya háztáji befőzésének:

Címlapkép: Getty Images