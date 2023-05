Brutális akciókat robbantottak a magyar boltok: rengeteget spórolhatsz ezekkel a receptekkel

Az áremelkedések árnyékában sok háziasszonynak okoz fejtörést, mit főzzön hétvégén, ha összegyülik a család. Bizony, rengeteg magyar családban sarkalatos pont a bevásárlás, éppen ezért érdemes követni a boltok akcióit, hiszen mindig kifoghatunk olyan alapanyagokat, melyekből könnyen összedobhatunk filléres ételeket. Ráadásul, a kormány az elmúlt napokban hozott rendelete szerint, júniustól a boltoknak kötelező akciókról kell gondoskodnia. Éppen ezért, még inkább megéri átlapozni az akciós újságokat. Most mi is szemügyre vettük őket és megnéztük, mi készülhet egy-egy olcsóbb alapanyagból a családi asztalra. Íme az árak és a receptek!

A rendelet a kötelező bolti akciókról a Magyar Közlönyben jelent meg. A részleteket a Gazdaságfejleszési Minisztérium egy közleményben is ismertette.

A rendelet értelmében a kötelező akciózást a kereskedők 2023. június 1. és 2023. szeptember 30. között kötelesek bevezetni. Akciós időszaknak minősül a hét csütörtöki napján 0 órától a következő hét szerdai napján 24 óráig terjedő időtartam, vagy a kereskedő által szabadon választott,egybefüggő 168 óra időtartam.

A rendelet szerint kereskedőnek az minősül, aki a Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszerében „4711 –Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem” megjelöléssel feltüntetett tevékenységet főtevékenységként folytat és a nettó árbevétele a 2021. évben az 1 milliárd forintot meghaladta - az első közlésekhez képest ezt megemelték, akkor 500 millió forintról volt szó, így a legkisebb boltok mentességet kaptak. A rendelet az üzletben vagy bevásárlóközpontban folytatott kereskedelmi tevékenység mellett a csomagküldő kereskedelemre is kiterjed

Pontosan meghatározták az akciós termékkategóriákat is, amelyek a következők:

Baromfihús

Sertés-, marhahús, egyéb húsféleségek

Hal, halkonzerv

Húskészítmények

Tej, tejföl és helyettesítői

Joghurt és egyéb savanyított készítmények

Egyéb tejtermék

Sajt

Vaj, margarin és készítményei

Egyéb zsiradékok (növényi és állati)

Kenyér

Péksütemények

Száraztészta, rizs, egyéb cereáliák

Liszt, cukor, tartósított lisztesáru

Friss zöldség

Friss gyümölcs

Gyümölcs-, zöldséglé

Készételek, fűszerek, ételízesítők

Kávé, tea

Ásványvizek és üdítőitalok.

A kereskedő köteles az akciós időszakban termékkategóriánként legalább egy termék vonatkozásában, az elmúlt 30 napban általa alkalmazott legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi árhoz képest legalább tíz százalékkal alacsonyabb árat alkalmazni. A legalacsonyabb bruttó kiskereskedelmi ár megállapítása során nem kell figyelembe venni a termék azon árcsökkentett bruttó kiskereskedelmi árát, amelynek alkalmazására a termék minőség-megőrzési vagy fogyaszthatósági idejének lejárta miatt, az azt megelőző 72 órában került sor. Az árcsökkentés alkalmazása során egyéb költség vagy díj nem számolható fel.

Ennek mentén tehát készülhetünk nagyobb akciókra, kedvezményes termékekre, amik sok esetben segítik majd a nagybevásárlásokat, illetve adnak majd tippet, ötletet ahhoz, milyen étel kerüljön a családi asztalra. Júniusig még bőven van idő, de addig sem kell elkeserednünk, kisebb-nagyobb akciókkal most is előrukkol a legtöbb áruház. Megnéztük a heti akciókat és adunk is néhány tippet, mire érdemes figyelni.

Mit főzzünk hétvégére?

Ahogy fentebb írtuk, átlapoztuk az akciós újságokat és gyűjtöttünk néhány receptet, amiket érdemes kipróbálni, akár hétvégén is, hiszen általuk egészen olcsón úszhatjuk meg a bevásárlást. Na de jöjjenek a receptek!

1. Az ALDI akciós újságában találtunk póréhagymát 369 Ft/db áron, újburgonyát, 999 Ft/kg áron, gyulai vagy csabai kolbászt (250 g) 999 Ft/csomag áron. Ezekből az alapanyagokból készíthetünk egy póréhagyma-krémlevest illetve főételként paprikás krumplit, kolbásszal.

Póréhagyma-krémleves

Hozzávalók:

1 db póréhagyma

2 evőkanál vaj

víz

1 db zöldségleveskocka

1 db burgonya

2 dlf őzőtejszín

Só ízlés szerint

Elkészítés:

A póréhagyma krémleveshez a póréhagymát karikákra vágjuk, majd vajon megdinszteljük egy fazékban. Felengedjük annyi vízzel, hogy éppen ellepje a hagymát, majd beledobjuk a leveskockát. Amikor nagyjából megpuhult a hagyma, hozzáadjuk a kockára vágott burgonyát is. Amikor minden megfőtt, botmixerrel pürésítjük az egészet. Felöntjük a tejszínnel, alacsony hőfokon összerottyantjuk, majd ízlés szerint sózzuk.

Paprikás krumpli

Hozzávalók:

1 kg burgonya

15 dkg kolbász

1 közepes fej vöröshagyma

2 gerezd fokhagyma

4 evőkanál olívaolaj

2 teáskanál fűszerpaprika

só ízlés szerint

bors ízlés szerint

Elkészítés:

A megtisztított krumplit felkockázzuk, és a hagymát is apróra felvágjuk. A kolbászt felkarikázzuk. Az olajat megforrósítjuk, beletesszük a hagymát, üvegesre pároljuk, majd levesszük a tűzről. Hozzátesszük a pirospaprikát, elkeverjük, beledobjuk a krumplit, a kolbászkarikákat, az apróra kockázott fokhagymát, pici vizet öntünk alá, és visszatesszük a tűzre. Jól átforgatjuk, megsózzuk, megborsozzuk, és annyi forró vizet öntünk rá, hogy épp ellepje. Lefedjük, és puhára főzzük.

2. Az Auchan akciós újsága szerint most a friss, egész csirkecomb ára 979 Ft/kg, a fejes saláta pedi 238 Ft/db. Ennek mentén készíthetünk sült csirkecombot, ecetes-fokhagymás fejessalátával.

Ropogós, sült csirkecomb

Hozzávalók:

2 db csirkecomb

1 kis fej vöröshagyma

3 gerezd fokhagyma

3 evőkanál olívaolaj

1 kávéskanál só

1 csipet bors

1 csipet chili

1 csipet petrezselyem

Elkészítés:

Elsőként alaposan megmossuk a combokat. Egy hegyes késsel pár helyen beszurkáljuk (hogy a fűszerek jól átjárják, illetve így könnyebben is át tud sülni). Sózzuk, borsozzuk mindkét oldalát, majd félretesszük, amíg elkészítjük a pácot. Az olajat összekeverjük a fűszerekkel. Fokhagymanyomón átnyomjuk a fokhagymagerezdeket és a kis darabokra vágott vöröshagymát is. Ezeket is hozzáadjuk a fűszeres olajhoz, és jól elkeverjük. (Aki szereti a csípőset, keverhet hozzá darált erős paprikát is.) A combokat mindkét oldalukon bekenjük a fűszeres-hagymás olajjal, hogy mindenhova jusson. Mikor ezzel megvagyunk, egyesével alufóliába tekerjük őket minél szorosabban, és tepsibe rakjuk őket. Közepes hőfokon kb. 30-45 percet sütjük őket, majd lehajtjuk róluk a fóliát, hogy szépen megpiruljanak. Közben a saját levükkel, vagy ha maradt még a pácból, 2-3 alkalommal meglocsoljuk őket, hogy szép színük legyen. Kb. 15 percig kell így sütni, és el is készültek.

Ecetes-fokhagymás fejes saláta

Hozzávalók:

1 db fejessaláta

2 evőkanál fehérborecet

1 evőkanál olívaolaj

1 evőkanál víz

1 teáskanál só

1 gerezd fokhagyma

Elkészítés:

A fejes salátán és fokhagymán kívül mindent keverjünk össze egy kis keverőtálban. A fejes saláta leveleit tépjük darabokra egy nagyobb salátástálba. Majd öntsük le az ecetes dresszinggel, és reszeljünk rá egy gerezd fokhagymát. Keverjük jól össze, és már fogyaszthatjuk is!

3. A Lidl akciós kínálatában is egészen jó ajánlatokat találunk. Van itt töltött tortelloni 799 Ft/csomag áron, amihez már csak egy laza szószt kell készítenünk és már meg is van a hétvégi ebéd.

Fokhagymás-sajtos tortelloni

Hozzávalók:

250 gr tortellini

500 ml főzőtejszín (20%)

3 gerezd fokhagyma

1 evőkanál olívaolaj

2 kávéskanál bazsalikom

4 evőkanál reszelt sajt

ízlés szerint só

ízlés szerint bors

ízlés szerint szerecsendió

Elkészítés:

A toltellinit sós vízben megfőzzük pontosan, ahogyan a csomagolásán írja. Egy mély serpenyőben megdinszteljük a fokhagymát. Hozzátöltjük a tejszínt, bazsalikomot és ízlés szerint a sót, őrölt borsot és szerecsendiót. Jöhet a leszűrt tortellini és a reszelt sajt, 2-3 percig főzzük, hogy összeérjenek az ízek. Zöld bazsalikom- vagy petrezselyemlevéllel megszórva tálaljuk.

4. A Tesco akcióit nézve, találunk már előre pácolt termékeket, például joghurtos csirkecombfilét 1199 Ft/csomag áron, amihez már csak krumplipürére van szükség. Itt burgonyát már 399 Ft/kg áron is vehetünk.

Burgonyapüré

Hozzávalók:

1 kg burgonya

5 dkg vaj

3 dl tej

1 csipet fehér bors

só ízlés szerint

Elkészítés:

A krumplikat megpucoljuk, és kockára vágjuk. Majd sós vízbe téve megfőzzük őket. Ezután egy szűrő segítségével krémesre passzírozzuk a krumplit, ez benne a nagy titok! Közben míg a krumplit passzírozzuk, a tejet felmelegítjük, és hozzáöntjük a burgonyamasszához, plusz a kockára vágott vajdarabokat is dobjuk rá. Sózzuk, borsozzuk. Nincs más dolgunk, mint nagyon jól elkeverni, és már fogyaszthatjuk is.

Összegzés

Ha megnézzük, egy-egy nagyobb bevásárlás borzasztó mértékben megcsapolja a családi kasszát, ezért is érdemes figyelni az akciós termékeket. Lehet, hogy sok időt vesz igénybe, míg átfésüljük őket, de mindenképp megéri, ha spórolunk jó néhány ezer forintot a konyhára. Ennek mentén tehát érdemes egy kis időbefektetést szánni arra, hogy spórolni tudjunk. Járjunk nyitott szemmel, hiszen akár egy hétvégi ebéd is kijöhet 2-3000 forintból a családnak.

