Megnyílt a népszerű lánc első üzlete itthon: mostantól itt is töltődhetnek az autósok

Megnyitotta kapuit az ORLEN töltőállomás-hálózat Európa-szerte népszerű Stop Cafe kávézóinak első magyarországi tagja. A helyi és a nemzetközi gasztronómiát ötvöző ételeket, valamint minőségi, Fair-Trade® kávékat kínáló Stop Caféval az M3 autópálya gödöllői szakaszának déli oldalán található ORLEN-kúton találkozhattak itthon elsőként az autósok, de a kínálat már elérhető az M7-es és M1-es autópályák melletti helyszíneken is. Ezzel új szakaszába lépett az ORLEN magyarországi kúthálózatának tavaly decemberben megkezdett fejlesztése.

Az ORLEN töltőállomásokon üzemelő Stop Cafe már jól ismert az autósok körében Lengyelországban, Csehországban, Litvániában és Szlovákiában, most pedig a koncepció a kelet-közép-európai régió legnagyobb energetikai vállalata révén Magyarországra is megérkezett. Az ORLEN azon törekvését, hogy ügyfelei számára minőségi és minél szélesebb körű kiszolgálást nyújtson, a hazai töltőállomások nagy részén működő DESPAR-üzletek is jól mutatják. Ehhez mérten a Stop Cafe is több egy egyszerű gyorséttermi szolgáltatásnál.

Kínálatában éppúgy helyet kapnak a népszerű hot-dog variációk, mint a hazai hagyományokat és a nemzetközi gasztronómiai hatásokat ötvöző kreatív, egészséges és megfizethető szendvicsek, amelyeket a szakképzett személyzet mindig friss alapanyagokból, a helyszínen készít el.

Ezzel egyidőben a kávézás élménye is új szintre emelkedik, ugyanis az ORLEN Stop Caféban csak Fair-Trade® tanúsítvánnyal rendelkező kávét szolgálnak fel. A kizárólag az ORLEN számára megalkotott keverékek között megtalálható egy kiváló minőségű Arabicából készült bio kávé és egy ízletes Espresso keverék, amelyben Arabica és Robusta is megtalálható. A Közép-Amerikából és Afrikából származó kávékombinációkat egy 200 éves kávékészítési és pörkölési tapasztalattal rendelkező cég szakemberei állították össze. A kínálatot energiaitalok és egészséges frissítők, például smoothie-k és chiaitalok széles választéka egészíti ki.

Az első magyarországi ORLEN Stop Cafe az M3 autópálya déli oldalának Gödöllő és Mogyoród közötti szakaszán, a jakabpusztai pihenőnél található töltőállomáson várja a vendégeket. Ez után az M7 autópálya Tárnokhoz közel eső részén, továbbá az M1-es zsámbéki szakaszának északi és déli oldalain üzemelő töltőállomások átépítése készült el, azóta pedig további hat helyszínen is a Stop Cafe márka részeként üzemel a kávézó. Az év végéig várhatóan hat újabb kúton is befejeződik a Stop Cafe koncepció kiépítése, így az autósok egyre több helyszínen találkozhatnak a különleges kávé- és szendvicskínálattal.

Kelet-Közép-Európa legnagyobb multienergetikai vállalatának nemzetközi tapasztalata és háttere komoly előnyt jelent számunkra értéknövelt szolgáltatásaink bővítésében. A sikeres Stop Cafe éttermi koncepciót 5 országban már jól ismerik az autósok, mostantól pedig a magyar piacon is elérhetővé válik. Erre a nemzetközi szinten már bevált koncepcióra építve szeretnénk a Stop Cafe hazai bevezetésével a vásárlók elégedettségét tovább javítani, új fejezetet nyitva ezzel a magyarországi ORLEN-töltőállomások fejlesztésében

- mondta Jaroslaw Szeliga, az ORLEN Magyarország ügyvezető igazgatója.

Az ORLEN nem csupán üzemanyagtöltő-állomásként és frissítő pontként kívánja kiszolgálni az ügyfeleit, az utakon közlekedők találkozóhelyeként is szeretne működni. Ehhez hozzájárul többek között a Stop Cafék kiépítése, a töltőállomások és az üzletek modern, a nemzetközi koncepciónak megfelelő kialakítása, az ingyenes és könnyen elérhető WI-FI hálózat, valamint az üzletekben található USB-töltők elérhetővé tétele is.

Magyarországon az ORLEN-csoport 2022. december 1-jén vette át a tulajdonába került 79 magyarországi töltőállomás üzemeltetését, amelyeket a vállalat azóta jelentősen átalakított. Az akvizíció következő lépéseként 2024-ben további 64 töltőállomás kerül majd az ORLEN tulajdonába Magyarországon, amelyek üzemeltetését 2024 közepéig fokozatosan veszik át, és ezzel párhuzamosan fog haladni az érintett kutak átépítése is.

Címlapkép: ORLEN Sajtó

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)