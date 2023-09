Befellegzett a tokaji aszúnak? Ezért a különleges nedűért őrül meg most rengeteg magyar

A Tokaj-hegyaljai borvidék 87 km hosszúságban és 3-4 km szélességben foglal helyet 5500 hektárnyi területen, három jellegzetes hegy, az abaújszántói és a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy, valamint a tokaji Kopasz-hegy közötti háromszögben, 28 település határában. A legtöbb magyar embernek azonnal a híres tokaji aszú ugrik be, ha ennek a borvidéknek a nevét meghallja, de van itt egyéb különlegesség is, amivel érdekes lehet megismerkedni. Utánajártunk, milyen évre számítanak idén ezen a borvidéken, hogyan érzékelik a klímaváltozást, és milyen borokat kóstoljunk meg, ha erre járunk.

Tokaji borvidék és az aszú

A Tokaj-hegyaljai szőlők első hiteles említése 1251-ből származik, a Turóczi prépostság alapítólevelében van erre vonatkozó utalás. Az Árpád-házi királyok komoly tapasztalattal rendelkező szőlőműveseket telepítettek a királyság területére, ám ekkor Tokaj-hegyalja még nem tűnt ki a többi borvidékünk közül.

A tatárjárás teljesen megsemmisítette a meglévő ültetvényeket, az újratelepítésre IV. Béla király olasz és vallon telepeseket hozatott az országba, így Hegyaljára is. Erről több községnév is tanúskodik: Olaszliszka, Bodrogolaszi stb. Feltehetőleg ekkor került a borvidékre a furmint, a bakator és a gohér szőlőfajta is.

A legenda szerint 1631 húsvétján ajánlotta fel az első aszút Sepsi Lackó Máté pap Lórántfy Zsuzsannának Sátoraljaújhelyben. A szőlő az Orémusz dűlőből származott. Ez az esemény újabb kutatások szerint 10-20 évvel korábban történt, és valószínűleg ennél is hamarabb készítettek már aszúbort Hegyalján. Ezt támasztja alá, hogy már az 1590-es években használták az "aszú szőlő" kifejezést (Szikszai Fabricius Balázs latin-magyar szótárában), és készítettek egy bizonyos "főbort", amit talán az aszúborral is lehet azonosítani.

Az aszúképződés fontos előfeltétele a késői szüret. Az 1700-as évekig Gál (október 10.) hetében kezdték a szüretet, több módosítás után végül Simon-Júda (október 28.) napjára tették. Az 1600-as évektől egyre több törvényi szabályozás lépett életbe, 1655-ben még az országgyűlés is foglalkozott az aszúborral, ami jól mutatja az aszúbor előállításának gazdasági súlyát.

Az aszúkészítés XVIII-XIX. század fordulóján élte abszolút fénykorát. Szakírók százai foglalkoztak az aszúval, kémiai és egészségügyi vonatkozásban is. Sokáig aranyat véltek benne felfedezni. Akkoriban szinte valamennyi jelesebb borvidékünkön megpróbálkoztak aszú készítésével, de ezeket a tokaji kiszorította a piacról. A legjelentősebb versenytársak a ruszti és a ménesi voltak. Legnagyobb mennyiségben a lengyelek és az oroszok vásároltak.

Tokaj-hegyaljai borvidék: a fokozottan védett magyar borrégió

A Tokaj-hegyaljai borvidék 87 km hosszúságban és 3-4 km szélességben foglal helyet 5500 hektárnyi területen, három jellegzetes hegy, az abaújszántói és a sátoraljaújhelyi Sátor-hegy, valamint a tokaji Kopasz-hegy közötti háromszögben, 28 település határában.

A Tokaj-hegyaljai borvidék zárt térség, ami azt jelenti, hogy ide más területről származó szőlőt, mustot, bort - palackozott borok kivételével - behozni nem szabad. Ezzel a borvidék borai, borkülönlegességei fokozott védelemben részesülnek.

Talaja:

A főként riolitból, andezitból és ezek tufáiból létrejött vulkáni takarón barna erdőtalajok alakultak ki. A borvidék talajának döntő része erősen kötött agyag, sok helyen köves, nehezen művelhető nyirok. Ezek a talajok viszont nyáron a mélyebb rétegekben nem száradnak ki, ezért a rajtuk levő ültetvények jól tűrik az aszályt. A térség kis részén, a tokaji Kopasz-hegy nyúlványain lösztakaró található.

Éghajlata:

Kontinentális jellegű, makro- és mikroklímája az optimális fekvésben - amely déli, délnyugati -, kedvező feltételeket biztosít a szőlőnek. Az ősz hosszú, napfényes, a reggelek párásak, a ködös napok száma október végén a legnagyobb, a nyár meleg és csapadékos. Ez a sajátságos éghajlat kedvez a nemesrothadásnak, a Botrytis cinerea jótékony fertőzésének. A csapadék éves mennyisége átlagosan itt 550-580 mm, az évi középhőmérséklet 10,6 C, a napsütéses órák száma 1900. Az éghajlati adottságok sajnos nem minden évjáratban biztosítják az aszúsodáshoz szükséges feltételeket.

Szőlőfajták:

A zárt borvidéken öt szőlőfajta termesztése engedélyezett. Ezek: a Furmint, a Hárslevelű, a Sárgamuskotály, a Zéta és a Kövérszőlő.

Furmint: a borvidék 50 százalékát kitevő jellegzetes magyar szőlőfajta. Bőtermő. Fürtje középnagy, bogyói nagyok, vastag héjúak. Későn érik, jól aszúsodik. Borának sav- és extrakt tartalma nagy, illata közepes, zamata karakteres.

Hárslevelű: 30 százalékos arányban található meg a térségben. Bőtermő. Fürtje nagy, hosszú, bogyói közepesek, vékony héjúak. Késői érésű, jól aszúsodik. Bora nagy sav- és extrakt tartalmú, finom hársmézillattal, és - zamattal.

Sárgamuskotály: termőképessége közepes, fürtje középnagy, bogyóhéja vastag. Rendkívül illatos és zamatos. 15 százalékban termesztett szőlőfajta.

Zéta: a Bouvier és a Furmint keresztezéséből jött létre. Fürtje kicsi, vékony bogyóhéjú. Korán érik, aszúsodik. Cukortartalma nagy, illatos fajta.

Kövérszőlő: jelenleg nem termesztik széles körben a borvidéken, pedig egy hagyományos fajtáról van szó. Kései érésű, de egy-két héttel megelőzi a főfajtákat. Nagyon jól aszúsodik, az ültetvény fekvésére viszont rendkívül érzékeny. Kedvező időjárás esetén a nagy, hosszúkás bogyói miatt az aszúszemek szedése gyors és nagyon hatékony. Aszúbogyóinak súlya akár háromszorosa lehet a Furminténak. Bora behízelgő, savtartalma finom összetételt mutat.

Fontos a pincék elhelyezkedése

A minőség elérésében az érlelés és a tárolás szerepe sem elhanyagolható. A riolittufába vájt pincék optimális körülményeket biztosítanak, az évi 1-2 °C-os hőingadozásuk kedvez a bornak. Az állandó páratartalomért az úgynevezett Cladosporium cellare nevű pincepenész a felelős, ami vastagon borítja a falakat, s az üvegeket bársonyos takaróként őrzi olykor évtizedeken keresztül, mondhatni hűségesen. A szőlőben pedig a Botrytis cinerea nevű gomba vonja be a szemeket, vékonyítja el a szőlőbogyók héját, segítve a sav és a cukor tökéletes harmóniájának létrejöttét. A világhírű aszúk és szamorodnik e nemes rothadású szőlőszemek hozzáadásával készülnek, a bor annál értékesebb, minél több aszúszőlőt tartalmaz.

Neves borászatok

Árvay Családi Pincészet

Szepsy Pince

Áts Pincészet

Oremus Szőlőbirtok

Demeter Zoltán Pincészet

Szent Tamás Szőlőbirtok és Pincészet

Tokaj Hétszőlő

Disznókő

Patricius Borház

Royal Tokaji

Grand Tokaj

Lenkey Család Szőlészete és Pincészete

Holdvölgy Borászat

Barta Pince

A Gonda Borászat különlegességekkel vonzza a borkedvelőket

A Gonda borászat az erdőbényei Liget-tanya családi gazdaság részeként felépülő és fejlődő 3. generációs borászat, igazi különlegességeket találhatunk a kínálatukban a vidékre jellemző borfajták mellett.

A 2014-es technológiai váltástól folyamatosan kísérletezünk a vad- és fajta élesztőkkel. Első kereskedelmi forgalomba hozott száraz, csendes boraink 2016-ban készültek, mustot és pezsgőt 2019-től palackozunk. Építész és építőmérnök házaspár két kisfiunkkal kiegészülve alkotjuk a borászatot. Egy hagyományos erdőbényei kőházban és Miskolcon az avasi pincesoron is megtalálhatóak vagyunk. A fehér szőlőt a bodrogkeresztúri Lapis és az erdőbényei Lepény dűlőből szüreteljük. Az egyes évjárati jellemzők, a különböző borstílusok és technológiák megmutatása mellett: must, száraz furmint és hárslevelű, pezsgők, késői szüretelésű, édes furmint is megtalálható kínálatunkban. A borászat-építészet-élővilág hármasa gondolkodásmódunkban és épületeinkben is megjelenik, ahogy a folyamatosan bővülő, egyedi kínálatunkban is

- kezdte Gonda Péter, a borászat tulajdonosa a bemutatkozást, és kérdésünkre azt is elmondta, hogy az idei évben az előzőekhez képest valamivel kevesebb szőlő termett.

Ha nagyon csapadékos az időjárás, nehéz egészséges szőlőt termeszteni, a különböző betegségek miatt, így elmondható, hogy a legtöbb termelőnek küzdelmes éve volt, de az a szőlő, ami a nagy csapadékot túlélte, nagyon ígéretes, szép lesz. Ráadásul a mostani szeptemberi meleg és napfény kedvez a szőlőnek, jó beltartalmi értékeket várunk, kiváló borok készülhetnek belőle.

A szakember hangsúlyozta, hogy bár évenként változik a helyzet, tavaly nagyon aszályos volt az időjárás, a Tokaj-Hegyalja borrégiót a klímaváltozás még nem érinti, egyelőre csak annyiban, hogy a szüreti időpontok előrébb jönnek, hamarabb megérik a gyümölcs. Ez főleg a száraz borok esetében okozhat problémát, a savegyensúlyuk másképp alakulhat, az édes boroknál nem annyira érzékelhető a különbség.

Fagyással kapcsolatos problémáink nincsenek, a Zemplén megvéd minket az északról betörő hidegtől, a Bodrog és a Tisza pedig párás mikroklímát biztosít. A talaj nagy része magas agyagtartalmú, jól megtartja a vizet, ezért is lehetséges, hogy egy olyan száraz évben is jó minőségű termést tudtunk szüretelni, mint amilyen a 2022-es volt. Az itteni fő fajta, a Furmint egy rendkívül ellenálló szőlő., tehát egyelőre mi itt nem érezzük még a klímaváltozás hatását, ugyanakkor a technológiát folyamatosan fejlesztjük, ami a többi borvidékre is igaz. A szüreti időszak korábbra tolódott pár héttel, de ez kezelhető "probléma".

- nyilatkozta a klímaváltozás kapcsán Gonda Péter. A hegyközség szabályzata szerint hektáronként ezen a vidéken legföljebb 150 mázsa szőlő szüretelhető le az ültetvényekről, de az ideális mennyiség jóval ez alatt van, 80-100 mázsánál többet itt, a mádi körben senki nem termel hektáronként, hogy a minőség biztosított legyen.

Mi egy hektáron 80 mázsa szőlőt szüretelünk, ebből 70 százalékos a lékihozatal, ami nagyjából 5000 palackot jelent, így mi a 10000 palack borunkkal itt kistermelőknek számítunk. Maga a borfogyasztási trend is változott az elmúlt évtizedekben, a 2000-es évektől például már szárazbort is készítünk ezen a hagyományosan "édesboros" vidéken, az oxidatív technikát pedig felváltotta idővel a reduktív technológia. A 2020-as évektől pedig éles trendforulóként beköszöntött a pezsgő kora, erős pezsgőkészítési láz érte el a borvidékünket. ennek nagyban kedvez az a változás, hogy a szőlő korábban érik, augustus végén, és a savszerkezete ekkor ideális a jó pezsgőhöz, habzóborhoz.

A pezsgő lett az év slágere a hazai borászatokban

Az elmúlt 5 évben háromszorosára nőtt, és tavaly már meghaladta a 120 pincészetet a pezsgőt előállító pincészetek száma, köszönhetően a különleges, minőségi pezsgők irányába növekvő fogyasztói igénynek, közölte korábban Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkára az ötödik etyeki Pezsgőkonferencia és pezsgőünnepen augusztus utolsó napján.

Az államtitkár a konferencián tartott nyitó előadásában kifejtette, hogy évente mintegy 140-160 ezer hektoliter pezsgőt állítanak elő Magyarországon, így az előállított borászati termékek 5-6 százaléka ma már ennek a buborékos italnak a formájában készül. Ugyanakkor az alkoholpiacon jóval aktívabban vannak jelen a sör-, vagy rövidital-fogyasztók.

Ma nagyjából 40 százalék a sör, 30 százalék a tömény italok, és csak 23 százalék a bor részaránya. Ezzel párhuzamosan globálisan zajlik a kulturált borfogyasztás terjedése. A borfogyasztás népszerűsítése ezért itthon is annak mértékletes, kulturált és tudatos formájára vonatkozik

- mondta el Rókusfalvy Pál, bormarketingért felelős kormánybiztos.

A Gonda Borászat sem állt ellen a trendeknek, és 2019 óta folyamatosan készítik a könnyedebb, fiatalokat is inkább vonzó, buborékos tételeket.

Mi is készítünk pezsgőt, habzóbort, a buborékos tételekre összességében kíváncsiak az emberek, ezért is kerülhettek ennyire előtérbe amellett, hogy ideálissá vált az előbb említett klímakörülmények miatt a helyzet a készítéséhez. Van nálunk tankpezsgő, habzóbor és a lusta borász pezsgőjének nevezett, murci állapotú pétillant naturell, ez egy különleges eljárással készülő habzóbor, és kevesen foglalkoznak vele, mivel az erjedése és a végeredménye eléggé rizikós. Nálunk ez a Muscnut az egyik kedvelt különlegesség, és bár Tokajban máshol is kóstolható, mégis ritkaságnak számít, és mi muskotályból állítjuk elő, nem furmintból. Friss, gyümölcsös, természetes szén-dioxidtartalma révén könnyed, néha a zavarossága lehet zavaró, mert a felszálló buborékok seprőt fölkavarják a palack alján. Ez a fajta habzóbor ugyanis így készül.

A technológiai újítások persze nemcsak nekik kedveznek, de a vidék többi, kisebb borászata vagy termelője is élhet ma már azzal a lehetőséggel, hogy elviszi a szőlőt, a borvidék közösségi borászatába, ahol főleg a kisebb termelőket segítik ezzel a technológiai háttérszolgáltatással. Itt aztán feldolgozzák kérés szerint, majd palackozzák nekik a bort, az erjesztést a közösségi borászat végzi, a termelő üveget, címkét választ, és a végeredmény aztán a termelő felelőssége, a hozott szőlő minőségének a függvénye.

Mindig is érdekelt a modern technológia és határok feszegetése, így 2019-től mustot és méthode traditionnelle pezsgőt is készítünk. A pezsgő esetében azt tapasztaltuk, hogy a tokaji adottságok, szőlőfajták és a korai érési idő kiválóan alkalmasak egy ilyen különleges ital méltó szintre emeléséhez. Azóta is minden évben készítünk pezsgőket, kísérletezve fajtáink és területeink adta egyedi lehetőségekkel. A minőség és a hatékonyságunk javítása érdekében területeinket 2 hektárra optimalizáltuk.

Debrecenben a nyári bornapokon volt szerencsém nekem is megkóstolni a pincészet egyik különlegességét, és mondhatni rögtön beleszerettem a selymes, édes, de mégsem émelyítő, hanem üdítően friss borkülönlegességükbe.

A másik különlegességünk, mostranra büszkeségünk, amit nagyon sokan keresnek, az a Too late fantázianevű 2021-es borunk. Abban az évben egy új mustot készítettünk, ugyanakkor mellette szerettem volna bort is csinálni, de kicsit túlmentünk a szüret idején, így a szokásosnál magasabb cukorfokkal szüreteltük. Tehát egy túltaktikázott szüreti időpontnak köszönhetően készült a 2021-es évjáratú „Too late” nevű késői szüretelésű borunk, ami azóta is az édes bor kedvelők nagy kedvence, kiváló alkohol-sav-cukor egyensúlyának köszönhetően, hiszen 109 g/l a cukortartalma, ami magasnak számít - 40 gramm/litertől számít egy bor édesnek, az aszúknál ez az érték 200-nál kezdődik - , és a sava is nagyon jó

- emelte ki Gonda Péter.

Egyfajta ráncfelvarráson ment át a borászat az utóbbi évtizedekben, technológiai sokszínűség jellemzi ma már, amit mi borászok szeretünk, és ezáltal sokféle bort is készítünk. Igyekszünk a termékpalettát szélesebb körben lefedni, hogy a modern korban is megállják a helyüket a boraink, a pezsgőt külön kiemelném, ezt mi 2019 óta készítünk furmintból, hárslevelűből és muskotályból, a visszajelzések pedig rendkívül pozitívak, így nagy jövőt látunk benne. Sikerül megtalálni a dűlős karaktereket, amiket a vásárlóknak közvetíteni akarunk, és ötvözzük a legújabb technológiai elvárásokkal, trendekkel. A Too late hatalmas sikere számomra is meglepetés volt, és ha egyet ki kellene emelnem a boraink közül különlegessége miatt, ez lenne az.

Az árakról is beszélgettünk Gonda Péterrel, aki tisztában van azzal, hogy a mai inflációs nyomás miatt a vásárlók nem a legdrágább borokat, söröket keresik, és nem is azokkal az árakkal szembesülnek a boltokban, ami a minőségi borkészítésnél alapvetően a minimum lehetne.

Idén a szőlőár is nagyon alacsony, 100-150 Ft a kilóár, pedig az előállítási ára minimum 200 Ft lenne, ez pedig nincs megfizetve a boroknál. Mi kézzel szüreteljük a szőlőinket ezen a vidéken, de a legnagyobb gond az, hogy a kereskedők 100 százalékos haszonnal akarnak dolgozni, vagyis annak a feléért veszik meg tőlünk, amennyiért aztán értékesítik. És mivel nagy a dömping a borpiacon, így sokan bele is mennek ebbe, és akár áron alul is eladják a boraikat, szőlőiket. Pedig egy minőségi bor előállítási ára 1000-1500 ft között mozog, fajtától függően. Túltermelés van itt is, mint a söröknél, és ahhoz, hogy ki lehessen emelkedni, különlegesebb tétellel kell előrukkolnia egy-egy borászatnak.

Kérdés, hogy fel tud-e venni ekkora kínálatot a magyar borpiac, van-e igény rá a fogyasztók részéről, hiszen sokan panaszkodnak itt is a túltermelésre.

Én úgy látom, van igény a magyar borokra, a statisztikák szerint is a magyarok 90 százalékban a hazai borokat részesítik előnyben, de fontos az edukált borfogyasztás, a nagy felhozatalban a vásárlók nem tudják, mit válasszanak, az árak is nagyon szórnak, a minőség pedig szintén nagyon eltérő lehet, és elég egy rossz tapasztalat, hogy valaki csalódjon a borban. Ezért is törekszünk rá mi is itt, hogy bemutassuk a technológiákat, pincetúrákon, borkóstolásokon vehetnek részt az érdeklődők itt Tokaj-Hegyalján is.

Címlapkép: Getty Images