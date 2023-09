Minden konyhában ott ez a zöldség, így mégis alig fogyasztjuk: lekvárja igazi csodaszer télre

Dubóczky Krisztina 2023.09.27. 17:01 Megosztom

A hagyma a magyar konyha elengedhetetlen zöldségféléje, a legtöbb magyaros étel alapanyaga. Ugyanakkor ennél jóval több van a csípős ízű, könnyfakasztó zöldségben. A vörös héjú kicsit erősebb lila héjú, édeskésebb fajtájánál, de mindkettő a vöröshagymák családját gyarapítja botanikailag. Most megmutatjuk, hogyan készíthetünk lekvárt belőle otthon könnyedén, amit aztán olcsó vacsorának is elfogyaszthatunk. Jótékony hatását a népi gyógyászat régóta ismeri és használja, ilyenkor, ősszel nekünk is érdemes betáraznunk pár üveggel a finom és gyógyító csemegéből.