Hatalmas lakomával várnak a vidéki éttermek: ennyibe kerül egy fejedelmi bárány vacsora

A kulináris világ egyik titokzatos és univerzális gyöngyszeme, melyet csak kevesen ismernek igazán: a bárány- és a juhhús. Ahogy arról korábban a HelloVidék is beszámolt, a korábbi évek, valamint a tavaszi esemény sikerét követően az őszi Bárány Napok alkalmával szeptember 29-30. között ismét egyedülálló gasztronómiai élményben részesülhetnek az érdeklődők, melynek középpontjában a bárányhúsos ételek fogyasztása áll, miközben az egészséges táplálkozás előnyeit is élvezhetik. De mennyibe kerül idén egy felejthetetlen bárányvacsora? Ennek jártunk most utána.

Nézzünk rá kicsit az ágazat helyzetére A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az Európai Bizottság adatközlése nyomán arról számolt be, hogy az Európai Unióban a harmincnegyedik héten mind a nehéz, mind pedig a könnyű bárányár esetében emelkedés volt tapasztalható az előző heti árakhoz képest. A nehéz bárány átlagára az EU-ban a 2023. augusztus 27-én végződő 34. héten 705,8 euró volt 100 kilogramm vágott testtömegre vetítve, a könnyű bárány átlagára pedig 711,3 euró volt. A nehéz bárányár tekintetében 0,5%-os, a könnyű bárányár tekintetében pedig 3,0%-os emelkedés volt tapasztalható az egy héttel korábban rögzített értékekhez képest. A 34. héten a nehéz bárányár -1,0%-kal alacsonyabb, a könnyű bárányár pedig 3,8%-kal magasabb volt az egy hónappal korábban rögzített értékekhez viszonyítva. Az előző év hasonló időszakában rögzített értéktől a nehéz bárány ár -0,6%-kal maradt el, a könnyű bárány ár pedig 1,5%-kal haladta meg. A 34. héten a nehéz bárány árak tekintetében Portugáliában 11,5%-os, Romániában 4,4%-os, Horvátországban 3,4%-os, Spanyolországban 3,3%-os, Olaszországban 0,9%-os, Írországban 0,7%-os emelkedés, Szlovéniában -5,1%-os, Franciaországban pedig -0,2%-os mérséklődés volt tapasztalható az előző heti árakhoz képest. A 34. héten a nehéz bárány árak tekintetében Hollandiára vonatkozóan adat ismételten nem áll rendelkezésre. Népszerűsíteni kell a magyar termékeket A Juh Terméktanács és spanyol testvérszervezetének (Interovic - La Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne) kitűzött célja a juhhús újrapozícionálása és fogyasztásának népszerűsítése. Ennek érdekében immáron a hatodik éve, évente két alkalommal meghirdetett európai uniós támogatású Bárány Napokkal csábítják ennek az egészséges, a magyar gasztronómiában fontos szerepet betöltő és mindemellett felettébb ínycsiklandó húsfajtának a fogyasztására az érdeklődőket. Az eseménysorozat évről évre egyre növekvő népszerűségnek örvend hazánkban. Az idei évben, a tavaszi és az őszi esemény alkalmával egyaránt, országszerte félszáz étterem csatlakozott a Bárány Napokhoz. A közreműködő éttermek kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy a vendégek az ízlésükhöz illeszkedő hagyományos vagy nemzetközi bárányhúsos ételek széles kínálatát kóstolhassák meg, és valódi kulináris kalandban legyen részük. A Bárány Napok programsorozat kiváló alkalmat nyújt a juh- és bárányhús termékek jó megítélésének növelésére, jelentőségük és pozitív hatásaik ismertetésére. Mindemellett azok is élvezetik a húsfajta különleges ízvilágát és tápanyagokban gazdag jellegét, akik korábban csak ritkán vagy egyáltalán nem kóstoltak még ilyen jellegű ételeket. Fontos, hogy az emberek megismerjék a húsféleség előállítási módjának előnyeit, hiszen a bárány-és a juhhús az egyik legsokoldalúbb húsféle, amely nemcsak ízletes, de rendkívül egészséges is. Olyan állatoktól származik, amelyek szoros kapcsolatban állnak a természettel, szabad levegőn, a környezetükkel összhangban nevelkednek. Mindez különleges ízvilágot kölcsönöz a fehérjében, vitaminokban és áványi anyagokban gazdag húsuknak. Az állatokból készült termékek előállításának teljes folyamata fenntartható, természetes és környezetkímélő, mindemellett elkészítésük is igazán egyszerű. Mennyibe kerül egy bárányvacsora? A kampányban résztvevő éttermek teljes névsorát itt találjuk, viszont, hogy egy képet kapjunk az árakról, megnéztünk néhány vidéki top éttermet, mire számíthatunk. Ennek alapján azt látjuk, hogy Az Akasztói Horgászpark és Halászcsárda kínálatában a Juhászok kincse nevű bárány étel ára helyben fogyasztva 5480 Ft, elvitelre 6140 Ft.

A szegedi Classic Grillben a Bárány Macedón módra ára 5390 Ft.

A Dunakeszi Koliba Chopok étteremben a Bográcsos báránygulyás ára 2890 Ft, a Báránysült, savanyú káposztás sztrapacskával, tejföllel 5290 Ft, a Háromszemélyes Liptói tál, amiben van báránysült is, 17 990 Ft. Ha megnézzük, az árak igen borsosak, de egyszer egy évben, vagy különleges alkalmakkor rászánhatjuk magunkat, ennek a remek húsnak a fogyasztására. Hogy hol ehetünk még bárányhúsos ételeket? Részt vesznek az akcióban a közeledben található éttermek? Erről több tájékoztatást és az éttermek teljes listáját ide kattintva találod. Címlapkép: Getty Images