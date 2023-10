Embertelen sok pénzt kérnek egy kiló húsért: kinek van erre pénze?

Sokak számára bizonyára felfoghatatlan lehet az, hogy egy kiló húsért 100 ezer forintot kifizessen - pedig van, aminek bizony ennyi az ára. Egy top minőségű wagyu kilója ugyanis valóban megütheti ezt az összeget, viszont fontos kiemelni, hogy ez nem minden wagyura igaz - írja az Agrárszektor.

A wagyumarhát régebben leginkább rizsföldeken használták igavonóként, majd a japán gazdák a vágás során felfigyeltek a különleges hússzerkezetre, ami egyetlen másik fajtára sem jellemző. A zsírszövetek az izomrostokon belül és azok között egyenletesen oszlanak el, ettől lesz a hús különlegesen puha, márványozott - és ez az, ami az árban is megmutatkozhat.

Nagyon pozitív a visszajelzés a fogyasztók részéről. Vannak termékeink különböző boltokban, éttermekben is, és azt látjuk, hogy nagyon rákaptak az emberek, szeretik, különösen a wagyu hamburger húspogácsát.

- nyilatkozta az Agrárszektornak Katona Nándor Szilveszter, a Hortobágy faluvéghalmi Kft.

A tulajdonos-ügyvezető kifejtette azt is, hogy a legjobb minőségű wagyu steak kilója akár a 100 ezer forintot is elérheti. Az „átlagember” számára szinte felfoghatatlan, hogy mi kerül ennyibe egy kiló húson, ennek ellenére bőven van rá kereslet: éttermekbe is szállítanak, valamint egy-egy multihoz is. Utóbbiba, mint kiderült, nem is tudnak annyit vinni, mint amekkora igény lenne rá.

A „sima” marhahús sem tartozik épp a legolcsóbb húsfélék közé, hát még a wagyu a maga, akár 100 ezres árával. Hogy miért ennyi? A kérdésre a válasz az időben keresendő:

Nagyon egészséges wagyuhús, és van egy olyan sajátos tulajdonsága, hogy amellett, hogy szépen márványozott, a zsír telítetten, a hús szövetei közé ágyazottan, szépen rétegződve helyezkedik el, nem pedig a hús mellett. A telítetlen zsír nem annyira egészséges. A wagyuhoz nem is kell külön zsírt vagy olajat tenni, amikor az ember elkészíti. Emellett egyedi, különleges íze van, valamint a genetika és a kialakult piac is hozzájárul az árhoz. Ráadásul a vágási súlyt hozzávetőleg 36 hónap alatt éri el, szemben a többi fajtától, amelyeknek ugyan ehhez mindössze 16-20 hónapra van szükségük

- mondta Katona Nándor Szilveszter.

Címlapkép: Getty Images