Rohamosan terjeszkedik a magyar élelmiszer-startup vidéken: az egész országot meghódíthatja

Az élelmiszer-pazarlás egy globális probléma, amely nemcsak a környezetre, hanem a gazdaságra és a társadalomra is negatív hatással van. A világon évente több mint egymilliárd tonna étel kerül a szemétbe, miközben sokan éheznek vagy alultápláltak. Magyarországon is komoly kihívást jelent az élelmiszer-pazarlás, hiszen évente mintegy 1,8 millió tonna étel végzi a kukában. A pazarlás legnagyobb része a háztartásokban és a vendéglátóiparban történik, ezért fontos, hogy mind a fogyasztók, mind az éttermek és boltok lépéseket tegyenek az élelmiszer-hulladék csökkentésére. 2020-ban négy egyetemista létrehozta a Munch-ot, egy olyan magyar startupot, amely innovatív megoldást kínál az ételmentésre. A Munch egy online platform, amelyen keresztül a vendéglátóhelyek és boltok eladhatják az aznap megmaradt ételeiket kedvezményes áron, így csökkentve a veszteségüket és bevonzva az új vásárlókat. A fogyasztók pedig kedvezményes áron juthatnak hozzá friss és minőségi ételekhez, miközben jót tesznek a környezetnek és a pénztárcájuknak. A cél, hogy egy olyan változást indítsanak el a vendéglátásban és az emberek gondolkodásában, aminek a segítségével meg tudják szüntetni az élelmiszer-pazarlást. Felkerestük Belayane Najoua-t, a Munch Global PR és CRM menedzserét, aki elsők között csatlakozott a céghez, hogy válaszoljon kérdéseinkre.

HelloVidék: Mióta működik a Munch, és milyen motivációk vezérelték a létrehozását?

Belayane Najoua: A Munch-ot 2020 nyarán négy egyetemista alapította, de nemzetközi szinten ma már több mint 70-en dolgozunk azon, hogy az ételmentés minél könnyebb és játékosabb legyen. Személy szerint én a megalapítás után egy hónappal csatlakoztam a kezdeményezéshez három másik emberrel együtt, akik jelenleg is a kollégáim. Már a kezdetektől az volt a cél, hogy egy olyan forradalmat hozzunk létre a vendéglátásban és az emberek gondolkodásában, aminek a segítségével meg tudjuk szüntetni az élelmiszer-pazarlást. A MunCsapat összetartó ereje az az elhivatottság, amivel minden nap az élelmiszerpazarlás ellen küzdünk. Ennek a csapatmunkának, a folyamatos szakmai támogatásnak és a vásárlóknak köszönhetően már három országban, több mint 200 városban vagyunk jelen és az elmúlt három évben a Munch-on keresztül már több mint 1 millió adag ételt mentettünk meg.

Milyen ütemben tervezik a vidéki terjeszkedést, (ha el tudnak árulni friss célpontokat), ahol hamarosan megjelennek?

Jelenleg 190 városban vagyunk jelen Magyarországon és a fő fókuszban a magyar nagyvárosok vannak, mint például Szeged, Debrecen, Pécs, Nyíregyháza, Győr, Sopron, Szombathely, Kaposvár, Székesfehérvár. Jelenleg már minden felsorolt városban jelen vagyunk, viszont szeretnénk megerősíteni a jelenlétünket és folyamatosan keressük az új partnereket. A végcél viszont az, hogy Magyarország minden egyes pontján teremthessünk lehetőséget az ételmentésre. Ami a partnerek csatlakozását illeti, bármilyen vendéglátóhely csatlakozhat, lehet az egy étterem, egy kifőzde, egy pékség, cukrászda vagy akár bolt is, és itt gondolhatunk akár egy franchise-ra is vagy egy nagyobb hálózatra. De nagyon sok szeretettel várjuk mi is, és a vásárlók is a kis, családias hangulatú, családi kézben levő vendéglátóhelyeket. Már a Munch legelső szakaszában arra törekedtünk, hogy a platform használata ne kívánjon extra erőforrást a vendéglátóhely részéről. Ezért abszolút úgy lett kialakítva mind az alkalmazás, mind a csatlakozás folyamata, hogy a lehető legegyszerűbb legyen. Éppen ezért kifejlesztettünk a partnereink részére egy külön alkalmazást, és így tényleg csak pár kattintással fel tudnak tölteni a partnereink csomagokat, illetve akár le is tudják venni azokat. Az ügyfélszolgálatunk pedig minden esetben ott van, hogy segítsen, ha valamilyen probléma akadna.

Hogyan segíti a Munch a vidéki vendéglátóhelyeket és boltokat abban, hogy csökkentsék az ételpazarlást és a veszteségüket, miközben új vásárlókat vonzanak be?

A Munch egy abszolút win-win szituáció, hiszen a partnereink az aznap megmaradt ételeket töltik fel a platformra, amit máskülönben kidobnának a kukába, ráadásul még emelt díjat is kéne fizetniük az élelmiszer-hulladék elszállításáért, így az extra költségből bevételt tudnak generálni. Mi mindig azt mondjuk a partnereinknek, hogy a Munch-nál csak nyerni lehet, hiszen a platform használata nélkül, kidobnák azt az élelmiszert és elvesztenék a potenciálisbevételt. Egy másik fontos dolog, hogy a platformunkon keresztül új vásárlókat is el lehet érni, akiket eddig nem volt lehetősége a vendéglátóhelynek elérni, és gyakran a Munchos vásárlók teljes árú vásárlóként térnek vissza a partnerünkhöz.

Hogyan mérhető a Munch hatása az ételpazarlás csökkentésére és a környezetvédelemre?

Habár rendszeresen nyomon követjük, hogy mennyi csomagot adtunk el, és erre van egy kalkulációnk is, hogy nagyjából ez hány kg ételt jelent, nem szeretnénk túlbecsülni a Munch szerepét ebben a folyamatban. A Munch csak egy csepp a tengerben és abban hiszünk, hogy talán pillangóhatás-szerűen új szemléletmódot tudunk vinni az emberek hétköznapjaiba. Elsősorban azt szeretnénk kihangsúlyozni, hogy az ételnek értéke van és ha elkezdünk muncholni, akkor után a nem munchos vásárlásainknál is jobban átgondoljuk, hogy miből mennyit veszünk és, hogyan menedzseljük az otthoni főzéseinket. A Munch éppen attól válik egy hiánypótló megoldássá, hogy nem kell több millió forintért elektromos autót vennünk, hanem elég 1000 forintért egy jót ennünk, hogy részesei lehessünk egy mozgalomnak, ami ezt a fenntarthatóbb irányt képviseli. Egyébként szeptemberben értük el az 1 millió megmentett csomagot, ami azt jelenti, hogy a magyar emberek a Munch indulása óta 1 millió csomagot mentettek meg országszerte, ami óriási eredménynek számít.Hogyan garantálják a Munch-on keresztül értékesített ételek minőségét és biztonságát? A Munch partnereknek 100%-ban meg kell felelniük a NÉBIH előírásainak, ezért ugyanúgy, ahogyan egy másik ételrendelő platformnál, biztosítva van, hogy jó minőségűek, biztonságosak és alkalmasak legyenek a fogyasztásra az élelmiszerek, ez megvan a Munch esetében is.

Milyen kihívásokkal és nehézségekkel szembesülnek a Munch működtetése során?

Nem feltétlen nehézségnek mondanám, hanem egy nagy célnak, hogy a vásárlóinkat a Munch-on keresztüli ételmentésen túl a mindennapokba is egyszerűen beépíthető tippekkel lássuk el és megmutassuk nekik, hogy miként tehetünk az élelmiszer-pazarlás ellen akár a saját konyhánkban. Úgyis mondhatnánk, hogy egyfajta fenntarthatósági szemléletformálás a célunk. Például az Instagram oldalunkon számos olyan videó van, ahol apró trükköket mutatunk be, hogy a megmaradt ételnek hogyan tudunk egy új életet adni, illetve azt is, hogy az egyes Munch csomagokból milyen kreatív recepteket lehet készíteni. Ezenkívül van például egy blogunk is, ahol egy szélesebb spektrumban vizsgáljuk a fenntarthatóságot. Ott nemcsak az élelmiszer-pazarlásról és annak megelőzéséről írunk, hanem a fenntarthatóság többi aspektusát is figyelembe vesszük, pl. a környezettudatos grillezésről vagy a környezettudatos nyaralásról is olvashatunk cikkeket.

Címlapkép: Getty Images