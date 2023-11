Egyre kevesebb sertéshús fogy itthon: vegetáriánus nagyhatalom lesz Magyarország?

Németországban a megkérdezettek már csak egyötöde fogyaszt minden nap húst, és a statisztikák szerint Magyarországon is hasonló tendencia várható, a jelentős árnövekedés, az infláció, valamint a magyarok rendkívüli árérzékenysége miatt ugyanis biztosan keresletcsökkenésre kell számítani itthon is - tájékoztatta az Agrárszektort Fitos Gábor, a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének ügyvezető igazgatója. A szakember elmondta azt is, hogy a németeknél 50 százalékkal csökkent a sertésállomány, a visszaesés itthon is tapasztalható. Európában a sertéstenyésztés és -feldolgozás nyugatról fokozatosan egyre keletebbre tolódhat, ami a magyar sertéságazatnak komoly előnyére válhat.

Az Agrárszektor már korábban beszámolt róla, hogy komoly csökkenés figyelhető meg az elmúlt időszakban a sertéstenyésztésben és a sertéshústermelésben is Európában. A nagy nyugat-európai sertéshústermelő tagállamokban egyre fogynak az állományok, ezekkel együtt pedig a vágások számában is visszaesés tapasztalható. Ezzel összefüggésben a sertéshús fogyasztása is egyre csökken az EU-ban. Noha a jelenség és a visszaesés Magyarországot is érinti, az ezzel párhuzamosan kibontakozó másik trendből, az európai sertéságazat keletre tolódásából még profitálhat hazánk. Mi a helyzet Magyarországon? 2023 első fél évében a magyarországi vágóhidakon 2 millió 184 ezer sertést vágtak le, 2,5 százalékkal, vagyis 55 ezer darabbal kevesebbet, mint az előző év azonos időszakában. A KSH adatai szerint az élő sertés kivitelének volumene 10 százalékkal bővült, az import 3 százalékkal csökkent 2023 első öt hónapjában 2022 azonos időszakához képest, a forgalom nem változott számottevően. Az export 11,5 ezer tonna, az import 26,3 ezer tonna volt, azaz a behozatal a kivitelnek több mint a kétszeresét tette ki. Élő sertés főként Szlovákiából, Horvátországból és Németországból érkezett, a kivitel nagyrészt Romániába, Szlovákiába és Ausztriába irányult a 2023. január-májusi időszakban. A 2023-as év magas termelői értékesítési árakat hozott, a korábbi évekhez képest olcsóbb takarmányárak mellett, ami a termelési költségekre 60-70 százalékban van hatással. Ugyanakkor ez gazdaságonként változhat: azok a gazdák, akik még a tavalyi extrém magas áron vásárolt alapanyagból készítették takarmányaikat, ott mérsékelt jövedelmezőségről beszélhetünk csak - közölte Fitos Gábor. Hozzátette, nem szabad elfelejteni ugyanakkor a 2021-22 gazdasági éveket, ahol a sertéságazat jövedelmezősége erősen negatív volt, sok termelő felhagyott tevékenységével, rendkívül magas kamatkörnyezetben likviditási problémákkal küzdöttek, így óriási károk keletkeztek az ágazatban. Az idei év elég lehet arra, hogy ezeket a pénzügyi veszteségeket kitermeljék a sertéstartók, tehát 3 év távlatában egy pozitív nulla legyen a termelési eredmény, miközben beruházásokat, állománycseréket hajtottak végre. Habár a kocaállomány csökkent itthon, ez nem csak abból ered, hogy felhagytak a termelők a tevékenységgel. Főleg az állománycseréknek köszönhetően jobban termelő kocákat állítottak termelésbe a gazdák, jobb állategészségügyi státusz mellett kevesebb kocával is előállítható ugyanaz a hízó alapanyag. Teljes cikket az Agrárszektor oldalán olvashatjátok. Címlapkép: Getty Images