Fillérekből kijöhet idén az immunerősítő finomság: mutatjuk, hogy készül a házi savanyú káposzta

Magyarországon különösen kedvelt zöldségféle a káposzta és annak minden fajtája, de leginkább a fejes káposzta fogy. Ilyenkor, az őszi-téli időszakban sokan jelentős mennyiséget vásárolnak és savanyú káposztát készítenek belőle. Azok pedig, akik nem bajlódnak a konyhában, most nagyobb tétellel vásárolnak be a téli csemegékhez, mint a toros káposzta, székely káposzta vagy épp a korhely leves. Milyen áron kapható most a savanyú káposzta? Miért érdemes egyáltalán fogyasztani? Ennek jártunk utána.

Igazi vitaminbomba lapul a kamrákban, a káposztafélék számos jótékony hatással bírnak, az európai étkezésben fontos élelmiszernek számítanak. Nagy mennyiségben tartalmaznak C-vitamint, folsavat, káliumot, szelént, rostokat. Magas vas- és kalciumtartalmuk mellett A-, B6-, B12-, D-, E- és K-vitamin is található bennük. Hozzájárulnak ezáltal az immunrendszer optimális működéséhez, elengedhetetlen a szerepük a vérképzésben, támogatják a szem egészségét, valamint részük van a bőr, a csontok és a fogak védelmében.

A káposztafélék köre igen gazdag: a fejes káposzta mellett ide tartozik a kelkáposzta, a karalábé, a karfiol, a brokkoli, a kelbimbó, a leveles vagy a kínai kel. Az egyik legismertebb a fejes- és vörös káposzta, amely sokoldalúan felhasználható, nagy vitamin-, ásványisó- és rosttartalmú, az év bármely hónapjában, nyersen is fogyasztható zöldségféle.

Az őszi téli időszak a káposztafélék igazi szezonja, novemberben kezdődik a hagyományos káposztás ételek időszaka, amikor a megszokott káposztás fogások mellett a kicsit nehezebb ételek is megjelennek a családok asztalán. A Márton-napi liba elképzelhetetlen a különböző káposztás köretek nélkül: párolt káposzta, savanyúkáposzta, káposztás krumpli. Karácsonykor jön a töltött káposzta, szilveszterkor a korhelyleves, az egész szezonban elérhető a disznótoros káposzta.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeB körképe szerint az elmúlt 4-5 évben 1600-1700 hektár között mozgott a fejeskáposzta termőterülete. A káposztafélék legjelentősebb termesztési körzetei Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Pest-, Csongrád-Csanád és Bács-Kiskun megyében helyezkednek el.

A múlt évben fejes káposztából 7 százalékkal több, 39,8 ezer tonna termett hazánkban, mint egy évvel korábban. A nagyobb termés ellenére ugyanakkor tovább nőtt az import mennyisége. A statisztikai adatok szerint az idei év első felében az import 5 százalékkal 3,07 ezer tonnára nőtt az elmúlt év azonos időszakához képest. A növekedést elsősorban a lengyel káposztaimport ugrásszerű emelkedése okozta, a Lengyelországból 92 százalékkal 674,9 tonnára nőtt a behozatal.

Az importnyomás sajnos az év második felében sem csökkent, ami a felvásárlási árakat is jelentősen csökkentette. Az áruházláncok és a savanyítók is előnyben részesítik az olcsóbb lengyel káposztát. Mindez rámutat a piacszervezés hiányára, a hazai termelők ugyanis összefogás nélkül nem tudják érdekeiket érvényesíteni az áruházláncokkal, illetve a feldolgozókkal szemben. Ráadásul sokszor a kisebb termelők is lenyomják az árakat, hiszen az importnyomás miatt csökkenő kereslet hatására áron alul is szabadulnának a terménytől.

A NAK és a FruitVeB szerint piacszervezési intézkedéseket kellene tenni a fejeskáposzta-ágazatban annak érdekében, hogy az itthon megtermelt, kiváló minőségű áru eljuthasson a fogyasztókhoz, a termelőknek pedig megélhetést biztosítson a tevékenységük. Emellett a vásárlói tudatosság erősítésére is szükség van, hiszen, ha a fogyasztók a magyar káposztát keresik a boltokban, arra az áruházláncoknak is reagálniuk kell.

Máig rengetegen keresik, készítik: savanyú káposzta

A savanyú káposzta egy fejes káposztából, tejsavas erjedéssel készülő tartósított élelmiszer, kiemelkedően magas C-vitamin tartalommal. Remek vitaminforrás lehet a téli időszakban,

viszont a jelenlegi fogyasztás mértéke egyelőre a WHO napi 400 grammos minimum ajánlása alatt van.

Nézzük meg, idén mennyire lesz zsebbenyúlós finomság!

Azok, akik otthon készítenék el, hasznos infó lehet, hogy milyen árakra számíthatnak a piacokon. Éppen ezért megnéztük az Agrárgazdasági Kutató Intézet Piaci Ár Információs Rendszerének friss adatait. Ennek alapján azt látjuk, hogy

a vidéki fogyasztói piacokon a fehér fejes káposzta ára 400 Ft/kg, a vörös fejes káposzta ára pedig 600 Ft/kg.

A vidéki nagybani piacokon a fehér fejes káposzta 180-230 Ft/kg, a vörös fejes káposzta pedig 280-400 Ft/kg áron kapható.

Összehasonlításképp megnéztük a kész termékek árát is a nagyobb áruházakban, ennek mentén azt láthatjuk, hogy

a Tesco online kínálatában 629-1099 Ft/csomag áron szerezhetjük be a savanyú káposztát, attól függ megkkora kiszerelést szeretnénk venni.

A Spar online shopjában 599-999 Ft/csomag áron vehető meg a savanyú káposzta, kiszerelés méretétől függően.

Az Auchan webshopjában 829-899 Ft/csomag áron vásárolható meg, attól függően, mekkora adagot szeretnénk.

A Lidl kínálatában is találunk savanyú káposztát, 799 Ft/csomag áron.

Ha összességében nézzük, sokkal egyszerűbb készen vásárolni a terméket, hiszen azzal már nincs teendő, azonnal mehet az ételekbe, rögtön fogyaszthatjuk. Viszont nem számít az sem zsebbenyúlásnak, ha egy-két fej káposztából az egész család számára készítünk savanyított káposztát a hűvösebb hónapokra. Szóval inkább csak rajtunk múlik, melyik a szimpatikusabb megoldás.

Mi a tökéletes savanyú káposzta titka? Most kiderül!

A fejes káposztát gyalun csíkokra vágják, sózva, fűszerezve nagy edényekbe, tradicionálisan fa, újabban műanyag hordókba rakják. Töltött káposztához egész leveleket is savanyítanak. Gyakoribb ízesítője a karikázott vöröshagyma, köménymag, egész fekete bors, mustármag, apró erős paprika, babérlevél, torma, karikázott birsalma. Levegő kiszorításával (tömörítés) a rászorított fedél alatt erjedésnek indul.

Mikor az erjedés megindult, a káposzta levet ereszt, felhabzik, a tetejére gyűlő habot víz hozzáadásával eltávolítják. Gyors savanyítása (régen): a fejeket felaprították, kisebb edénybe téve vízzel felöntötték, az erjedést kovásszal, vagy kenyérdarabbal indították. Az erjedés befejeztével ételek alapanyagául szolgál, de azonnali nyersen fogyasztásra is alkalmas (így megmarad a C-vitamin tartalma).

Ez pedig az elronthatatlan recept:

Hozzávalók:

4 közepes káposzta

4 evőkanál só

15 szem fekete bors

4 kávéskanál őrölt fűszerkömény

4 db babérlevél

2 evőkanál joghurt

6 dl víz

Elkészítés:

A káposztát gyaluljuk le, és sózzuk be. Hagyjuk állni 20 percet, hogy jól összeszottyadjon. Amint kieresztette a levét, utána jöhet a munka. Kb. 4 fej káposzta fér 3,5 literes befőttesüvegbe. A káposztát pakolgassuk kis adagokban a befőttesüvegbe, és erősen nyomkodjuk le minden réteget. Fontos, hogy minden réteget szórjunk meg egy kis köménnyel, és tegyünk egész borsot is hozzá. A só adagolása ízlés dolga, vigyázzunk, ne sózzuk azért el. Babérlevelet is dobáljunk bele az üvegbe. Miután készen vagyunk a gyömöszkeléssel (fontos, hogy a levegőt jól kiütögessük), öntsük fel annyi vízzel, ami ellepi a káposztát teljesen. A tetejére tegyünk joghurtot, és szorítsuk le a káposztát. Nem szabad a káposztának kilógnia soha a vízből, mert akkor megromlik, bepenészesedik. A joghurt elvégzi a dolgát, pár hét alatt nyoma sem lesz.

